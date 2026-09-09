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MHA की समिति ने पूर्वोत्तर के लोगों से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की, बड़े शहरों में होंगे नोडल अधिकारी

मणिपुर के दिवंगत संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (MHA) सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों (DGPs) को पत्र लिखने की तैयारी में है, जिसमें उनसे पूर्वोत्तर के लोगों की शिकायतों और समस्याओं के समाधान के लिए महानगरों में समर्पित नोडल अधिकारी नियुक्त करने का आग्रह किया जाएगा. यह फैसला पूर्वोत्तर के लोगों से जुड़े मुद्दों पर मंगलवार को हुई MHA की निगरानी समिति की बैठक में लिया गया. इससे दो दिन पहले दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में मणिपुर के 54 वर्षीय संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह पर क्रूर हमला हुआ था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी. इस कदम का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों, जो इस इलाके से बाहर रहते हैं, खासकर बड़े शहरी इलाकों में, उनके साथ होने वाले भेदभाव, परेशानी और दूसरी शिकायतों को दूर करने के मौजूदा सिस्टम को मजबूत करना है. बैठक की अध्यक्षता MHA के पूर्वोत्तर डिवीजन के संयुक्त सचिव नीरज कुमार बंसोड़ ने की और इसमें दिल्ली पुलिस, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) और गृह मंत्रालय के अधिकारियों समेत अलग-अलग राज्यों और संबंधित सरकारी विभागों और एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हुए. बैठक में शामिल समिति के दूसरे सदस्यों में डॉ. अलाना गोलमेई, सचिव, पूर्वोत्तर समर्थन केंद्र, नई दिल्ली; डॉ. मिजुम न्योडू (Dr Mizum Nyodu), असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ लॉ, दिल्ली यूनिवर्सिटी; और जोरम मैवियो (Joram Maivio), मॉनिटरिंग कमेटी के विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल थे. बुधवार को नई दिल्ली में ईटीवी भारत से खास बातचीत में जोरम मैवियो ने कहा कि गृह मंत्रालय शुरू में उन मेट्रो शहरों पर ध्यान देगा जहां पूर्वोत्तर के बड़ी संख्या में लोग रहते हैं. मैवियो ने कहा, "यह पत्र सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को लिखा जाएगा." इस प्रस्तावित कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जब पूर्वोत्तर के लोगों को भेदभाव, परेशानी, हिंसा या दूसरी मुश्किलों का सामना करना पड़े, तो प्रशासन और पुलिस सिस्टम में उनके लिए एक ऐसा कॉन्टैक्ट पॉइंट हो जिससे वे पहचान सकें. दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु, गाजियाबाद और नोएडा समेत कई महानगरीय शहरों में पहले से ही पूर्वोत्तर के लिए नोडल ऑफिसर हैं. हालांकि, मॉनिटरिंग कमिटी के सदस्यों को लगा कि मौजूदा व्यवस्थाओं को और मजबूत करने और बेहतर तालमेल बिठाने की जरूरत है. मैवियो ने कहा, "हमारे पास दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु, गाजियाबाद और नोएडा जैसे शहरों में पूर्वोत्तर के लोगों के लिए पहले से ही नोडल ऑफिसर हैं, लेकिन घटनाएं होती रहती हैं. यह गंभीर मुद्दा है, इसलिए हमने स्थिति की समीक्षा की है और नोडल ऑफिसर्स द्वारा मिलकर कदम उठाने का फैसला किया है ताकि ऐसी घटनाओं को होने से रोका जा सके." उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रणाली ने कुछ हद तक पूर्वोत्तर के लोगों से जुड़ी घटनाओं को कम करने में मदद की है, लेकिन हाल की घटनाओं से पता चलता है कि दिशा में और अधिक निरंतर प्रयास किए जाने की जरूरत है. उन्होंने कहा, "सरकार द्वारा कई पहल की गई हैं, और कई मायनों में स्थिति में सुधार हुआ है. हालांकि, हाल ही में देखी गई चिंताजनक प्रवृत्तियों और घटनाओं को देखते हुए, हमें एकजुट दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है."