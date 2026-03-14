सोनम वांगचुक होंगे रिहा, MHA ने NSA के तहत हिरासत को खत्म किया
गृह मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने NSA के तहत मौजूद शक्तियों का इस्तेमाल करके वांगचुक की नजरबंदी तुरंत हटाने का फैसला किया है.
Published : March 14, 2026 at 12:59 PM IST
नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (MHA) ने लद्दाख के जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर लगाए गए एनएसए को रद्द कर दिया है. इससे उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है. वांगचुक लगभग छह महीने से जेल में बंद हैं.
शनिवार को जारी एक बयान में, गृह मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत मौजूद शक्तियों का इस्तेमाल करके वांगचुक की नजरबंदी तुरंत हटाने का फैसला किया है.
वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को लेह के जिला मजिस्ट्रेट के "सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने" के आदेश के आधार पर NSA के नियमों के तहत हिरासत में लिया गया था.
In view of the serious law and order situation that arose in the peaceful city of Leh on September 24, 2025, Sonam Wangchuk was taken into custody on September 26, 2025, under the provisions of the National Security Act (NSA), based on an order issued by the District Magistrate… pic.twitter.com/L1UCgTYakJ— IANS (@ians_india) March 14, 2026
मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि वांगचुक NSA के तहत हिरासत का लगभग आधा समय पहले ही काट चुके हैं. उन्होंने आगे कहा कि सरकार लद्दाख में अलग-अलग हितधारकों और सामुदायिक नेताओं के साथ "सक्रियता से बातचीत" कर रही है ताकि इलाके के लोगों की उम्मीदों और चिंताओं को दूर किया जा सके.
बयान में आगे कहा गया, "लेकिन, बंद और विरोध का मौजूदा माहौल समाज के शांतिप्रिय चरित्र के लिए नुकसानदायक रहा है और इसने समुदाय के अलग-अलग हिस्सों, जैसे स्टूडेंट्स, नौकरी चाहने वालों, बिजनेस, टूर ऑपरेटर और टूरिस्ट और पूरी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डाला है."
सरकार ने कहा कि वह "लद्दाख में शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास का माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक और सार्थक बातचीत हो सके."
सरकार ने कहा, "इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए, और ठीक से सोचने के बाद, सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करके सोनम वांगचुक की हिरासत तुरंत हटाने का फैसला किया है."
सरकार ने कहा कि वह लद्दाख के लिए "सभी जरूरी सुरक्षा उपाय" देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है. उसे उम्मीद है कि इस इलाके से जुड़े मुद्दे "सकारात्मक जुड़ाव और बातचीत के जरिये हल किए जाएंगे, जिसमें हाई-पावर्ड कमेटी की प्रक्रिया के साथ-साथ दूसरे सही प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं."
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