भारत-बांग्लादेश सीमा पर सांप और मगरमच्छ तैनात करने के गृह मंत्रालय के कदम से पर्यावरण संबंधी चिंता बढ़ी
बीएसएफ के द्वारा भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठ और बॉर्डर पर मगरमच्छ और सांपों को तैनात करने की पर्यावरण और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाए हैं.
Published : April 13, 2026 at 3:03 PM IST
गौतम देबरॉय
नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (MHA) ने घुसपैठ और स्मगलिंग रोकने के लिए भारत-बांग्लादेश नदी बॉर्डर पर सांप और मगरमच्छ जैसे रेंगने वाले जानवरों को तैनात किए जाने की पहल की है, वहीं सोमवार को पर्यावरण और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस कदम की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जैसे लंबे समय से बने कानूनों का उल्लंघन करेगा.
कार्यकर्ता ने कहा कि संबंधित राज्य सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय और पर्यावरण कार्यकर्ता की इजाजत के बिना ऐसा करना बहुत ही गलत कदम होगा. मानवाधिकार कार्यकर्ता ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि इंसानी बस्तियों के पास सांप जैसे रेप्टाइल्स का इस्तेमाल करना आबादी के लिए एक बड़ा खतरा होगा.
भारत-बांग्लादेश सीमा पर रहने वाली कुल आबादी में से कम से कम 60 प्रतिशत लोग नदी क्षेत्रों में रहते हैं. बांग्ला मानवाधिकार सुरक्षा मंच (MASUM) के सचिव किरीटी रॉय ने ईटीवी भारत से कहा, "सांप और मगरमच्छ जैसे सरीसृपों की तैनाती से इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग गंभीर खतरे में आ जाएंगे."
बांग्ला मानवाधिकार सुरक्षा मंच (MASUM) सामाजिक कार्यकर्ता, पेशेवरों, डॉक्टर और वकीलों का एक संगठन है जो पिछड़े लोगों के अधिकारों को लागू करने और उनके खिलाफ व्यवस्थित भेदभाव को कम करने के लिए काम करता है.
रॉय ने कहा कि भारतीय वन्यजीव विशेषज्ञ और संरक्षणवादियों से सलाह लिए बिना यह बहुत ही बेवकूफी भरा कदम होगा. उन्होंने कहा कि यह साफ तौर पर मानवाधिकार का उल्लंघन है क्योंकि जहरीले सांप हमेशा इंसानों पर हमला कर सकते हैं.
175 किलोमीटर का भारत-बांग्लादेश बॉर्डर नदियों और दलदली जमीन से बना है, जिससे पारंपरिक बाड़ लगाना नामुमकिन है. पश्चिम बंगाल में तैनात सीमा सुरक्षा एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से सीमा सुरक्षा बल (BSF) को एक निर्देश जारी किया गया है.
गृह मंत्री के निर्देशानुसार नदी के किनारों में सरीसृपों के उपयोग की संभावना तलाशना. ईटीवी भारत के पास मौजूद एक गोपनीय संदेश में कहा गया है, "कमजोर नदी के गैप में रेप्टाइल्स (जैसे सांप/मगरमच्छ) को तैनात करने की संभावना का पता लगाया जाना है और ऑपरेशनल नजरिए से जांच की जानी है." यह मैसेज 26 मार्च को फोर्स के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी सेक्टर हेडक्वार्टर में सीनियर फ्रंटियर स्तर के अधिकारियों को भेजा गया था.
अधिकारी के अनुसार, अगर अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ, स्मगलिंग या हथियारों और गोला-बारूद को रोकने के लिए रेप्टाइल्स का इस्तेमाल करने की तरकीबें कामयाब हो जाती हैं, तो जरूरत पड़ने पर भारत की दूसरी सीमाओं पर भी ऐसी ही पॉलिसी अपनाई जा सकती है.
ईटीवी भारत से बात करते हुए, जाने-माने पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षणवादी फिरोज अहमद ने कहा कि प्रस्तावित तरीके से रेप्टाइल्स को तैनात करना भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का उल्लंघन है. “यह एक अव्यवसायिक रवैया वन्यजीव का इस्तेमाल किसी दूसरे मकसद के लिए नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) एक्ट, 1972 का उल्लंघन होगा.
आरण्यक के वरिष्ठ सदस्य और संरक्षण डायरेक्टर, अहमद ने कहा, "सभी अलग-अलग प्रजातियां के अलग-अलग निवास और जरूरतें होती हैं, हम उन्हें बस पकड़कर कहीं और नहीं छोड़ सकते."
अहमद का मानना है कि सरकार इस कदम पर आगे बढ़ने से पहले पूरी जांच-पड़ताल करेगी. मगर मगरमच्छ (क्रोकोडायलस पैलस्ट्रिस) को 1982 से आईयूसीएन रेड लिस्ट में असुरक्षित (VU) में रखा गया है, क्योंकि आवास की हानि और अवैध शिकार से उन्हें खतरा है.
अहमद ने कहा, “सरकार को राज्य के वन विभाग के साथ-साथ पर्यावरण और वन मंत्रालय (MoEF) से भी इजाजत लेनी होगी. अगर सरकार बिना पहले से इजाजत लिए अपने प्रस्ताव पर आगे बढ़ती है, तो यह एक गंभीर उल्लंघन होगा.”
अहमद ने कहा कि लोग नदी के किनारे के इलाकों में रहते हैं, “इस पहल को लागू करने से सामाजिक-आर्थिक माहौल (जीवन और रोजी-रोटी) पर गंभीर असर पड़ सकता है.”
आरण्यक गुवाहाटी में स्थित एक प्रमुख वैज्ञानिक, औद्योगिक अनुसंधान और फ्रंटलाइन पर्यावरण संगठन है. यह बताना ज़रूरी है कि पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के नदी वाले इलाकों में स्मगलिंग एक बड़ी समस्या है, यह इलाका भारत और बांग्लादेश के बीच एक पोरस बॉर्डर की तरह काम करता है.
इस बॉर्डर पर स्मगलिंग होती रहती है, जबकि पानी से भरपूर मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में अलग-अलग रेप्टाइल्स रहते हैं, जिनमें सबसे बड़ा शिकारी, खारे पानी का मगरमच्छ (क्रोकोडाइलस पोरोसस) भी शामिल है.
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