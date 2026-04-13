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भारत-बांग्लादेश सीमा पर सांप और मगरमच्छ तैनात करने के गृह मंत्रालय के कदम से पर्यावरण संबंधी चिंता बढ़ी

गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (MHA) ने घुसपैठ और स्मगलिंग रोकने के लिए भारत-बांग्लादेश नदी बॉर्डर पर सांप और मगरमच्छ जैसे रेंगने वाले जानवरों को तैनात किए जाने की पहल की है, वहीं सोमवार को पर्यावरण और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस कदम की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जैसे लंबे समय से बने कानूनों का उल्लंघन करेगा.

कार्यकर्ता ने कहा कि संबंधित राज्य सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय और पर्यावरण कार्यकर्ता की इजाजत के बिना ऐसा करना बहुत ही गलत कदम होगा. मानवाधिकार कार्यकर्ता ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि इंसानी बस्तियों के पास सांप जैसे रेप्टाइल्स का इस्तेमाल करना आबादी के लिए एक बड़ा खतरा होगा.

भारत-बांग्लादेश सीमा पर रहने वाली कुल आबादी में से कम से कम 60 प्रतिशत लोग नदी क्षेत्रों में रहते हैं. बांग्ला मानवाधिकार सुरक्षा मंच (MASUM) के सचिव किरीटी रॉय ने ईटीवी भारत से कहा, "सांप और मगरमच्छ जैसे सरीसृपों की तैनाती से इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग गंभीर खतरे में आ जाएंगे."

बांग्ला मानवाधिकार सुरक्षा मंच (MASUM) सामाजिक कार्यकर्ता, पेशेवरों, डॉक्टर और वकीलों का एक संगठन है जो पिछड़े लोगों के अधिकारों को लागू करने और उनके खिलाफ व्यवस्थित भेदभाव को कम करने के लिए काम करता है.

रॉय ने कहा कि भारतीय वन्यजीव विशेषज्ञ और संरक्षणवादियों से सलाह लिए बिना यह बहुत ही बेवकूफी भरा कदम होगा. उन्होंने कहा कि यह साफ तौर पर मानवाधिकार का उल्लंघन है क्योंकि जहरीले सांप हमेशा इंसानों पर हमला कर सकते हैं.

175 किलोमीटर का भारत-बांग्लादेश बॉर्डर नदियों और दलदली जमीन से बना है, जिससे पारंपरिक बाड़ लगाना नामुमकिन है. पश्चिम बंगाल में तैनात सीमा सुरक्षा एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से सीमा सुरक्षा बल (BSF) को एक निर्देश जारी किया गया है.

गृह मंत्री के निर्देशानुसार नदी के किनारों में सरीसृपों के उपयोग की संभावना तलाशना. ईटीवी भारत के पास मौजूद एक गोपनीय संदेश में कहा गया है, "कमजोर नदी के गैप में रेप्टाइल्स (जैसे सांप/मगरमच्छ) को तैनात करने की संभावना का पता लगाया जाना है और ऑपरेशनल नजरिए से जांच की जानी है." यह मैसेज 26 मार्च को फोर्स के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी सेक्टर हेडक्वार्टर में सीनियर फ्रंटियर स्तर के अधिकारियों को भेजा गया था.