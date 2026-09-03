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क्या लद्दाख को मिलेंगे विशेष अधिकार? 9 सितंबर को गृह मंत्रालय के साथ अहम बैठक

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कारगिल में भारत-पाक बॉर्डर पर बसे ऐतिहासिक और हेरिटेज गांव हुंदरमन का दौरा किया. ( @lg_ladakh )

जुलाई की चर्चाओं में केंद्र और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच प्रस्तावित शासन ढांचे और संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर बातचीत जारी रखने पर भी सहमति बनी थी. मई की बातचीत के रिकॉर्ड को लेकर हुए मतभेदों के बाद, कुंद्रा की अध्यक्षता में लेह में एक बैठक आयोजित की गई थी. उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने गुरुवार को घोषणा की कि उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के सभी सात जिलों में लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) के गठन की अधिसूचना को मंजूरी दे दी है.

इसके बाद, प्रस्तावित निर्वाचित संस्था के अधिकारों और अधिकारियों पर उसके नियंत्रण को लेकर हुई चर्चाओं के बाद 22 मई की बैठक के विवरण को संशोधित किया गया था. इस संशोधित सहमति में उन सिविल सेवकों पर निगरानी रखना भी शामिल था जो प्रस्तावित निर्वाचित संस्था के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषयों को संभालेंगे.

हाल के महीनों में इस बातचीत ने तेजी पकड़ी है. मई में, केंद्र और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच अनुच्छेद 371A, 371F और 371G की तर्ज पर संवैधानिक सुरक्षा उपाय प्रदान करने के साथ-साथ विधायी, कार्यकारी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों वाले एक शासन ढांचे पर सैद्धांतिक सहमति बनी थी.

इस बातचीत में लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस शामिल हैं, जो लद्दाख की जमीन, संस्कृति और रोजगार हितों के लिए अधिक राजनीतिक शक्तियों, संवैधानिक सुरक्षा उपायों और मजबूत संरक्षण की लगातार मांग कर रहे हैं. उनके व्यापक एजेंडे में पूर्ण राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा उपाय, नौकरियों में आरक्षण और लेह व कारगिल के लिए अलग-अलग संसदीय प्रतिनिधित्व शामिल रहा है.

लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने कहा कि यह बैठक केंद्र शासित प्रदेश में "लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को और मजबूत करने" के उद्देश्य से चल रही बातचीत का हिस्सा है. प्रशासन से इसके सदस्यों को सूचित करने और मंत्रालय को उनकी भागीदारी की पुष्टि करने के लिए कहा गया है.

श्रीनगरः गृह मंत्रालय (MHA) और लद्दाख के भविष्य के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे पर बातचीत कर रही उप-समिति की अगली बैठक 9 सितंबर को नई दिल्ली में होगी. यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) प्रणाली का विस्तार सभी सात जिलों में करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

यह कदम मौजूदा लेह और कारगिल जिलों के अलावा पांच नए जिलों - शम, नुब्रा, जांस्कर, द्रास और चांगथांग के गठन के बाद उठाया गया है. लद्दाख प्रशासन द्वारा 27 अप्रैल को इन पांच नए जिलों को औपचारिक रूप से अधिसूचित किया गया था, जिससे केंद्र शासित प्रदेश (UT) में जिलों की कुल संख्या बढ़कर सात हो गई है.

केंद्र ने मूल रूप से अगस्त 2024 में इन पांच जिलों के गठन की घोषणा की थी. सरकार का कहना था कि इस कदम का उद्देश्य दूरदराज और दुर्गम इलाकों के लोगों तक प्रशासन और सरकारी सेवाओं की पहुंच को आसान बनाना है. एलएएचडीसी (LAHDC) ढांचे के इस विस्तार से नए बने जिलों को अपने खुद के स्थानीय विकास संस्थान मिलने की उम्मीद है.

सक्सेना ने कहा कि इस अधिसूचना से आने वाले समय में परिषदों के चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी. यह कदम इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि लद्दाख का मौजूदा निर्वाचित परिषद ढांचा अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था. लेह में लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद का पांच साल का कार्यकाल नवंबर 2025 में ही समाप्त हो गया था, जबकि परिषद के लिए नए चुनावों की घोषणा नहीं की गई थी. अब पांच नए जिलों के औपचारिक रूप से अस्तित्व में आने के बाद, प्रशासन को पूरे केंद्र शासित प्रदेश में परिषदों के कामकाज के लिए जरूरी संस्थागत और चुनावी ढांचा तैयार करना होगा.

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कारगिल में भारत-पाक बॉर्डर पर बसे ऐतिहासिक और हेरिटेज गांव हुंदरमन का दौरा किया. (@lg_ladakh)

यह क्षेत्र 2021 से एक उच्च-स्तरीय समिति और उसकी उप-समिति के माध्यम से गृह मंत्रालय के साथ लगातार जुड़ा हुआ है. केंद्र सरकार का कहना है कि इस बातचीत के फलस्वरूप पहले ही कई कदम उठाए जा चुके हैं, जिनमें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण में बढ़ोतरी, परिषदों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण, और भोटी व पुरगी भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता देना शामिल है.

प्रस्तावित शासन ढांचे पर मौजूदा व्यवस्था के एक विकल्प के रूप में चर्चा की जा रही है, जिसके तहत वर्तमान में लद्दाख में कोई निर्वाचित विधानसभा नहीं है और उपराज्यपाल व प्रशासन ही कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करते हैं.

लद्दाख के राजनीतिक समूहों के लिए मुख्य मुद्दा केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर सार्थक शक्तियों के साथ एक मजबूत लोकतांत्रिक ढांचे को बहाल करना बना हुआ है. दूसरी ओर, केंद्र सरकार एक ऐसे मॉडल की समीक्षा कर रही है जो पूर्ण राज्य का दर्जा दिए बिना संवैधानिक और राजनीतिक सुरक्षा उपाय प्रदान करता हो.

एलएएचडीसी की यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब लद्दाख प्रशासन ने दूरदराज के सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास पर अपना ध्यान और तेज कर दिया है. सक्सेना ने कारगिल के हुंडरमान गांव का भी दौरा किया, जो नियंत्रण रेखा (LoC) के पास स्थित एक ऐतिहासिक बस्ती है, और वहां "एक्सप्लोरिंग एलओसी एंड हुंडरमान विलेज एक्सपीरियंस" परियोजना के तहत चल रहे काम की समीक्षा की.

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कारगिल में भारत-पाक बॉर्डर पर बसे ऐतिहासिक और हेरिटेज गांव हुंदरमन का दौरा किया. (@lg_ladakh)

प्रशासन की योजना इस परित्यक्त पहाड़ी बस्ती को एक विरासत और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की है. प्रस्तावित सुविधाओं में एक व्यूप्वाइंट, वॉकिंग प्रॉमनेड, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, कैफे, स्मार्ट टॉयलेट, पार्किंग और बेहतर सुरक्षा बुनियादी ढांचा शामिल हैं. प्रशासन ने कहा है कि इस परियोजना का उद्देश्य टिकाऊ सीमावर्ती पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय निवासियों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करना है.

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