महाराष्ट्र में सबसे बड़ा विदेशी निवेश करेगी माइक्रोसॉफ्ट, सीएम फडणवीस बोले-45 हजार लोगों को मिलेगी नौकरी

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सत्या नडेला से मुलाकात की.

महाराष्ट्र में सबसे बड़ा विदेशी निवेश करेगी माइक्रोसॉफ्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 12, 2025 at 8:38 PM IST

मुंबई: माइक्रोसॉफ्ट महाराष्ट्र में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश करेगी. यह फैसला महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) सत्य नडेला के बीच मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में हुई मीटिंग के बाद लिया गया है.

गौरतलब है कि सीएम फडणवीस शुक्रवार को नागपुर में चल रहे महाराष्ट्र विधानसभा के विंटर सेशन में शामिल नहीं हुए क्योंकि वह इस जरूरी मीटिंग के लिए मुंबई आए थे.माइक्रोसॉफ्ट ने कहा था कि 17.5 बिलियन डॉलर का यह निवेश इस साल की शुरुआत में घोषित 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 26,955 करोड़ रुपये) की फंडिंग पर आधारित है, जिसे कंपनी कैलेंडर ईयर 2026 के आखिर तक खर्च करने की तैयारी में है.

यह अमेरिकी टेक कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा. इस फंड का इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड और डेटा सेंटर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए किया जाएगा.

सत्या नडेला के साथ पॉजिटिव बातचीत
फडणवीस ने मीडिया को बताया कि सत्या नडेला के साथ बातचीत बहुत पॉजिटिव रही. फडणवीस ने कहा, "महाराष्ट्र में एक बड़े लेवल का ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) आ रहा है. इस प्रोजेक्ट से करीब 45,000 लोगों को नौकरी मिलेगी. जल्द ही राज्य सरकार इस बारे में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) साइन करेगी."

यह GCC सबसे पहले मुंबई और पुणे जैसे मेट्रोपॉलिटन शहरों में शुरू किया जाएगा. फडणवीस ने कहा, "इसके साथ ही दुनिया की लीडिंग लॉजिस्टिक्स कंपनी FedEx के साथ भी बातचीत हुई है. उनके साथ भी GCC बनाने की कोशिशें चल रही हैं."

भारत में AI के लिए एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा
इस बीच मुंबई में एक इवेंट में बोलते हुए नडेला ने कहा कि यह इन्वेस्टमेंट भारत में AI के लिए एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, लाखों लोगों को नई स्किल्स सिखाएगा और हमें अपना डेटा सुरक्षित रखने की ताकत भी देगा.

नडेला ने मजाक में कहा, "भारत के AI-एनेबल्ड भविष्य के लिए यही जरूरी था." एक इवेंट में मौजूद लोगों से बातचीत करते हुए नडेला ने इस बात पर भी चर्चा की कि AI का इस्तेमाल करके क्राइम को बेहतर तरीके से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है. इससे पहले नडेला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत की थी.

