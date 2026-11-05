इमिग्रेशन नियमों में बदलाव, भारत आने वाले नेपाल और भूटान के नागरिकों को दिखाना होगा दस्तावेज
गृह मंत्रालय के नए आदेश में कुछ विशेष श्रेणियों के लिए छूट दी गई है, जिनमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल हैं.
Published : November 5, 2026 at 10:04 PM IST
नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (MHA) ने 'इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स (एग्जेंप्शन) ऑर्डर, 2025' में संशोधन किया है. इसके तहत भारतीय और विदेशी नागरिकों की कुछ श्रेणियों के भारत में प्रवेश, ठहरने और बाहर जाने से जुड़ी शर्तों में बदलाव किए गए हैं. साथ ही, नेपाल और भूटान के उन नागरिकों के लिए कुछ विशेष दस्तावेज संबंधी आवश्यकताएं भी लागू की गई हैं, जो भारत की यात्रा करते हैं.
गुरुवार को जारी एक आदेश के अनुसार, नेपाल और भूटान से सड़क या हवाई मार्ग से भारत आने वाले, या वहां जाने वाले भारतीय नागरिकों को आव्रजन (Immigration) अधिकारी के सामने सरकार के 'वीजा नियमावली' (Visa Manual) में बताए गए पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज पेश करना होगा. उन्हें अधिकारी द्वारा मांगी गई कोई भी अतिरिक्त जानकारी भी देनी होगी.
इस संशोधन के अनुसार, नेपाल और भूटान के नागरिकों को, जो सड़क या हवाई मार्ग से भारत में प्रवेश करते हैं या वापस जाते हैं, अपनी पहचान साबित करने के लिए वीजा नियमावली में निर्धारित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करना जरूरी है.
हालांकि, नेपाल या भूटान के अलावा किसी अन्य देश से भारत में प्रवेश करने वाले या वहां जाने वाले नेपाली और भूटानी नागरिकों पर पासपोर्ट और वीजा संबंधी छूट लागू नहीं होगी. ऐसे यात्रियों को वैध पासपोर्ट दिखाना जरूरी होगा.
चीन, मकाऊ, हांगकांग या पाकिस्तान से यात्रा शुरू करने वाले या वहां से होकर गुजरने वाले नेपाल और भूटान के नागरिकों के लिए भी यह छूट वापस ले ली जाएगी. ऐसे मामलों में, उनके पास वैध पासपोर्ट और वीजा दोनों का होना जरूरी है.
भारतीय नागरिकों को भी दिखाना होगा पासपोर्ट
इस संशोधन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नेपाल और भूटान के अलावा अन्य देशों की यात्रा करने वाले या वहां से लौटने वाले भारतीय नागरिकों के पास, भारत-नेपाल या भारत-भूटान सीमाओं से गुजरते समय, वैध पासपोर्ट होना चाहिए और उन्हें निर्धारित आव्रजन चौकियों (इमिग्रेशन पोस्ट) का ही उपयोग करना होगा.
संशोधित आदेश में कुछ श्रेणियों के लिए पासपोर्ट और वीजा की आवश्यकताओं से छूट दी गई है. इनमें भारतीय नौसेना, थल सेना और वायु सेना के वे कर्मी शामिल हैं जो ड्यूटी पर यात्रा कर रहे हैं, साथ ही उनके परिवार के वे सदस्य भी शामिल हैं जो सरकारी परिवहन से उनके साथ यात्रा कर रहे हैं.
श्रीलंकाई तमिल नागरिकों को भी छूट
9 जनवरी 2015 को या उससे पहले भारत में शरण लेने वाले पंजीकृत श्रीलंकाई तमिल नागरिकों को भी इस छूट के दायरे में रखा गया है. मरम्मत के लिए भारत आने वाले सैन्य जहाजों के विदेशी चालक दल के सदस्य भी इस छूट का लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते उन्हें आव्रजन अधिकारियों द्वारा 'सैन्य जहाज मरम्मत परमिट' दिए गए हों और उनके पास सैन्य पहचान दस्तावेज हों.
एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान के तहत, सरकार ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों—हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई—के सदस्यों के लिए छूट को बरकरार रखा है और स्पष्ट किया है. ये वे लोग हैं जिन्हें धार्मिक उत्पीड़न या उत्पीड़न के डर के कारण भारत में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा और जो 31 दिसंबर, 2024 को या उससे पहले भारत में आए हैं.
यह प्रावधान उन लोगों पर लागू होता है जो बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के आए थे, और साथ ही उन लोगों पर भी जिनके दस्तावेज की अवधि बाद में समाप्त हो गए. हालांकि, भारत में अपना प्रवास जारी रखने के लिए उन्हें उचित श्रेणी का वीजा प्राप्त करना होगा.
यह आदेश कुछ तिब्बती नागरिकों, 31 दिसंबर 2009 से पहले भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों, और भारतीय मूल के उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी सशर्त राहत देता है, जिन्होंने मलेशिया या सिंगापुर की नागरिकता ले ली थी, लेकिन उसी कट-ऑफ तारीख से पहले भारत लौट आए थे.
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