ETV Bharat / bharat

हरियाणा के व्यक्ति ने म्यांमार में अपराधियों के चंगुल से खुद को बचाया, NIA जांच के आदेश

गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: हरियाणा के B.Sc और B.Ed पास सुनील कुमार बेसब्री से नौकरी ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी यह तलाश उन्हें विदेशी धरती पर मानव तस्करों के हाथों में पहुंचा सकती है. हालांकि कुमार ऐसे गैंग के चंगुल से बच निकलने में कामयाब रहे, लेकिन गृह मंत्रालय (MHA) ने हाल ही में इस केस को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को सौंप दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि इस केस का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी असर हो सकता है.

एनआईए को 19 दिसंबर को जारी गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है, "केंद्र सरकार को हरियाणा पुलिस द्वारा पुलिस स्टेशन साइबर अपराध-चरखी दादरी, जिला चरखी दादरी, हरियाणा में आप्रवास अधिनियम की धारा 24 और बीएनएस की धारा 143 (2), 316 (2), 318 (4), 351 (2) के तहत 15 नवंबर 2025 को एफआईआर संख्या 64/2025 दर्ज करने के संबंध में जानकारी मिली है. यह मामला सुनील कुमार निवासी चरखी दादरी को नौकरी के बहाने चेन्नई से थाईलैंड ले जाने से संबंधित है. उसे चरखी दादरी निवासी अंकित भारद्वाज ने नौकरी का झांसा देकर थाईलैंड भेजा था. थाईलैंड पहुंचने पर उसे अवैध रूप से स्थानांतरित कर दिया गया और साइबर धोखाधड़ी गतिविधियों में शोषण के उद्देश्य से उसके साथ शारीरिक रूप से मारपीट की गई, धमकी दी गई और उसे नौकर के रूप में बंधक बनाकर रखा गया."

आदेश में आगे कहा गया कि सुनील कुमार से उसकी रिहाई और भारत लौटने की शर्त के तौर पर 7 लाख रुपये मांगे गए थे और 22 अक्टूबर 2025 को सुनील कुमार भागने में कामयाब रहे और थाईलैंड पहुंच गए, जहां भारतीय दूतावास ने उनकी भारत वापसी में मदद की.

आदेश में कहा गया, "केंद्र सरकार का मानना ​​है कि इस मामले में NIA अधिनियम, 2008 के तहत एक शेड्यूल्ड अपराध किया गया है और यह मामला कथित तौर पर एक गैर-कानूनी इमिग्रेशन ट्रैफिकिंग सिंडिकेट से जुड़ा है, जो भारत से युवाओं की गैर-कानूनी ट्रैफिकिंग में शामिल है. अपराध की गंभीरता, इसके गंभीर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव और बड़ी साजिश का पता लगाने की जरूरत को देखते हुए, एनआईए एक्ट, 2008 के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा इसकी जांच की जानी जरूरी है."

सुनील कुमार का मामला

चरखी दादरी पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन में दर्ज FIR में कुमार ने कहा कि BSC और BEd करने के बाद वह नौकरी ढूंढ रहा था. उन्होंने कहा, "मेरे दोस्त अंकित भारद्वाज, जो उसी गांव का रहने वाला है, ने मुझे बताया कि थाईलैंड में एक वोल्वो बुकिंग सर्विस में अच्छी नौकरी का मौका है. उसने मुझसे कहा कि मुझे विदेश जाने के लिए टूर वीजा चाहिए. जब ​​मैंने अंकित को 35,000 रुपये दिए, तो उसने मुझे बताया कि उसने 16 अगस्त 2025 को चेन्नई से बैंकॉक के लिए मेरे लिए हवाई जहाज के टिकट इंतजाम कर दिया है. अंकित ने मुझसे कहा कि मुझे चेन्नई एयरपोर्ट पर अमन नाम का एक व्यक्ति मिलेगा. उसी दिन मैं और अमन बैंकॉक के लिए फ्लाइट में बैठ गए. अंकित ने मुझसे कहा कि एक व्यक्ति (टैक्सी ड्राइवर) मुझे बैंकॉक से पिक करेगा जो मुझे गंतव्य तक ले जाएगा."

एफआईआर में, कुमार ने कहा कि टैक्सी ड्राइवर उसे और अमन को मायशॉट सिटी ले गया जो बैंकॉक से 350 किमी दूर है. गड़बड़ी का अंदाजा होने पर, कुमार हरियाणा में अपनी बहन को अपनी लोकेशन भेजता रहा. कुमार ने FIR में कहा, "17 अगस्त को मायशॉट सिटी के एक होटल में रुकने के बाद, टैक्सी ड्राइवर हमें अगले दिन नदी के किनारे एक जगह ले गया. मुझे वहां दूसरे देशों के कई लोग मिले. मैंने उनसे सुना कि वह म्यांमार बॉर्डर है. वहां से हमें म्यांमार के मायवाड्डी शहर में एक कॉल सेंटर ले जाया गया. वहां पहुंचने के बाद हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स जब्त कर लिए गए. उन्होंने हमारे साथ मारपीट की और हमें अपने निर्देश मानने के लिए मजबूर किया."

कुमार और दूसरों को डेटिंग ऐप्स और अन्य प्लेटफॉर्म के जरिये साइबर धोखाधड़ी गतिविधियां में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया. कुमार ने कहा, "जब मैंने अंकित से मुझे वहां से छुड़ाने के लिए संपर्क किया, तो उसने मुझे रिहाई सुनिश्चित करने के लिए 7 लाख रुपये देने को कहा. मैंने 7 लाख रुपये दे दिए. इसके बाद, मैंने ईमेल से भारतीय दूतावास से संपर्क किया और उन्हें बताया कि मेरे साथ क्या हुआ. इसके बाद, 22 अक्टूबर 2025 को उस कंपनी पर मिलिट्री पुलिस ने रेड मारी और इसका फायदा उठाकर मैं और कई दूसरे लोग वहां से भाग निकले."

वहां से भागने के बाद कुमार थाईलैंड पहुंचे और भारतीय दूतावास में गए. कुमार ने अपनी FIR में कहा कि 10 नवंबर 2025 को हमें थाईलैंड में भारतीय दूतावास द्वारा भारत वापस भेज दिया गया. उन्होंने अंकित भारद्वाज और उसके साथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.