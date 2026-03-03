Middle East conflict: फ्लाइट कैंसिल होने से भारत में फंसे पर्यटक, सुरक्षित वापसी को लेकर परेशान
मिडिल-ईस्ट में संघर्ष बढ़ने से भारत में पर्यटन उद्योग पर काफी असर पड़ रहा है क्योंकि अनिश्चितता की वजह से यात्रा में रुकावटें आई हैं.
Published : March 3, 2026 at 1:37 PM IST
चंचल मुखर्जी
नई दिल्ली: ईरान पर अमेरिका-इजराइल के हमलों के बाद मिडिल-ईस्ट में जंग छिड़ने से हवाई सेवा पर बुरा असर पड़ा है. फ्लाइट्स कैंसिल होने से भारत घूमने आए विदेशी पर्यटन परेशान हैं. दिल्ली के कनॉट प्लेस में कंक्रीट की कुर्सी पर बैठी, आर्मेनिया की पर्यटक मोनिका स्माइल अपने फोन पर मैसेज आने के बाद घर लौटने को लेकर बहुत परेशान हैं कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है. वह मदद के लिए अपने दूतावास से संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं.
ईटीवी भारत से बात करते हुए, स्माइल ने कहा, "दो हफ्त पहले, मैं आर्मेनिया से भारत आई थी, इस देश को एक्सप्लोर करने के लिए उत्सुक थी जिसे घूमने का मैंने लंबे समय से सपना देखा था. अब, मोबाइल स्क्रीन पर आए एक मैसेज ने उन योजनाओं को बिगाड़ दिया है, मेरी वापसी की फ्लाइट कैंसिल हो गई है."
फ्लाइट कैंसिल होने का मैसेज मिलने के बाद से, उत्साह के बजाय चिंता बढ़ गई है. अपना ईमेल चेक करना, दूतावास को कॉल करना और एयरलाइन अपडेट्स स्कैन करना ही उनका एकमात्र रूटीन बन गया है. उनकी अनिश्चितता बढ़ती जा रही है.
स्माइल ने कहा, "मुझे घर वापस जाने की चिंता हो रही है क्योंकि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच लड़ाई बढ़ने के बाद से मेरी वापसी की फ्लाइट के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है. युद्ध शुरू होने के बाद सब कुछ अचानक बदल गया. जब मैं भारत आई, तो मैं बहुत उत्साहित थी, लेकिन लड़ाई के बारे में सुनने के बाद, वह जोश चिंता में बदल गया. अब मैं घूमने-फिरने के बारे में नहीं सोच रही हूं. मैं अब सिर्फ यह सोच रही हूं कि क्या मैं सुरक्षित तरीके से अपने देश वापस जा पाऊंगी."
भारत में पर्यटन उद्योग पर असर
ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच लड़ाई के बढ़ने से भारत में पर्यटन उद्योग पर काफी असर पड़ रहा है क्योंकि हालात और खराब हो रहे हैं, अनिश्चितता और सुरक्षा की चिंताओं की वजह से यात्रा में बड़े पैमाने पर रुकावटें आई हैं और बुकिंग कैंसलेशन बढ़ गई हैं. पर्यटन विशेषज्ञों ने कहा कि होली के त्योहार की वजह से यह समय भारत के लिए पीक ट्रैवल सीजन होता है क्योंकि कई विदेशी पर्यटक त्योहारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मजा लेते हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में लड़ाई ने यात्रा को लेकर उत्साह को कम कर दिया है जिसके बाद विदेशी पर्यटक मार्च महीने में घूमने-फिरने से बच रहे हैं.
पर्यटकों की चिंताओं पर बात करते हुए, पर्यटन विशेषज्ञों और इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेशंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रजनीश कैस्था ने ईटीवी भारत को बताया, "जैसे ही होली भारत की सड़कों पर रंगने लगी है, दुनिया भर से पर्यटक रंगों के इस त्योहार का अनुभव करने के लिए आ रहे हैं. लेकिन अनिश्चितता के कारण कई पर्यटकों के लिए, त्योहार की खुशी कम हो गई है. घर वापस जाने वाली फ्लाइट्स में दिक्कत आ रही है, कई फ्लाइट्स कैंसल होने से यात्री परेशान हैं, जबकि यूरोप जाने वाली कुछ फ्लाइट्स को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है. अगले कुछ दिनों में यह स्थिति सामान्य होने की उम्मीद नहीं है."
उन्होंने कहा, "इसका पर्यटन क्षेत्र पर असर पड़ना तय है, जो होली जैसे मौकों पर खूब फलता-फूलता है. पर्यटकों के लिए, ये रुकावटें यात्रा और अचानक आने वाली मुश्किलों के बीच के नाजुक संतुलन की याद दिलाती हैं, जो एक सपनों की ट्रिप को लॉजिस्टिक चैलेंज में बदल सकती हैं."
टूरिज्म एक्सपर्ट्स की राय
ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की मैनेजिंग कमेटी के सदस्य मानव सोनी ने ईटीवी भारत को बताया, "जो पर्यटक पहले ही भारत आ चुके हैं, वे इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हालात जल्द ही सुधरेंगे. कुछ लोगों के लिए थोड़ी राहत की बात यह है कि कुछ देशों ने घोषणा की है कि संघर्ष के कारण रहने और खाने का खर्च उनकी सरकारें उठाएंगी."
उन्होंने कहा कि अगर यह युद्ध जारी रहा, तो इसका टूरिज्म इंडस्ट्री पर जरूर बुरा असर पड़ेगा. पर्यटकों का दूसरे देशों में जाने का भरोसा कम हो सकता है, जिससे ग्लोबल टूरिज्म ट्रेंड्स पर असर पड़ेगा. अभी के लिए, टूरिस्ट इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि वे घर कब लौट पाएंगे. रोमांचक अनुभव और सुरक्षा के बीच का नाजुक संतुलन अशांति के समय में इंटरनेशनल ट्रैवल की नाजुकता को दिखाता है."
ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन के चेयरमैन (पब्लिक रिलेशन काउंसिल) राजन सहगल ने ईटीवी भारत को बताया, "संघर्ष की वजह से कई पर्यटकों के लिए होली का त्योहार घर लौटने की तीव्र इच्छा के आगे पीछे छूट गया है. मिडिल ईस्ट के देशों के लिए फ्लाइट्स स्थगित हैं, जबकि यूरोप जाने वाली कुछ फ्लाइट्स दूसरे रूट्स से चल रही हैं. हालांकि, गल्फ देशों के यात्रियों के लिए विकल्प बहुत कम हैं क्योंकि भविष्य में उनके लिए कोई फ्लाइट उपलब्ध नहीं है. कई पर्यटक भारत में फंस गए हैं, और हमने अपने सदस्यों को दोस्ताना व्यवहार के तौर पर हर संभव मदद करने का निर्देश दिया है."
सहगल ने आगे कहा, "एसोसिएशन इस मुश्किल समय में पर्यटकों को और मदद और सुविधाएं देने के लिए पर्यटन मंत्रालय के साथ भी लगातार संपर्क में है. कुछ देशों ने एक कदम आगे बढ़कर यह ऐलान किया है कि वे फंसे हुए नागरिकों के रहने और खाने का खर्च उठाएंगे, जिससे बढ़ती अनिश्चितता के बीच थोड़ी राहत मिली है."
विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी
मंत्रालय की एडवाइजरी के मुताबिक, भारत में सभी विदेशी नागरिक, जिन्हें पश्चिम एशिया क्षेत्र में चल रहे घटनाक्रमों की वजह से अपने ट्रैवल प्लान बदलने पड़े हैं और जिन्हें अपने वीजा को बढ़ाने या अपने स्टे को रेगुलर करने में मदद चाहिए, उनसे अपील है कि वे करीबी विदेशी पंजीकरण कार्यालय (FRRO) से संपर्क करें. संबंधित FRRO जरूरी औपचारिकताओं में मदद करेगा.
नागरिक उड्डयन मंत्रालय का बयान
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रहे घटनाक्रमों को देखते हुए, मंत्रालय का पैसेंजर असिस्टेंस कंट्रोल रूम (PACR) हवाई यात्रियों की शिकायतों और सवालों को सक्रिय रूप से देख रहा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एयरसेवा पोर्टल और डेडिकेटेड हेल्पलाइन के जरिये मिली यात्रियों की चिंताओं पर करीब से नजर रखी जा रही है और उन्हें सुलझाने में प्राथमिकात दी जा रही है.
मंत्रालय ने कहा, "कंट्रोल रूम ने मौजूदा हालात के दौरान 411 यात्रियों की शिकायतों को सुलझाया है, जिससे समय पर मदद और समर्थन सुनिश्चित हुआ है. जरूरी कोऑर्डिनेशन के लिए भारतीय दूतावास के दिए गए हेल्पलाइन नंबर भी PACR के जरिये यात्रियों के साथ साझा किए गए."
दिल्ली एयरपोर्ट की पैसेंजर एडवाइजरी
मिडिल ईस्ट में संघर्ष की वजह से, पश्चिम देशों की ओर जाने वाली कुछ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में देरी हो रही है या उनके शेड्यूल में बदलाव हो रहे हैं, इसलिए यात्रियों को सलाह दी जाती है कि एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी-अपनी एयरलाइन से ताजा अपडेट्स चेक कर लें और अगर जरूरी हो, तो एयरलाइन के बताए गए दूसरे रूट्स या संपर्क पर भी विचार करें. अन्य सभी फ्लाइट्स अपने शेड्यूल के हिसाब से चल रही हैं.
