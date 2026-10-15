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घुसपैठियों पर नकेल कसने के लिए सरकार ने डेमोग्राफिक बदलाव वेब पोर्टल लॉन्च किया

घुसपैठियों पर नकेल कसने के लिए सरकार ने डेमोग्राफिक बदलाव पोर्टल लॉन्च किया ( https://demography.mha.gov.in/ )

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) की बनाई डेमोग्राफिक बदलावों पर हाई-लेवल कमेटी (HLCDC) ने बुधवार को देश भर में डेमोग्राफिक बदलावों, गैर-कानूनी इमिग्रेशन और अजीब सेटलमेंट पैटर्न पर जानकारी और डेटा इकट्ठा करने के लिए एक खास डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया.

कमेटी के चेयरमैन जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर (रिटायर्ड) ने नई दिल्ली में पोर्टल लॉन्च किया. अधिकारियों ने बताया कि https://demography.mha.gov.in पर मौजूद यह प्लेटफॉर्म चालू है और सरकारी डिपार्टमेंट, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के एडमिनिस्ट्रेशन, नॉन-गवर्नमेंटल ऑर्गनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन और लोगों के लिए जानकारी देने और कमेटी से बातचीत करने के लिए खुला है.

इस पहल की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने नई दिल्ली में ईटीवी भारत को बताया, 'इस पोर्टल का मकसद अप्राकृतिक डेमोग्राफिक बदलावों, उनके संभावित कारणों और असामान्य सेटलमेंट पैटर्न में योगदान देने वाले फैक्टर्स पर इनपुट इकट्ठा करना आसान बनाना है. यह जानकारी कमिटी को आबादी के ट्रेंड्स का एनालिसिस करने और डेमोग्राफिक बदलावों के पीछे के मुख्य कारकों की पहचान करने में मदद करेगी, जिसमें अवैध इमिग्रेशन के कारण होने वाले कारक भी शामिल हैं.' यह बताना जरूरी है कि कमिटी को देश में रहने वाले गैर-कानूनी इमिग्रेंट्स की कानूनी, सही और समय पर पहचान, डिटेंशन और डिपोर्टेशन के लिए एक अच्छी तरह से ऑर्गनाइज़्ड और परमानेंट ऑपरेशनल सिस्टम की सिफारिश करने का काम सौंपा गया है. गृह मंत्रालय ने इस साल 26 मई को एचएलसीडीसी को ऑफिशियली बनाया था, जिसका बड़ा काम डेमोग्राफिक बदलावों और उनके असर की जांच करना था. इसमें गैर-कानूनी क्रॉस-बॉर्डर माइग्रेशन से पैदा होने वाली चुनौतियां भी शामिल हैं. समिति के विचारार्थ विषयों के अनुसार इसका मूल्यांकन गैर-कानूनी आप्रवासन से आगे बढ़कर प्रजनन दर में बदलाव, आर्थिक मौके, सीमा पार गतिविधि और दूसरे सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक कारक को भी शामिल करेगा जो पॉपुलेशन पैटर्न पर असर डाल सकते हैं. पैनल धार्मिक और सामाजिक समुदाय के बीच संरचनात्मक जनसंख्या बदलावों की भी जांच करेगा, खासकर जहां ऐसे बदलाव बड़े डेमोग्राफिक ट्रेंड्स से अलग हो. यह असामान्य सेटलमेंट पैटर्न, प्लान्ड माइग्रेशन और दूसरे डेवलपमेंट्स के पीछे के कारकों की पहचान करने की कोशिश करेगा, जिनकी डेमोग्राफिक बदलावों में भूमिका हो सकती है.