ETV Bharat / bharat

साइबर हमलों से प्रभावित देशों में 7वें नंबर पर भारत; टॉप पर अमेरिका, जानिए डिजिटल फ्रॉड से कैसे बचें

अमेरिका में होते हैं सबसे ज्यादा साइबर हमले. ( Photo Credit; Getty )

हैदराबाद : EB Prime Team : Cyber ​​threats to world : पूरी दुनिया में साइबर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं. हर साल ऐसे 30 करोड़ से भी अधिक केस रजिस्टर किए जाते हैं. जालसाज अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का भी भरपूर इस्तेमाल करने लगे हैं. हाल ही आई माइक्रोसॉफ्ट की डिजिटल डिफेंस रिपोर्ट 2026 में ग्लोबल साइबर स्पेस में आए खतरनाक बदलावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है.