MHA की समिति ने पूर्वोत्तर के लोगों से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की, बड़े शहरों में होंगे नोडल अधिकारी
दिल्ली में मणिपुरी संगीतकार की हत्या के बाद गृह मंत्रालय की निगरानी समिति ने समन्वित कदम उठाने का आह्वान किया है. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : September 9, 2026 at 4:56 PM IST|
Updated : September 9, 2026 at 5:10 PM IST
नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (MHA) सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों (DGPs) को पत्र लिखने की तैयारी में है, जिसमें उनसे पूर्वोत्तर के लोगों की शिकायतों और समस्याओं के समाधान के लिए महानगरों में समर्पित नोडल अधिकारी नियुक्त करने का आग्रह किया जाएगा.
यह फैसला पूर्वोत्तर के लोगों से जुड़े मुद्दों पर मंगलवार को हुई MHA की निगरानी समिति की बैठक में लिया गया. इससे दो दिन पहले दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में मणिपुर के 54 वर्षीय संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह पर क्रूर हमला हुआ था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी.
इस कदम का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों, जो इस इलाके से बाहर रहते हैं, खासकर बड़े शहरी इलाकों में, उनके साथ होने वाले भेदभाव, परेशानी और दूसरी शिकायतों को दूर करने के मौजूदा सिस्टम को मजबूत करना है.
बैठक की अध्यक्षता MHA के पूर्वोत्तर डिवीजन के संयुक्त सचिव नीरज कुमार बंसोड़ ने की और इसमें दिल्ली पुलिस, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) और गृह मंत्रालय के अधिकारियों समेत अलग-अलग राज्यों और संबंधित सरकारी विभागों और एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हुए.
बैठक में शामिल समिति के दूसरे सदस्यों में डॉ. अलाना गोलमेई, सचिव, पूर्वोत्तर समर्थन केंद्र, नई दिल्ली; डॉ. मिजुम न्योडू (Dr Mizum Nyodu), असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ लॉ, दिल्ली यूनिवर्सिटी; और जोरम मैवियो (Joram Maivio), मॉनिटरिंग कमेटी के विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल थे.
बुधवार को नई दिल्ली में ईटीवी भारत से खास बातचीत में जोरम मैवियो ने कहा कि गृह मंत्रालय शुरू में उन मेट्रो शहरों पर ध्यान देगा जहां पूर्वोत्तर के बड़ी संख्या में लोग रहते हैं. मैवियो ने कहा, "यह पत्र सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को लिखा जाएगा."
इस प्रस्तावित कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जब पूर्वोत्तर के लोगों को भेदभाव, परेशानी, हिंसा या दूसरी मुश्किलों का सामना करना पड़े, तो प्रशासन और पुलिस सिस्टम में उनके लिए एक ऐसा कॉन्टैक्ट पॉइंट हो जिससे वे पहचान सकें.
दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु, गाजियाबाद और नोएडा समेत कई महानगरीय शहरों में पहले से ही पूर्वोत्तर के लिए नोडल ऑफिसर हैं. हालांकि, मॉनिटरिंग कमिटी के सदस्यों को लगा कि मौजूदा व्यवस्थाओं को और मजबूत करने और बेहतर तालमेल बिठाने की जरूरत है.
मैवियो ने कहा, "हमारे पास दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु, गाजियाबाद और नोएडा जैसे शहरों में पूर्वोत्तर के लोगों के लिए पहले से ही नोडल ऑफिसर हैं, लेकिन घटनाएं होती रहती हैं. यह गंभीर मुद्दा है, इसलिए हमने स्थिति की समीक्षा की है और नोडल ऑफिसर्स द्वारा मिलकर कदम उठाने का फैसला किया है ताकि ऐसी घटनाओं को होने से रोका जा सके."
उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रणाली ने कुछ हद तक पूर्वोत्तर के लोगों से जुड़ी घटनाओं को कम करने में मदद की है, लेकिन हाल की घटनाओं से पता चलता है कि दिशा में और अधिक निरंतर प्रयास किए जाने की जरूरत है.
उन्होंने कहा, "सरकार द्वारा कई पहल की गई हैं, और कई मायनों में स्थिति में सुधार हुआ है. हालांकि, हाल ही में देखी गई चिंताजनक प्रवृत्तियों और घटनाओं को देखते हुए, हमें एकजुट दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है."
यह नई चर्चा चोंगथम विक्रम सिंह की मौत के बाद अहम हो गई है, जिन पर दक्षिण-पूर्व दिल्ली में आठ लोगों ने कथित तौर पर हमला किया था. इस घटना ने महानगरों में रहने वाले पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा को लेकर फिर से चिंता बढ़ा दी है.
मैवियो ने कहा, "महज दो दिन पहले, जाने-माने मणिपुरी संगीतकार चोंगथम विक्रम पर दिल्ली में क्रूर हमला किया गया और गंभीर चोटों के कारण उनकी मौत हो गई. यह बेहद दर्दनाक और पूरी तरह से अस्वीकार्य है. न्याय मिलना चाहिए और ऐसे दुखद और अन्यायपूर्ण कृत्य भविष्य में कभी न दोहराए जाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े निवारक उपाय लागू किए जाने चाहिए."
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह मुद्दा व्यक्तिगत घटनाओं से परे है और इसके सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता पर व्यापक प्रभाव हैं. उन्होंने कहा, "शहरों में पूर्वोत्तर के लोगों को जिन मुद्दों और चिंताओं का सामना करना पड़ता है, उनका राष्ट्रीय एकता, जुड़ाव और सामाजिक सद्भाव बनाने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर गहरा असर पड़ता है."
निगरानी समिति ने भेदभाव को रोकने और संस्थागत प्रतिक्रियाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से कई व्यापक उपायों पर भी चर्चा की. इनमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) में संभावित संशोधन, स्कूलों के पाठ्यक्रम में पूर्वोत्तर के इतिहास और संस्कृति को अधिक शामिल करना, और सरकार द्वारा पहले से शुरू की गई पहलों को मजबूत करना और उनकी निगरानी करना शामिल था.
समिति ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष पुलिस इकाई (SPUNER) में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने और उसे मजबूत करने की जरूरत पर चर्चा करने के अलावा, प्रस्तावित उत्तर पूर्व सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थान की प्रगति की भी समीक्षा की.
इस समीक्षा में पूर्वोत्तर के हॉस्टलों, देश भर में इस क्षेत्र के लोगों से जुड़े मामलों और घटनाओं, कानूनी उपायों, पुलिस की पहलों और जागरुकता कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया.
सदस्यों ने बेजबरुआ समिति (Bezbaruah Committee) की सिफारिशों को लागू करने पर भी चर्चा की, जिसका गठन देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित चिंताओं की जांच करने के लिए किया गया था.
मैवियो ने कहा कि पूर्वाग्रहों और गलतफहमियों को दूर करने के लिए पूर्वोत्तर के विविध इतिहास, संस्कृति और परंपराओं के बारे में अधिक जागरुकता बढ़ाना भी जरूरी है. उन्होंने कहा, "हमने हाल ही में हुए हत्याकांड पर चर्चा की और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने के साथ-साथ कठोर से कठोर कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया."
गृह मंत्रालय की निगरानी समिति का गठन साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत किया गया था. इसका उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले पूर्वोत्तर के लोगों के साथ होने वाले नस्लीय भेदभाव से संबंधित मुद्दों और शिकायतों की निगरानी करना और उनका समाधान करना है.
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