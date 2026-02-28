ETV Bharat / bharat

खाड़ी देशों पर युद्ध के बादल : बड़ी संख्या में फ्लाइट रद्द होने से बाहर रहने वाले केरल के लोग चिंतित

मध्य पूर्व में तनाव को देखते हुए कई देशों ने एयरस्पेस बंद कर दिए हैं, इससे केरल के एयरपोर्ट से सेवाएं ठप हो गई हैं.

Radar image of air traffic over Iran
ईरान के ऊपर हवाई यातायात की रडार छवि (Flightradar24)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 28, 2026 at 6:59 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

तिरुवनंतपुरम: ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के बाद खाड़ी क्षेत्र में इस समय डर और अनिश्चितता का माहौल है. वहीं जैसे ही ईरान ने अलग-अलग खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले शुरू किए, लाखों मलयाली प्रवासी गहरी चिंता और डर में डूब गए. यूएई के अबू धाबी में हाल ही में हुए मिसाइल हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिससे न सिर्फ अमीरात में बल्कि पूरे इलाके में भारतीय समुदाय सदमे में है.

केरल में परिवार अपने प्रियजनों से फोन और सोशल मीडिया के जरिए संपर्क करने के लिए बेचैन हैं, ताकि उनकी सुरक्षा पक्की हो सके, क्योंकि बढ़ते संघर्ष की खबरें हर जगह छाई हुई हैं.

फिलहाल इस लड़ाई का नतीजा यह हुआ है कि केरल और मिडिल ईस्ट के बीच हवाई यात्रा पूरी तरह से रुक गई है. सुरक्षा सावधानियों का हवाला देते हुए ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन और कतर समेत कई देशों ने अपने एयरस्पेस पूरी तरह से बंद कर दिए हैं.

अधिकारियों ने संकेत दिया है कि केरल के एयरपोर्ट से खाड़ी क्षेत्र के लिए ज़्यादातर, अगर सभी नहीं, तो फ़्लाइट सर्विस अनिश्चित काल के लिए रोकनी पड़ सकती हैं. कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CIAL) पर ऑपरेशन पहले ही बुरी तरह प्रभावित हो चुका है.

दूसरे बड़े हब से भी ऐसी ही खबरें आ रही हैं; कन्नूर से दोहा के लिए एयर इंडिया और इंडिगो की फ्लाइट्स, साथ ही तिरुवनंतपुरम से दुबई और दोहा के लिए एयर इंडिया की सर्विस आधिकारिक रूप से रद्द कर दी गई हैं. इसके अलावा, एयर अरेबिया की अबू धाबी सर्विस भी बंद कर दी गई है.

करिपुर (कोझिकोड) एयरपोर्ट पर भी स्थिति उतनी ही खराब है, एयर इंडिया की चार और इंडिगो की तीन सर्विस कैंसिल कर दी गई हैं. इनमें रियाद, दुबई और दम्माम के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट्स और जेद्दा, रियाद और दुबई के लिए इंडिगो की फ्लाइट्स शामिल हैं.

सीआईएएल अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक एयर कॉरिडोर सुरक्षित रूप से फिर से नहीं खुल जाते, तब तक अनिश्चितता बनी रहेगी. ब्रिटिश एयरवेज, लुफ्थांसा और कतर एयरवेज जैसी बड़ी इंटरनेशनल एयरलाइन कंपनियों ने भी अपने रीजनल ऑपरेशन रोक दिए हैं.

इस बड़े पैमाने पर फ्लाइट को रद्द किए जाने की वजह से सैकड़ों मलयाली लोग अलग-अलग एयरपोर्ट पर फंस गए हैं. इनमें कई लोग छुट्टियों में घर जा रहे थे, जबकि दूसरे अपनी छुट्टी के बाद काम पर लौटने की कोशिश कर रहे थे.

खाड़ी में इस समय माहौल काफी तनावपूर्ण है. कुवैत में रहने वाले लोगों ने इस बारे में ईटीवी भारत को बताया कि देश के कई हिस्सों में लगातार सायरन बज रहे हैं, और मिसाइलों को हवा में ही रोककर बेअसर किया जा रहा है. अबू धाबी में अमेरिकी मिलिट्री बेस के पास रहने वालों ने बताया कि उन्होंने बड़े धमाके और धुएं का घना गुबार देखा.

कतर में हालात अभी भी गंभीर हैं क्योंकि लोगों को उनके मोबाइल फोन पर लगातार इमरजेंसी अलर्ट मिल रहे हैं, और सड़कें ज़्यादातर सुनसान हो गई हैं. इस बीच, रिपोर्ट्स बताती हैं कि इजराइल और ईरान में काम करने वाले मलयाली लोगों को गोलीबारी से बचने के लिए बंकरों और दूसरी सुरक्षित अंडरग्राउंड जगहों पर ले जाया गया है.

बढ़ते संकट को देखते हुए, केरल सरकार ने मुख्यमंत्री ऑफिस के निर्देशों के बाद, प्रभावित इलाकों में मलयाली लोगों की मदद के लिए एक खास एनओआरकेए रूट्स हेल्प डेस्क शुरू किया है.

बाहर से आए लोग या उनके रिश्तेदार NORKA ग्लोबल कॉन्टैक्ट सेंटर पर +91-8802012345 (इंटरनेशनल मिस्ड कॉल) या टोल-फ्री नंबर 18004253939 (भारत में) पर रजिस्टर कर सकते हैं और मदद मांग सकते हैं. NORKA ने सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे संबंधित भारतीय दूतावासों और केंद्रीय विदेश मंत्रालय द्वारा जारी सुरक्षा दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें. क्योंकि यह इलाका एक बड़े लड़ाई के मुहाने पर खड़ा है, इसलिए बाहर से आए लोग जल्दी से कूटनीतिक दखल और शांति बहाली के लिए दिल से दुआ कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें- ईरान-इजराइल युद्ध का असर, भारतीय एयरलाइंस की मिडिल ईस्ट सेवा ठप, उड़ानों के मार्ग बदले

TAGGED:

AIR INDIA INDIGO FLIGHT CANCEL
KERALA
MILITARY ACTIONS AGAINST IRAN
ISRAEL AND UNITED STATES
MIDDLE EAST CRISIS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.