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देश में माओवादी हिंसा का पूरी तरह खात्मा, लेकिन झारखंड का यह जिला अब भी क्यों बना 'चिंता का विषय'?

यह निर्णय हाल ही में गृह मंत्रालय में गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिया गया. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.

Naxal menace
गृह मंत्रालय. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 6, 2026 at 5:57 PM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम को देश का एकमात्र 'चिंताजनक जिला' घोषित किया है. केंद्र सरकार का मानना है कि माओवादी हिंसा पर प्रभावी ढंग से काबू पा लिया गया है. उनके नेटवर्कों को ध्वस्त कर दिया गया है, लेकिन जिले में वामपंथी उग्रवाद को दोबारा उभरने से रोकने के लिए निरंतर सुरक्षा निगरानी और विकास कार्यों की आवश्यकता है.

यह निर्णय हाल ही में गृह मंत्रालय में गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिया गया. वामपंथी उग्रवाद (LWE) के खिलाफ भारत की लंबी लड़ाई के बाद, गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि देश का कोई भी जिला वर्तमान में माओवादी हिंसा से प्रभावित श्रेणी में वर्गीकृत नहीं है.

गृह मंत्रालय के अनुसार, सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाले 38 जिलों को अब दो श्रेणियों-"विरासत और जोर" (लीगेसी एंड थ्रस्ट) जिले और "चिंताजनक जिले" (डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कंसर्न) में वर्गीकृत किया गया है. यह बदलाव पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति में आए बड़े सुधार को दर्शाता है.

"लीगेसी एंड थ्रस्ट" (विरासत और जोर) जिलों को वामपंथी उग्रवाद से पूरी तरह मुक्त माना गया है. हालांकि, सरकार का मानना है कि माओवादी प्रभाव को दोबारा उभरने से रोकने और लगातार अभियानों व कल्याणकारी उपायों के माध्यम से हासिल की गई सफलताओं को मजबूत करने के लिए सुरक्षा और विकास से जुड़े कार्य कुछ समय तक जारी रहने चाहिए. बाकी बचे एक जिले को "चिंताजनक जिला" (डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न) की श्रेणी में रखा गया है.

शनिवार को 'ईटीवी भारत' से बात करते हुए, प्रसिद्ध सुरक्षा विशेषज्ञ और सीमा सुरक्षा बल (BSF) के पूर्व महानिदेशक प्रकाश सिंह ने कहा कि ऐसे कई स्थान हो सकते हैं, जहां माओवादियों का प्रभाव बना हुआ हो और पश्चिमी सिंहभूम उनमें से एक हो सकता है.

सिंह ने कहा, "सुरक्षा एजेंसियां भले ही नक्सली खतरे को खत्म करने में कामयाब रही हों, लेकिन उनका प्रभाव अब भी मौजूद है. अब सरकार को आदिवासियों के भूमि अधिकारों को बरकरार रखते हुए आदिवासी पट्टियों और ब्लॉकों में आवश्यक विकास कार्य करने चाहिए."

यह उल्लेखनीय है कि पश्चिमी सिंहभूम, विशेष रूप से इसका घने जंगलों वाला और आदिवासी बहुल सारंडा क्षेत्र, उन अंतिम बचे क्षेत्रों में से एक था जहां माओवादियों का प्रभाव बना हुआ था. सिंह ने कहा, "हालांकि बड़े पैमाने पर होने वाली हिंसा में भारी कमी आई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों का आकलन है कि पश्चिमी सिंहभूम के दूरदराज के इलाकों में कुछ माओवादी तत्व और उनके मददगार नेटवर्क अब भी मौजूद हो सकते हैं."

गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि "चिंताजनक जिला" (डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न) की श्रेणी में आने वाले जिलों में हिंसा के खात्मे के बाद भी निरंतर निगरानी और सुरक्षा बलों की तैनाती की आवश्यकता होती है. यह जिला दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी, शासन की पहुंच और सामाजिक-आर्थिक विकास से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहा है, जिससे यहां लगातार ध्यान देना आवश्यक हो जाता है.

'ईटीवी भारत' से बात करते हुए एक अन्य सुरक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) बीके खन्ना ने कहा कि केंद्र का आकलन है कि पश्चिमी सिंहभूम अब वामपंथी उग्रवाद (LWE) से प्रभावित नहीं है, लेकिन यह अभी भी ऐसा जिला है जहां इसके दोबारा उभरने की संभावना सबसे अधिक मानी जाती है. खन्ना ने कहा, "इसलिए, इसे सीधे 'लीगेसी एंड थ्रस्ट' श्रेणी में ले जाने के बजाय 'चिंताजनक जिला' की श्रेणी में रखा गया है."

हालांकि, विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि इस सफलता से लापरवाही नहीं आनी चाहिए. उनका तर्क है कि भले ही माओवादी समूहों की हथियारबंद क्षमता काफी हद तक खत्म हो गई है, लेकिन कुछ दूरदराज के आदिवासी और वन क्षेत्रों में बुनियादी सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों पर अभी भी लगातार ध्यान देने की आवश्यकता है.

खन्ना ने कहा, "यह सुनिश्चित करने के लिए कि उग्रवादी विचारधाराओं को फिर से उभरने का मौका न मिले, निरंतर विकास, प्रभावी शासन और सामुदायिक जुड़ाव बेहद महत्वपूर्ण होंगे."

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