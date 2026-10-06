साइबर हमलों से प्रभावित देशों में 7वें नंबर पर भारत; टॉप पर अमेरिका, जानिए डिजिटल फ्रॉड से कैसे बचें
माइक्रोसॉफ्ट की डिजिटल डिफेंस रिपोर्ट 2026, हर साल पूरी दुनिया में दर्ज किए जाते हैं साइबर ठगी के 30 करोड़ से भी अधिक केस.
Published : October 6, 2026 at 4:33 PM IST
हैदराबाद : EB Prime Team : Cyber threats to world : पूरी दुनिया में साइबर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं. हर साल ऐसे 30 करोड़ से भी अधिक केस रजिस्टर किए जाते हैं. जालसाज अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का भी भरपूर इस्तेमाल करने लगे हैं. हाल ही आई माइक्रोसॉफ्ट की डिजिटल डिफेंस रिपोर्ट 2026 में ग्लोबल साइबर स्पेस में आए खतरनाक बदलावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है.
रिपोर्ट के मुताबिक साइबर खतरे के असर यानी साइबर ठगी से होने वाले नुकसान के मामले में विश्व में अपना देश सातवें पायदान पर है. साल 2026 में जनवरी से जून तक ग्लोबल लेवल पर अपने देश की हिस्सेदारी 2.5% रही. अमेरिका इस मामले में नंबर वन है. इजराइल दूसरे जबकि यूक्रेन तीसरे स्थान पर है. हैकरों ने अपनी रणनीति बदल ली है. पिछले साल 100 में से करीब 7 हैकर्स ही नकली लिंक या ईमेल भेजकर लोगों को ठगते थे.
अब 100 में से करीब 23 हैकर जटिल सॉफ्टवेयर को हैक करने के बजाय 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' (AI) की मदद से ऐसे फर्जी मेल और मैसेज तैयार कर रहे हैं, जिससे लोग धोखे में आकर इन पर क्लिक कर देते हैं. जैसे-जैसे विभिन्न देशों में सरकारें साइबर हमलों से बचने के लिए सुरक्षा उपाय कर रहीं हैं, उसी रफ्तार में ठगी का पैटर्न भी बदलता जा रहा है.
सरकारी विभाग सबसे ज्यादा निशाने पर : डिजिटल डिफेंस रिपोर्ट में दुनियाभर में साइबर हमलों से प्रभावित टॉप 10 सेक्टरों के बारे में भी बताया गया है. डेटा के अनुसार साल 2026 (जनवरी से जून तक) में सरकारी एजेंसी व सेवाएं साइबर ठगों का सबसे पसंदीदा सेक्टर रहा. ग्लोबल लेवल पर करीब 27% ठगी के मामले सरकारी विभाग, मंत्रालय और जनता से जुड़ी डिजिटल सरकारी सेवाओं में ही सामने आए. यह अन्य सेक्टरों की तुलना में सबसे ज्यादा है.
फाइनेंशियल और उर्जा सेक्टर में कम ठगी : रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल यानी बैंक, शेयर बाजार, इंश्योरेंस कंपनियां और डिजिटल पेमेंट गेटवे में ठगी के कम मामले सामने आए. साल 2026 में वैश्विक स्तर पर होने वाली कुल ठगी में इस सेक्टर की हिस्सेदारी 4% रही. जबकि ऊर्जा क्षेत्र यानी बिजली ग्रिड, पावर प्लांट्स, तेल और गैस सप्लाई नेटवर्क सेक्टर की हिस्सेदारी 3% ही रही. यानी इन दोनों सेक्टरों में ठगी के कम मामले सामने आए.
असली यूजर और चोर में फर्क करना मुश्किल : मौजूदा समय ज्यादातर साइबर हमले किसी तकनीकी कमजोरी या सॉफ्टवेयर को हैक करके नहीं किए जा रहे हैं. बल्कि इसके लिए साइबर ठग इंसानों को धोखा देकर उनसे जुड़ी गोपनीय जानकारी चुरा रहे हैं. वे इसके लिए इंसानी व्यवहार और उनकी पहचान का सहारा ले रहे हैं. इससे सुरक्षा सिस्टम को असली और नकली में अंतर कर पाना मुश्किल होता जा रहा है.
साल 2025 में ठगों ने किस तरह की ठगी? : रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 में साइबर ठगी के करीब 25% मामले में ठगी के वजहों का पता नहीं चल पाया. 17% मामलों में हैकर्स ने असली यूजर्स के सही पासवर्ड आदि चुराकर ठगी की. 15% ठगी ऐप्स या वेबसाइट्स की कमियों के जरिए हुई. करीब इतने प्रतिशत ही ठगी लोगों को बातों में उलझाकर की गई. 7% ठगी के मामलों में लोगों को नकली ईमेल, मैसेज या लिंक भेजकर फंसाया गया.
ऐप्स की कमियों का फायदा उठाकर सबसे ज्यादा ठगी : रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026 (जनवरी से जून) में इंटरनेट पर मौजूद कंपनियों के ऐप्स या वेबसाइट्स की कमियों के जरिए 24% साइबर हमले हुए. वहीं 23% मामलों में नकली ईमेल, मैसेज या लिंक भेजकर यूजर्स को फंसाया गया. ठगी के 13% मामलों में हैकर्स ने असली यूजर्स की गोपनीय जानकारियां चुराईं. जबकि 14% साइबर ठगी के मामलों में वजह का पता नहीं चल पाया.
रैनसमवेयर के अटैक 5 गुना बढ़े : रैनसमवेयर एक प्रकार का खतरनाक और दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर (मैलवेयर) है. यह किसी कंप्यूटर, मोबाइल या पूरे नेटवर्क को संक्रमित कर देता है. उनके डेटा और फाइलों को लॉक कर देता है. रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे मामले अब पूरी दुनिया में 5 गुना तक बढ़ गए हैं. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जरूरी मैन्युफैक्चरिंग समेत कई सेक्टर इनसे प्रभावित हैं.
एक साल में इस तरह से बढ़ा अटैक : इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में साल 2025 में रैनसमवेयर अटैक के 248 मामले सामने आए थे. जबकि साल 2026 (जनवरी से जून तक) में इनकी संख्या बढ़कर 649 पर पहुंच गई. इसी तरह जरूरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रैनसमवेयर हमले के पिछले साल 255 मामले सामने आए थे. जबकि साल 2026 में 429 तक पहुंच गए. इसी तरह अन्य सेक्टरों में भी इस तरह के हमलों की संख्या में इजाफा हुआ है.
फोन कॉल के जरिए ठगी के केस भी बढ़े : रिपोर्ट के मुताबिक ठग ऑनलाइन शॉपिंग और वेब ब्राउजिंग (इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोलना, देखना और जानकारी करना) के दौरान फेक कैप्चा दिखाते हैं. इसके बाद सिस्टम को हैक कर लेते हैं. कंपनियों को फोन कर खुद को आईटी सपोर्ट बताकर भी उन्हें अपना शिकार बना रहे हैं. माइक्रोसॉफ्ट जैसी सेवाओं पर वॉइस फिशिंग (फोन कॉल के जरिए ठगी) के मामले एक साल में ही 502% बढ़े. इसके अलावा फेक कैप्चा वाले केसों में 8 गुना का इजाफा हुआ है.
इन तरीकों से हो रहे सबसे ज्यादा हमले : सबसे ज्यादा साइबर हमले क्यूआर कोड, फेक कैप्चा और खुद को बॉस या एचआर बताकर किए जा रहे हैं. ठग मेल या अन्य डिजिटल माध्यमों पर क्यूआर कोड भेजते हैं. इसे स्कैन करते ही यूजर जाल में फंस जाता है. ‘मैं रोबोट नहीं हूं, कृपया खुद को वेरिफाई करें. आदि दिखाकर फेक कैप्चा के जरिए अपना शिकार बनाते हैं. कई ठग एचआर आदि की पहचान चुराकर भी ठगी करते हैं. अप्रैल-जून 2026 में 85% फिशिंग ईमेल ऐसे थे जिसमें किसी की पहचान की कॉपी कर तैयार किया गया था.
साइबर ठगों के निशाने पर अमेरिका : रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में साल 2026 में जनवरी से जून तक सबसे ज्यादा साइबर हमले हुए. यहां कुल 25.5% मामले रिकॉर्ड किए गए. 7.6% मामलों के साथ इजराइल दूसरे, 4.8% मामलों के साथ यूक्रेन तीसरे, 3.9% मामलों के साथ ताइवान चौथे स्थान पर रहा है. इसी तरह 3.8% मामलों के साथ ब्रिटेन पांचवें, 2.8% केसों के साथ यूरोप छठवें जबकि 2.5% मामलों के साथ भारत सातवें स्थान पर रहा.
AI की मदद से अब ऐसे हमले कर रहे ठग : ठगों ने AI एजेंट के जरिए एक कंपनी पर 32-स्टेप (जटिल और लंबा हमला) किया. सर्वर और पूरे यूजर अकाउंट को हैक कर लिया. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि AI अब साइबर हमलों में मदद पहुंचाने के साथ खुद ही रैनसमवेयर को भी ऑपरेट कर रहा है. यानी AI अब कई मामलों में ठगों का बड़ा हथियार बन चुका है.
इन 4 तरीकों से AI एजेंट पर हो रहे हमले : रिपोर्ट के अनुसार एआई एजेंट पर सबसे ज्यादा साइबर हमले 4 तरह से किए जाते हैं. इनमें से हानिकारक लिंक या कंटेंट के जरिए किया जाना वाला हमला 52% है. 16% मामले सुरक्षा नियमों को तोड़ने वाले हैं. टूल या एजेंट के गलत इस्तेमाल के जरिए होने वाले हमले 12% है. वहीं पहचान का दुरुपयोग कर किए जाने वाले हमले 10% हैं. एआई एजेंट एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर होता है. यह दिए गए काम को खुद फैसले लेकर और टूल्स का इस्तेमाल कर उसे पूरा कर देता है.
डिफेंस सिस्टम को तेज बनाने की जरूरत : माइक्रोसॉफ्ट की डिजिटल डिफेंस रिपोर्ट 2026 में ठगी में हो रहे AI के इस्तेमाल पर चिंता जताई गई है. रिपोर्ट के अनुसार एआई ने साइबर अपराधियों का काम आसान व काफी तेज बना दिया है. इससे वे कम खर्च में लाखों कंप्यूटरों पर साइबर हमला कर सकते हैं. वहीं कंपनियों के लिए AI काफी मददगार है. संगठनों को ऐसे हमलों से निपटने के लिए अपने डिफेंस सिस्टम को भी तेज बनाना होगा.
भारत में साल 2025 में 22 हजार करोड़ की ठगी : गृह मंत्रालय और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 2025 में कुल 22 हजार 495 करोड़ रुपये की साइबर ठगी हुई थी. इस दौरान करीब 28.15 लाख साइबर ठगी के मामले दर्ज किए गए थे. वहीं पूरी दुनिया में हर साल करीब 880 लाख करोड़ रुपये की साइबर ठगी होती है. Global State of Scams Report के अनुसार दुनिया में विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी पोर्टल्स पर हर साल 26.6 करोड़ से 30 करोड़ से अधिक साइबर स्कैम के मामले रिपोर्ट किए जाते हैं.
किस देश में सबसे ज्यादा फ्रॉड : ग्लोबल फ्रॉड इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनियाभर में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा साइबर ठगी होती है. दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया जबकि तीसरे नंबर पर नाइजीरिया है. चौथे नंबर पर भारत है. तंजानिया पांचवें स्थान पर है. वहीं दुनिया के कई ऐसे भी देश हैं जहां सबसे कम साइबर ठगी के मामले देखे गए हैं. इन देशों में लक्जमबर्ग, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे और नीदरलैंड शामिल हैं.
साइबर हमलों से कैसे करें बचाव? : सचेत रहकर ही साइबर हमलों या ठगी को टाला जा सकता है. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय समेत अन्य आधिकारिक संगठनों के डेटा के मुताबिक अपने पासवर्ड 8 अक्षरों का बनाएं. इसमें @, #, $ जैसे स्पेशल कैरेक्टर भी शामिल करें. मोबाइल, लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम और सभी ऐप्स को अपडेट रखें. भरोसेमंद एंटी-वायरस और एंटी-मैलवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टाल करके रखें. किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचे-समझें फिर आगे बढ़ें. किसी भी तरह के इनाम आदि के लालच में न आएं. बैंक के नाम पर आने वाले मैसेज को वेरीफाई करने के बाद ही उन पर भरोसा करें.
ठगी होने पर कहां करें शिकायत? : एक्सपर्ट के अनुसार ठगी होने पर लोगों को सबसे पहले संबंधित बैंक में फोन करके अपना खाता ब्लॉक कराना चाहिए. 1930 साइबर हेल्पलाइन पर फोन करके भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. www.cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इस पर ट्रांजेक्शन आईडी समेत अन्य जानकारियां भी देनी होती हैं. नजदीकी साइबर थाने या पुलिस स्टेशन में जाकर मुकदमा दर्ज करा सकते हैं.
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