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इमिग्रेशन नियमों में बदलाव, भारत आने वाले नेपाल और भूटान के नागरिकों को दिखाना होगा दस्तावेज

इमिग्रेशन नियमों में बदलाव, भारत आने वाले नेपाल और भूटान के नागरिकों को दिखाना होगा दस्तावेज ( ANI )

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (MHA) ने 'इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स (एग्जेंप्शन) ऑर्डर, 2025' में संशोधन किया है. इसके तहत भारतीय और विदेशी नागरिकों की कुछ श्रेणियों के भारत में प्रवेश, ठहरने और बाहर जाने से जुड़ी शर्तों में बदलाव किए गए हैं. साथ ही, नेपाल और भूटान के उन नागरिकों के लिए कुछ विशेष दस्तावेज संबंधी आवश्यकताएं भी लागू की गई हैं, जो भारत की यात्रा करते हैं.

गुरुवार को जारी एक आदेश के अनुसार, नेपाल और भूटान से सड़क या हवाई मार्ग से भारत आने वाले, या वहां जाने वाले भारतीय नागरिकों को आव्रजन (Immigration) अधिकारी के सामने सरकार के 'वीजा नियमावली' (Visa Manual) में बताए गए पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज पेश करना होगा. उन्हें अधिकारी द्वारा मांगी गई कोई भी अतिरिक्त जानकारी भी देनी होगी.

इस संशोधन के अनुसार, नेपाल और भूटान के नागरिकों को, जो सड़क या हवाई मार्ग से भारत में प्रवेश करते हैं या वापस जाते हैं, अपनी पहचान साबित करने के लिए वीजा नियमावली में निर्धारित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करना जरूरी है. हालांकि, नेपाल या भूटान के अलावा किसी अन्य देश से भारत में प्रवेश करने वाले या वहां जाने वाले नेपाली और भूटानी नागरिकों पर पासपोर्ट और वीजा संबंधी छूट लागू नहीं होगी. ऐसे यात्रियों को वैध पासपोर्ट दिखाना जरूरी होगा. चीन, मकाऊ, हांगकांग या पाकिस्तान से यात्रा शुरू करने वाले या वहां से होकर गुजरने वाले नेपाल और भूटान के नागरिकों के लिए भी यह छूट वापस ले ली जाएगी. ऐसे मामलों में, उनके पास वैध पासपोर्ट और वीजा दोनों का होना जरूरी है. भारतीय नागरिकों को भी दिखाना होगा पासपोर्ट

इस संशोधन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नेपाल और भूटान के अलावा अन्य देशों की यात्रा करने वाले या वहां से लौटने वाले भारतीय नागरिकों के पास, भारत-नेपाल या भारत-भूटान सीमाओं से गुजरते समय, वैध पासपोर्ट होना चाहिए और उन्हें निर्धारित आव्रजन चौकियों (इमिग्रेशन पोस्ट) का ही उपयोग करना होगा.