ETV Bharat / bharat

हरियाणा के व्यक्ति ने म्यांमार में अपराधियों के चंगुल से खुद को बचाया, NIA जांच के आदेश

हरियाणा के चरखी-दादरी के रहने वाले सुनील कुमार पिछले साल विदेशी मानव तस्कर गिरोह के चंगुल में फंस गए थे.

MHA orders NIA investigation in Haryana man trafficking case, who rescued himself from traffickers
हरियाणा के व्यक्ति ने म्यांमार में अपराधियों के चंगुल से खुद को बचाया, NIA जांच के आदेश (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 6, 2026 at 4:06 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: हरियाणा के B.Sc और B.Ed पास सुनील कुमार बेसब्री से नौकरी ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी यह तलाश उन्हें विदेशी धरती पर मानव तस्करों के हाथों में पहुंचा सकती है. हालांकि कुमार ऐसे गैंग के चंगुल से बच निकलने में कामयाब रहे, लेकिन गृह मंत्रालय (MHA) ने हाल ही में इस केस को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को सौंप दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि इस केस का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी असर हो सकता है.

एनआईए को 19 दिसंबर को जारी गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है, "केंद्र सरकार को हरियाणा पुलिस द्वारा पुलिस स्टेशन साइबर अपराध-चरखी दादरी, जिला चरखी दादरी, हरियाणा में आप्रवास अधिनियम की धारा 24 और बीएनएस की धारा 143 (2), 316 (2), 318 (4), 351 (2) के तहत 15 नवंबर 2025 को एफआईआर संख्या 64/2025 दर्ज करने के संबंध में जानकारी मिली है. यह मामला सुनील कुमार निवासी चरखी दादरी को नौकरी के बहाने चेन्नई से थाईलैंड ले जाने से संबंधित है. उसे चरखी दादरी निवासी अंकित भारद्वाज ने नौकरी का झांसा देकर थाईलैंड भेजा था. थाईलैंड पहुंचने पर उसे अवैध रूप से स्थानांतरित कर दिया गया और साइबर धोखाधड़ी गतिविधियों में शोषण के उद्देश्य से उसके साथ शारीरिक रूप से मारपीट की गई, धमकी दी गई और उसे नौकर के रूप में बंधक बनाकर रखा गया."

आदेश में आगे कहा गया कि सुनील कुमार से उसकी रिहाई और भारत लौटने की शर्त के तौर पर 7 लाख रुपये मांगे गए थे और 22 अक्टूबर 2025 को सुनील कुमार भागने में कामयाब रहे और थाईलैंड पहुंच गए, जहां भारतीय दूतावास ने उनकी भारत वापसी में मदद की.

आदेश में कहा गया, "केंद्र सरकार का मानना ​​है कि इस मामले में NIA अधिनियम, 2008 के तहत एक शेड्यूल्ड अपराध किया गया है और यह मामला कथित तौर पर एक गैर-कानूनी इमिग्रेशन ट्रैफिकिंग सिंडिकेट से जुड़ा है, जो भारत से युवाओं की गैर-कानूनी ट्रैफिकिंग में शामिल है. अपराध की गंभीरता, इसके गंभीर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव और बड़ी साजिश का पता लगाने की जरूरत को देखते हुए, एनआईए एक्ट, 2008 के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा इसकी जांच की जानी जरूरी है."

सुनील कुमार का मामला
चरखी दादरी पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन में दर्ज FIR में कुमार ने कहा कि BSC और BEd करने के बाद वह नौकरी ढूंढ रहा था. उन्होंने कहा, "मेरे दोस्त अंकित भारद्वाज, जो उसी गांव का रहने वाला है, ने मुझे बताया कि थाईलैंड में एक वोल्वो बुकिंग सर्विस में अच्छी नौकरी का मौका है. उसने मुझसे कहा कि मुझे विदेश जाने के लिए टूर वीजा चाहिए. जब ​​मैंने अंकित को 35,000 रुपये दिए, तो उसने मुझे बताया कि उसने 16 अगस्त 2025 को चेन्नई से बैंकॉक के लिए मेरे लिए हवाई जहाज के टिकट इंतजाम कर दिया है. अंकित ने मुझसे कहा कि मुझे चेन्नई एयरपोर्ट पर अमन नाम का एक व्यक्ति मिलेगा. उसी दिन मैं और अमन बैंकॉक के लिए फ्लाइट में बैठ गए. अंकित ने मुझसे कहा कि एक व्यक्ति (टैक्सी ड्राइवर) मुझे बैंकॉक से पिक करेगा जो मुझे गंतव्य तक ले जाएगा."

एफआईआर में, कुमार ने कहा कि टैक्सी ड्राइवर उसे और अमन को मायशॉट सिटी ले गया जो बैंकॉक से 350 किमी दूर है. गड़बड़ी का अंदाजा होने पर, कुमार हरियाणा में अपनी बहन को अपनी लोकेशन भेजता रहा. कुमार ने FIR में कहा, "17 अगस्त को मायशॉट सिटी के एक होटल में रुकने के बाद, टैक्सी ड्राइवर हमें अगले दिन नदी के किनारे एक जगह ले गया. मुझे वहां दूसरे देशों के कई लोग मिले. मैंने उनसे सुना कि वह म्यांमार बॉर्डर है. वहां से हमें म्यांमार के मायवाड्डी शहर में एक कॉल सेंटर ले जाया गया. वहां पहुंचने के बाद हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स जब्त कर लिए गए. उन्होंने हमारे साथ मारपीट की और हमें अपने निर्देश मानने के लिए मजबूर किया."

कुमार और दूसरों को डेटिंग ऐप्स और अन्य प्लेटफॉर्म के जरिये साइबर धोखाधड़ी गतिविधियां में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया. कुमार ने कहा, "जब मैंने अंकित से मुझे वहां से छुड़ाने के लिए संपर्क किया, तो उसने मुझे रिहाई सुनिश्चित करने के लिए 7 लाख रुपये देने को कहा. मैंने 7 लाख रुपये दे दिए. इसके बाद, मैंने ईमेल से भारतीय दूतावास से संपर्क किया और उन्हें बताया कि मेरे साथ क्या हुआ. इसके बाद, 22 अक्टूबर 2025 को उस कंपनी पर मिलिट्री पुलिस ने रेड मारी और इसका फायदा उठाकर मैं और कई दूसरे लोग वहां से भाग निकले."

वहां से भागने के बाद कुमार थाईलैंड पहुंचे और भारतीय दूतावास में गए. कुमार ने अपनी FIR में कहा कि 10 नवंबर 2025 को हमें थाईलैंड में भारतीय दूतावास द्वारा भारत वापस भेज दिया गया. उन्होंने अंकित भारद्वाज और उसके साथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

सुनील कुमार अकेले पीड़ित नहीं...
कंबोडिया, म्यांमार और लाओस-फिलीपींस जैसे दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से हो रहे अंतरराष्ट्रीय संगठित साइबर क्राइम की घटनओं के बाद गृह मंत्रालय ने एक अंतर-मंत्रालयी समिति बनाई थी. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के एक अधिकारी ने कहा, "कई भारतीय युवा मानव तस्करी के चक्कर में पड़ने के बाद ऐसे साइबर क्राइम रैकेट का शिकार बन जाते हैं. संगठित आपराधिक नेटवर्क भारत के अलग-अलग जगहों से भोले-भाले युवाओं को टारगेट करते हैं और उन्हें साइबर गुलामी में धकेल देते हैं."

2018 में गृह मंत्रालय ने I4C बनाया था. इसका फोकस नागरिकों के लिए साइबर क्राइम से जुड़े सभी मामलों से निपटना है, जिसमें अलग-अलग जांच एजेंसियों और हितधारकों के बीच समन्वय को बेहतर बनाना शामिल है. I4C ने आधिकारिक तौर पर 10 जनवरी, 2020 को काम करना शुरू कर दिया. अधिकारी ने कहा, "हमारा मुख्य उद्देश्य साइबर अपराध के खिलाफ पूरी जागरुकता लाना है."

जांच में इन धोखाधड़ी और मानव तस्करी के बीच कनेक्शन का पता चला है, जिसमें भारतीय नागरिकों को झूठे जॉब ऑफर के नाम पर कंबोडिया, लाओस और अन्य जगहों पर ले जाया जाता है और ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड करने के लिए मजबूर किया जाता है.

रूस में भारतीय युवाओं की मानव तस्करी
भारतीय युवा रूस में भी मानव तस्करी का शिकार हो जाते हैं, जहां उन्हें अच्छी नौकरी और पढ़ाई का लालच दिया जाता है और फिर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है. भारतीय अधिकारियों, खासकर CBI ने इसकी पुष्टि की है, जिन्होंने इन कामों में शामिल कई मानव तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. CBI ने 2024 में चार लोगों को गिरफ्तार किया था, जिन पर आरोप था कि वे मानव तस्करी नेटवर्क का हिस्सा थे, जिसने भारतीयों को रूस-यूक्रेन विवाद वाले इलाके में धकेल दिया था.

CBI के अनुसार, ऐसे तस्कर एक संगठित नेटवर्क के तौर पर काम करते हैं और YouTube जैसे सोशल मीडिया चैनलों के जरिये भारतीय नागरिकों को रूस में अधिक सैलरी वाली नौकरियों का लालच देते हैं. एजेंसी ने कहा था, "इसके बाद, तस्करी किए गए भारतीय नागरिकों को लड़ाकू भूमिकाओं में ट्रेनिंग दी गई और उनकी इच्छा के खिलाफ रूस-यूक्रेन युद्ध क्षेत्रों में अग्रिम मोर्चों यानी फ्रंट बेस पर तैनात किया गया और उनकी जान को बहुत खतरे में डाला गया."

ईटीवी भारत से बात करते हुए जाने-माने सुरक्षा विशेषज्ञ और उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व महानिदेशक (DGP) अरुण कुमार ने कहा कि इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हो सकता. कुमार, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) के महानिदेशक भी थे, ने कहा, "युवाओं को बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए मानव तस्करी की समस्या का कोई पुख्ता समाधान नहीं हो सकता. हालांकि रोजगार है, लेकिन ज्यादा पैसे कमाने की इच्छा और विदेश में काम करने के आकर्षण का मानव तस्करी गिरोह फायदा उठा रहे हैं."

यह मानते हुए कि NIA और दूसरी एजेंसियों के पास मानव तस्करी गिरोह के एजेंट्स की पहचान करने और सदस्यों को गिरफ्तार करने के लिए सिस्टम हैं, कुमार ने कहा, "हालांकि, असल में लोगों को बाहर जाने और अधिक पैसे मिलने का लालच उन्हें मानव तस्करी का शिकार बनाता है."

उन्होंने कहा, "भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है और हमारे लोग कानूनी या गैर-कानूनी तरीके से आते-जाते रहते हैं. असल में, दोनों तरफ रैकेट हैं जहां वे एक-दूसरे के संपर्क में रहते हैं. यह एक पुराना संगठित अपराध है जो चल रहा है… एजेंट पीड़ितों से पैसे लेते हैं और पासपोर्ट, वीजा आदि देते हैं. फिर पीड़ितों को अलग-अलग रास्तों से दूसरे देशों में भेज दिया जाता है. वहां एजेंट उन्हें कुछ नौकरियां देने की कोशिश करते हैं."

अरुण कुमार ने कहा कि बहुत सारे गैंग हैं जो ज्यादातर उन देशों में सक्रिय हैं जहां राजनीतिक अस्थिरता है, जैसे म्यांमार और अन्य जगहें. कुमार ने कहा, "अब साइबर क्राइम से होने वाली आय किसी भी दूसरे क्राइम से कहीं ज्यादा है. उन्हें पता है कि भारतीय लोगों को सॉफ्टवेयर की जानकारी है और उन्हें इसके लिए लालच दिया जा सकता है. ये गिरोह अपने एजेंट के जरिये क्षमता वाले युवाओं को ढूंढते हैं."

यह भी पढ़ें- श्रीलंकाई नेवी लगातार कर रही भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार, क्या है इसका पक्का समाधान?

TAGGED:

HUMAN TRAFFICKING CASE
MHA ORDERS NIA INVESTIGATION
NIA INVESTIGATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.