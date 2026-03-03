ETV Bharat / bharat

Middle East conflict: फ्लाइट कैंसिल होने से भारत में फंसे पर्यटक, सुरक्षित वापसी को लेकर परेशान

प्रतीकात्मक तस्वीर ( File/ PTI )

चंचल मुखर्जी नई दिल्ली: ईरान पर अमेरिका-इजराइल के हमलों के बाद मिडिल-ईस्ट में जंग छिड़ने से हवाई सेवा पर बुरा असर पड़ा है. फ्लाइट्स कैंसिल होने से भारत घूमने आए विदेशी पर्यटन परेशान हैं. दिल्ली के कनॉट प्लेस में कंक्रीट की कुर्सी पर बैठी, आर्मेनिया की पर्यटक मोनिका स्माइल अपने फोन पर मैसेज आने के बाद घर लौटने को लेकर बहुत परेशान हैं कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है. वह मदद के लिए अपने दूतावास से संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं. ईटीवी भारत से बात करते हुए, स्माइल ने कहा, "दो हफ्त पहले, मैं आर्मेनिया से भारत आई थी, इस देश को एक्सप्लोर करने के लिए उत्सुक थी जिसे घूमने का मैंने लंबे समय से सपना देखा था. अब, मोबाइल स्क्रीन पर आए एक मैसेज ने उन योजनाओं को बिगाड़ दिया है, मेरी वापसी की फ्लाइट कैंसिल हो गई है." फ्लाइट कैंसिल होने का मैसेज मिलने के बाद से, उत्साह के बजाय चिंता बढ़ गई है. अपना ईमेल चेक करना, दूतावास को कॉल करना और एयरलाइन अपडेट्स स्कैन करना ही उनका एकमात्र रूटीन बन गया है. उनकी अनिश्चितता बढ़ती जा रही है. स्माइल ने कहा, "मुझे घर वापस जाने की चिंता हो रही है क्योंकि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच लड़ाई बढ़ने के बाद से मेरी वापसी की फ्लाइट के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है. युद्ध शुरू होने के बाद सब कुछ अचानक बदल गया. जब मैं भारत आई, तो मैं बहुत उत्साहित थी, लेकिन लड़ाई के बारे में सुनने के बाद, वह जोश चिंता में बदल गया. अब मैं घूमने-फिरने के बारे में नहीं सोच रही हूं. मैं अब सिर्फ यह सोच रही हूं कि क्या मैं सुरक्षित तरीके से अपने देश वापस जा पाऊंगी." भारत में पर्यटन उद्योग पर असर

ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच लड़ाई के बढ़ने से भारत में पर्यटन उद्योग पर काफी असर पड़ रहा है क्योंकि हालात और खराब हो रहे हैं, अनिश्चितता और सुरक्षा की चिंताओं की वजह से यात्रा में बड़े पैमाने पर रुकावटें आई हैं और बुकिंग कैंसलेशन बढ़ गई हैं. पर्यटन विशेषज्ञों ने कहा कि होली के त्योहार की वजह से यह समय भारत के लिए पीक ट्रैवल सीजन होता है क्योंकि कई विदेशी पर्यटक त्योहारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मजा लेते हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में लड़ाई ने यात्रा को लेकर उत्साह को कम कर दिया है जिसके बाद विदेशी पर्यटक मार्च महीने में घूमने-फिरने से बच रहे हैं. पर्यटकों की चिंताओं पर बात करते हुए, पर्यटन विशेषज्ञों और इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेशंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रजनीश कैस्था ने ईटीवी भारत को बताया, "जैसे ही होली भारत की सड़कों पर रंगने लगी है, दुनिया भर से पर्यटक रंगों के इस त्योहार का अनुभव करने के लिए आ रहे हैं. लेकिन अनिश्चितता के कारण कई पर्यटकों के लिए, त्योहार की खुशी कम हो गई है. घर वापस जाने वाली फ्लाइट्स में दिक्कत आ रही है, कई फ्लाइट्स कैंसल होने से यात्री परेशान हैं, जबकि यूरोप जाने वाली कुछ फ्लाइट्स को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है. अगले कुछ दिनों में यह स्थिति सामान्य होने की उम्मीद नहीं है." उन्होंने कहा, "इसका पर्यटन क्षेत्र पर असर पड़ना तय है, जो होली जैसे मौकों पर खूब फलता-फूलता है. पर्यटकों के लिए, ये रुकावटें यात्रा और अचानक आने वाली मुश्किलों के बीच के नाजुक संतुलन की याद दिलाती हैं, जो एक सपनों की ट्रिप को लॉजिस्टिक चैलेंज में बदल सकती हैं."