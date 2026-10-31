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जनगणना 2027 की तारीखों का ऐलान, बर्फबारी और चुनावी राज्यों में बाद में होगी जनगणना

जनगणना 2027 की तारीखों का ऐलान ( IANS )

नई दिल्ली: देश में जनगणना 2027 की तारीखों का ऐलान हो गया है. केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 (Census 2027) का शेड्यूल जारी करते हुए कहा कि इसकी तारीख 25 जनवरी 2027 से 28 फरवरी 2027 के बीच तय की गई है.

आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक, जनगणना के लिए संदर्भ तारीख 1 मार्च 2027 की मध्यरात्रि 12 बजे होगी. इसके साथ-साथ यह भी घोषणा की गई है कि चुनावी और बर्फबारी वाले राज्यों में अभी जनगणना नहीं की जाएगी. इन राज्यों के लिए बाद में नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा.