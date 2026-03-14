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सोनम वांगचुक होंगे रिहा, MHA ने NSA के तहत हिरासत को खत्म किया

सोनम वांगचुक ( File/ ANI )

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (MHA) ने लद्दाख के जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर लगाए गए एनएसए को रद्द कर दिया है. इससे उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है. वांगचुक लगभग छह महीने से जेल में बंद हैं. शनिवार को जारी एक बयान में, गृह मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत मौजूद शक्तियों का इस्तेमाल करके वांगचुक की नजरबंदी तुरंत हटाने का फैसला किया है. वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को लेह के जिला मजिस्ट्रेट के "सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने" के आदेश के आधार पर NSA के नियमों के तहत हिरासत में लिया गया था. मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि वांगचुक NSA के तहत हिरासत का लगभग आधा समय पहले ही काट चुके हैं. उन्होंने आगे कहा कि सरकार लद्दाख में अलग-अलग हितधारकों और सामुदायिक नेताओं के साथ "सक्रियता से बातचीत" कर रही है ताकि इलाके के लोगों की उम्मीदों और चिंताओं को दूर किया जा सके.