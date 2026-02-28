ETV Bharat / bharat

खाड़ी देशों पर युद्ध के बादल : बड़ी संख्या में फ्लाइट रद्द होने से बाहर रहने वाले केरल के लोग चिंतित

ईरान के ऊपर हवाई यातायात की रडार छवि ( Flightradar24 )

तिरुवनंतपुरम: ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के बाद खाड़ी क्षेत्र में इस समय डर और अनिश्चितता का माहौल है. वहीं जैसे ही ईरान ने अलग-अलग खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले शुरू किए, लाखों मलयाली प्रवासी गहरी चिंता और डर में डूब गए. यूएई के अबू धाबी में हाल ही में हुए मिसाइल हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिससे न सिर्फ अमीरात में बल्कि पूरे इलाके में भारतीय समुदाय सदमे में है. केरल में परिवार अपने प्रियजनों से फोन और सोशल मीडिया के जरिए संपर्क करने के लिए बेचैन हैं, ताकि उनकी सुरक्षा पक्की हो सके, क्योंकि बढ़ते संघर्ष की खबरें हर जगह छाई हुई हैं. फिलहाल इस लड़ाई का नतीजा यह हुआ है कि केरल और मिडिल ईस्ट के बीच हवाई यात्रा पूरी तरह से रुक गई है. सुरक्षा सावधानियों का हवाला देते हुए ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन और कतर समेत कई देशों ने अपने एयरस्पेस पूरी तरह से बंद कर दिए हैं. अधिकारियों ने संकेत दिया है कि केरल के एयरपोर्ट से खाड़ी क्षेत्र के लिए ज़्यादातर, अगर सभी नहीं, तो फ़्लाइट सर्विस अनिश्चित काल के लिए रोकनी पड़ सकती हैं. कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CIAL) पर ऑपरेशन पहले ही बुरी तरह प्रभावित हो चुका है. दूसरे बड़े हब से भी ऐसी ही खबरें आ रही हैं; कन्नूर से दोहा के लिए एयर इंडिया और इंडिगो की फ्लाइट्स, साथ ही तिरुवनंतपुरम से दुबई और दोहा के लिए एयर इंडिया की सर्विस आधिकारिक रूप से रद्द कर दी गई हैं. इसके अलावा, एयर अरेबिया की अबू धाबी सर्विस भी बंद कर दी गई है. करिपुर (कोझिकोड) एयरपोर्ट पर भी स्थिति उतनी ही खराब है, एयर इंडिया की चार और इंडिगो की तीन सर्विस कैंसिल कर दी गई हैं. इनमें रियाद, दुबई और दम्माम के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट्स और जेद्दा, रियाद और दुबई के लिए इंडिगो की फ्लाइट्स शामिल हैं.