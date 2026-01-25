बंगाल में मतदाता सूची सुधार के दौरान हंगामाः चुनाव आयोग के माइक्रो-ऑब्जर्वर को BDO ऑफिस में जड़ा थप्पड़!
जिला तृणमूल नेतृत्व ने माइक्रो-ऑब्जर्वर पर जानबूझकर मतदाता सूची से नाम हटाने का आरोप लगाया है.
Published : January 25, 2026 at 9:44 PM IST
बालुरघाट: चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त एक माइक्रो-ऑब्जर्वर को 'एसआईआर' सुनवाई शिविर के दौरान कथित तौर पर थप्पड़ मारा गया. यह घटना शनिवार को दक्षिण दिनाजपुर के कुमारगंज बीडीओ (BDO) कार्यालय के भीतर हुई. स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेताओं और उनके समर्थकों पर माइक्रो-ऑब्जर्वर पर हमला करने का आरोप लगा है. दूसरी ओर, जिला तृणमूल नेतृत्व ने माइक्रो-ऑब्जर्वर पर जानबूझकर मतदाता सूची से नाम हटाने का आरोप लगाया है.
शनिवार को कुमारगंज के जाखिरपुर स्थित बीडीओ कार्यालय में एसआईआर सुनवाई चल रही थी. यहां जाखिरपुर क्षेत्र के बूथ संख्या 22, 23 और 25 के 171 मतदाताओं की सुनवाई की जा रही थी. बालुरघाट एलआईसी (LIC) कार्यालय के विकास अधिकारी और माइक्रो-ऑब्जर्वर दिव्येंदु गराई मतदाताओं के दस्तावेजों का मिलान और सत्यापन कर रहे थे. उनके साथ एक अन्य माइक्रो-ऑब्जर्वर दिलीप लकड़ा भी मौजूद थे.
आरोप है कि सुनवाई के दौरान माइक्रो-ऑब्जर्वर ने टिप्पणी की थी कि एक विशेष समुदाय के मतदाताओं के नामों में विसंगतियां हैं. इसके बाद, बीडीओ कार्यालय के भीतर सुनवाई केंद्र में एक बड़ी भीड़ घुस गई और माइक्रो-ऑब्जर्वर के साथ मारपीट शुरू कर दी. आरोप है कि उन्हें थप्पड़ और घूंसे मारे गए. हालांकि, इस घटना में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं. आरोप है कि आयोग द्वारा नियुक्त माइक्रो-ऑब्जर्वर पर हमला पुलिस के सामने हुआ.
भाजपा ने आरोप लगाया है कि वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने कोई कार्रवाई नहीं की. माइक्रो-ऑब्जर्वर पर हमले की खबर मिलने के बाद बीडीओ श्रीकुमार विश्वास मौके पर पहुंचे और उन्होंने मामला शांत कराया. हमले का शिकार हुए माइक्रो-ऑब्जर्वर ने जानबूझकर नाम हटाने के आरोपों से इनकार किया है. उन्होंने घटना के संबंध में दक्षिण दिनाजपुर के पुलिस अधीक्षक को ईमेल के जरिए शिकायत भेजी है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में भी एक शिकायत दर्ज कराई गई है.
अपनी शिकायत में उन्होंने लिखा, "सुनवाई के दौरान 80-90 लोगों की भीड़ केंद्र के अंदर घुस आई. उन्होंने मुझे थप्पड़ मारे और मेरी पीठ व सीने पर वार किया. कुछ लोगों ने तो मुझे जान से मारने की धमकी भी दी."
इस घटना के बारे में दक्षिण दिनाजपुर जिला भाजपा सचिव रजत घोष ने कहा, "कुमारगंज बीडीओ कार्यालय में पिछले करीब एक महीने से मतदाता सूची के सुधार का काम चल रहा है. दस्तावेजों में 17 विसंगतियां पाई गईं. कुछ मामलों में पिता और पुत्र की आयु में केवल आठ साल का अंतर था, तो कुछ में दस साल का. जब उन्होंने दस्तावेजों में इस पर टिप्पणी की, तो विधायक तोरफ हुसैन मंडल के करीबी खालेक मंडल के नेतृत्व में तृणमूल के गुंडों ने हंगामा कर दिया. इसके बाद दोनों पर्यवेक्षकों को थप्पड़, लात और घूंसे मारे गए."
इसके जवाब में, तृणमूल के दक्षिण दिनाजपुर जिला सचिव मफीजुद्दीन मिया ने आरोप लगाया, "आज चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कुमारगंज ब्लॉक के जाकिरपुर क्षेत्र के रायखान बूथ के कुछ लोगों को सुनवाई के लिए बुलाया था. वहां माइक्रो-ऑब्जर्वर दिव्येंदु गराई, सभी जरूरी दस्तावेज होने के बावजूद चुनाव आयोग की कठपुतली की तरह काम कर रहे थे और आम लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर करने की कोशिश कर रहे थे. वह उनके कागजों और नोटिसों पर 'नो-मैच, नो-फाउंड' (कोई मिलान नहीं) लिख रहे थे. इस तरह वह उन असली मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश कर रहे थे, जो 2002 से वोट देते आ रहे हैं."
इस घटना की निंदा करते हुए बालुरघाट के सांसद सुकांत मजूमदार ने कहा, "पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में तृणमूल कांग्रेस के गुंडे मतदाता सूची सुधार के काम में बाधा डाल रहे हैं. कल शाम दक्षिण दिनाजपुर जिले के कुमारगंज में एक तृणमूल नेता ने एक माइक्रो-ऑब्जर्वर को थप्पड़ मार दिया. यह सब ममता बनर्जी के प्रोत्साहन से हो रहा है. मैं चुनाव आयोग से आग्रह करता हूं कि उनके साथ सख्ती से निपटा जाए और उन्हें उचित सजा दी जाए."
