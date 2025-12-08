बचपन की यादें ताजा करने मसूरी पहुंचे माइक्रोसॉफ्ट CEO सत्या नडेला, स्कूल के यादगार पलों को किया ताजा
माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला ने अपने स्कूल कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी वेवर्ली मसूरी का दौरा किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 8, 2025 at 8:59 PM IST
मसूरी (उत्तराखंड): विश्व की अग्रणी तकनीक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सत्या नडेला 8 दिसंबर सोमवार को अपने परिवार के साथ मसूरी पहुंचे. यह दौरा भले ही पूरी तरह निजी रहा हो, लेकिन शहरवासियों और विशेषकर उनके पुराने स्कूल, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी वेवरली, मसूरी के लिए यह पल बेहद खास बन गया.
नडेला ने 1970-71 में वेवरली स्कूल में अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की है और वर्षों बाद जब वह परिवार के साथ यहां पहुंचे तो स्कूल का शांत परिसर, पुराने कक्ष और परिचित गलियारों ने उनके बचपन की ढेरों यादें ताजा कर दीं. करीब आधे घंटे तक उन्होंने परिसर में घूमकर अपने विद्यार्थी जीवन को याद किया और परिवार के साथ पुरानी स्मृतियां साझा कीं.
नडेला के साथ उनकी पत्नी अनुपम नडेला और बेटियां दिव्या और तारा नडेला भी मौजूद रहीं. विद्यालय के शिक्षकों और प्रशासन ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं. विद्यालय प्रशासन के अनुसार, 'सत्या नडेला का सौम्य, सरल और सहज व्यक्तित्व सभी को अत्यंत प्रभावित कर गया. विश्व स्तर पर नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का अपने स्कूल और बचपन से इतना गहरा जुड़ाव देखकर हम सब गर्व महसूस कर रहे हैं.
स्कूल के सोशल मीडिया प्रभारी एवं हाउस मास्टर रितेश भट्टाचार्य ने बताया कि यह दौरा पूर्णतः निजी था. इसलिए इसे गोपनीय रखा गया था. नडेला की टीम ने मसूरी आने से पहले ही विद्यालय प्रबंधन से संपर्क कर सारी तैयारियां सुनिश्चित कर ली थीं. मसूरी न सिर्फ नडेला के स्कूल के दिनों की यादें संजोए है, बल्कि उनके पिता, दिवंगत बीएन युगांधर की महत्वपूर्ण कर्मभूमि भी रहा है. 1962 बैच के प्रतिष्ठित आईएएस अधिकारी युगांधर वर्ष 1988 से 1993 तक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन के निदेशक रहे.
नडेला अक्सर अपनी जड़ों और पिता के मूल्यों के प्रभाव का जिक्र करते रहे हैं और यही जुड़ाव उन्हें मसूरी बार-बार खींच लाता है. नडेला की इस अनौपचारिक लेकिन भावपूर्ण यात्रा ने स्कूल में एक उत्साह का माहौल पैदा कर दिया.
विद्यालय प्रबंधन के अनुसार, 'विश्व की सबसे बड़ी तकनीकी कंपनियों में से एक के प्रमुख का हमारे संस्थान से शिक्षा प्राप्त करना स्वयं में गौरव की बात है. उनके आने से न केवल पुराने दिनों की यादें ताजा हुईं, बल्कि छात्रों और शिक्षकों के लिए प्रेरणा का एक नया स्रोत भी मिला है. सत्या नडेला की यह संक्षिप्त लेकिन आत्मीय यात्रा इस बात का प्रमाण है कि चाहे जीवन हमें कितनी भी ऊंचाइयों तक क्यों न ले जाए, अपनी जड़ों और बचपन की यादों का स्नेह हमेशा दिल में बसा रहता है. मसूरी की शांत वादियां और वेवरली स्कूल की स्मृतियां एक बार फिर नडेला के जीवन का हिस्सा बन गईं.
