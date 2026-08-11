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जनसांख्यिकीय बदलावों पर MHA की समिति ने जम्मू में विस्तृत बातचीत की, प्रतिनिधियों ने उठाए अपने मुद्दे

जनसांख्यिकीय बदलावों पर गृह मंत्रालय की समिति ने जम्मू में अलग-अलग समुदायों के प्रतिनिधियों से बातचीत की. मोहम्मद अशरफ गनाई की रिपोर्ट.

MHA Panel on Demographic Changes Holds Consultations in Jammu, Delegations Raised Encroachment others Issues
जनसांख्यिकीय बदलावों पर MHA की समिति ने जम्मू में विस्तृत बातचीत की, प्रतिनिधियों ने उठाए अपने मुद्दे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 11, 2026 at 8:10 PM IST

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जम्मू: देश और जम्मू-कश्मीर में जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए बनी गृह मंत्रालय की उच्च-स्तरीय समिति ने जम्मू के एक होटल में अलग-अलग समुदाय के प्रतिनिधियों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की. समिति के सदस्य पुलिस अधिकारियों और नागरिक प्रशासन के अधिकारियों से भी मिले.

भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी ताकि अवैध प्रवासन और उससे जुड़े कारकों की वजह से हुए जनसांख्यिकीय बदलावों का पता लगाया जा सके. यह दौरा समिति के क्षेत्र आकलन के साथ हुआ, जिसमें बेघर कश्मीरी पंडितों से बातचीत करने के लिए जगती माइग्रेंट कैंप का दौरा और जम्मू के नरवाल इलाके में रोहिंग्या बस्तियों का निरीक्षण शामिल था. नागरिक समाज ने गैर-कानूनी बस्तियों और जमीन पर कब्जे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

गृह मंत्रालय की समिति ने जम्मू में अलग-अलग समुदायों के प्रतिनिधियों से बातचीत की
गृह मंत्रालय की समिति ने जम्मू में अलग-अलग समुदायों के प्रतिनिधियों से बातचीत की (ETV Bharat)

स्थानीय नागरिक समाज और राजपूत सभा का प्रतिनिधित्व करते हुए, समुदाय के नेताओं ने समिति को 1947 से लंबे समय से चले आ रहे जनसांख्यिकीय बदलावों के बारे में बताया, जिससे जम्मू पर नागरिक और जनसांख्यिकीय दबाव बढ़ रहा है.

प्रतिनिधियों ने ईटीवी भारत को बताया कि हमने राज्य और जंगल की जमीन पर, खासकर तवी नदी के किनारे, कब्जों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने की अपील की है. लंबे समय से लंबित कानूनी निर्देशों का जिक्र करते हुए, प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू-कश्मीर के मूल निवासियों द्वारा कानूनी तौर पर दूसरी जगह बसने और बाहर से अवैध प्रवासी के बीच साफ फर्क बताया. साथ ही, बाहरी इलाकों में बिना कागजी कार्रवाई के रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों पर बढ़ती चिंताओं पर जोर दिया.

गोरखा समुदाय के प्रतिनिधि
गोरखा समुदाय के प्रतिनिधि (ETV Bharat)

गोरखा समुदाय ने जमीन के मालिकाना हक की मांग की
अखिल जम्मू-कश्मीर गोरखा सभा की अध्यक्ष करुणा छेत्री और प्रतिनिधि मनीष अधिकारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने समिति से मुलाकात की. बाद में करुणा छेत्री ने ईटीवी भारत को बताया कि हमने आज केंद्रीय समिति के सामने पुरानी शिकायतें रखीं, हालांकि गोरखा परिवार पीढ़ियों से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं. वे 1947 के बाद श्रीनगर के मगरमल बाग जैसे इलाकों से आकर बसे थे और 1962 में तवी बेसिन के किनारे बस गए थे. उन्हें 1930 के दशक के आखिर के दस्तावेजी रिकॉर्ड होने के बावजूद राज्य विषय प्रमाण पत्र (State Subject Certificate) देने से मना कर दिया गया था.

उन्होंने यह भी माना कि अनुच्छेद-370 हटने से उन्हें नागरिकता के बुनियादी अधिकार, वोट देने का अधिकार और सरकारी नौकरियों तक पहुंच मिली है. उन्होंने समिति से अपील की कि उन्हें उन जमीनों पर पूरा मालिकाना हक दिया जाए, जिन पर वे छह दशकों से अधिक समय से रह रहे हैं, और यह अधिकार पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों को मिलने वाले फायदों जैसा ही है.

PoJK के विस्थापितों ने पुनर्वास का मुद्दा उठाया
पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) के विस्थापित लोग वापस आना और पुनर्वास चाहते हैं. SOS इंटरनेशनल, जो PoJK से विस्थापित लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संगठन है, के अध्यक्ष राजीव चुन्नी ने ईटीवी भारत को बताया कि PoJK के शरणार्थी 1947 में क्षेत्रीय जनसांख्यिकीय गड़बड़ी के शुरुआती शिकार थे.

जनसांख्यिकीय बदलावों पर गृह मंत्रालय की समिति ने जम्मू में अलग-अलग समुदायों के प्रतिनिधियों से बातचीत की.
जनसांख्यिकीय बदलावों पर गृह मंत्रालय की समिति ने जम्मू में अलग-अलग समुदायों के प्रतिनिधियों से बातचीत की. (ETV Bharat)

राजीव चुनी ने समिति को बताया कि केंद्र शासित प्रदेश के जनसांख्यिकीय माहौल की किसी भी बड़ी समीक्षा में, 1947 के बंटवारे के बाद दूसरे राज्यों में बसे बेघर परिवारों की योजनाबद्ध वापसी और पुनर्वास पर ध्यान दिया जाना चाहिए. राजीव चुन्नी के अनुसार, संगठन ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के भीतर स्थानीय नागरिकों की आंतरिक आवाजाही से मौलिक जनसांख्यिकी में कोई बदलत नहीं होता है, और इसके बजाय वैध रूप से विस्थापित परिवारों को जम्मू-कश्मीर में वापस बसाने के लिए एक सुव्यवस्थित रोडमैप की मांग की गई.

राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए जनसांख्यिकीय को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी

इस बीच, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और सामाजिक कार्यकर्ता सोहेल काजमी ने जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए जनसांख्यिकीय धारणा (Demographic Narrative) को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी.

इस घटनाक्रम पर बात करते हुए, उन्होंने ईटीवी भारत को बताया कि समिति के नतीजों का उनकी औपचारिक रिपोर्ट जमा होने के बाद वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाना चाहिए. काजमी ने राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए डेमोग्राफिक नैरेटिव को हथियार बनाने के खिलाफ आगाह किया. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर ऐतिहासिक रूप से एकमात्र इकाई (single entity) के तौर पर काम करता था और अब यह एक केंद्र शासित प्रदेश है. जम्मू कश्मीर में लोगों का आना-जाना, चाहे वह पढ़ाई, हेल्थकेयर या पारंपरिक दरबार मूव के तहत प्रशासनिक कामों के लिए हो, हमेशा एक प्राकृतिक, एक-दूसरे पर निर्भर प्रक्रिया रही है. आम नागरिकों को अपने ही राज्य में आने-जाने को डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग बदलाव के तौर पर देखना गुमराह करने वाला है.

सोहेल काजमी ने जमीन पर कब्जे को लेकर आशंकाओं का जिक्र करते हुए संगठित जमीन हड़पने वालों और मजदूर वर्ग के परिवारों के बीच फर्क बताया. उन्होंने कहा, "आम नागरिक जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से दो से तीन मरला जमीन खरीदी है ताकि अपने सिर पर छत बना सकें, उनकी तुलना गैर-कानूनी कब्जा करने वालों से नहीं की जा सकती."

यह बताते हुए कि नानक नगर, प्रीत नगर और त्रिकुटा नगर जैसी जम्मू की बनी हुई कॉलोनियां कभी राज्य की जमीन थीं, जिन्हें बाद की सरकारों ने 1990 के दशक में औपचारिक रूप से स्वीकृति दी.

समिति के दौरे से हाशिए पर पड़े समूहों में भी आशंका पैदा हुई, जिसमें स्थानीय गोरखा समुदाय भी शामिल है, जिनके प्रतिनिधियों ने लंबे समय तक जमीन के मालिकाना हक के सुरक्षा उपायों को लेकर आशंका जताई.

इन चिंताओं को दूर करते हुए, सोहेल काजमी ने कहा कि 1950 के दशक से इस इलाके में बसे समुदाय - जिन्हें वोटिंग का अधिकार मिला हुआ है, स्थायी निवास और मान्यता प्राप्त बस्तियों को विस्थापन का कोई वास्तविक खतरा नहीं है.

सोहेल काजमी ने नीति-निर्माताओं से अपील की कि वे सांप्रदायिक बातों के बजाय जरूरी आर्थिक, प्रशासनिक और विकास से जुड़ी चुनौतियों को प्राथमिकता दें. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र शासित प्रदेश में पॉलिसी की बातचीत लंबे समय तक स्थिरता, जनसंख्या नीति और सामाजिक मेलजोल पर केंद्रित रहनी चाहिए.

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