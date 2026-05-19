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MHA का नया नियम, CAA के तहत भारतीय नागरिकता लेने वालों को सरेंडर करने होंगे विदेशी पासपोर्ट

नए नियम के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने वालों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश के पासपोर्ट की जानकारी देनी होगी.

MHA Notifies Citizenship Amendment Rules 2026 mandates CAA applicants surrender foreign passports
गृह मंत्रालय का नया नियम, भारतीय नागरिकता चाहने वाले आवेदकों को सरेंडर करने होंगे विदेशी पासपोर्ट (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 19, 2026 at 7:55 AM IST

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नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (MHA) ने सोमवार 18 मई को नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026 को अधिसूचित कर दिया. इसमें एक नया नियम जोड़ा गया है. इसके तहत नागरिकता नियम, 2009 के तहत भारतीय नागरिकता चाहने वाले आवेदकों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से जारी पासपोर्ट की जानकारी देनी होगी और नागरिकता की मंजूरी मिलने के बाद उन्हें जमा करना होगा.

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 18 के तहत संयुक्त सचिव गया प्रसाद द्वारा जारी अधिसूचना, नागरिकता नियम, 2009 की अनुसूची आईसी में एक नया पैराग्राफ जोड़ती है. संशोधन आवेदकों को यह बताने के लिए अनिवार्य करता है कि उनके पास पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों द्वारा जारी वैध या समाप्त हो चुके पासपोर्ट हैं या नहीं.

संशोधित नियमों के तहत, ऐसे पासपोर्ट रखने वाले आवेदकों को पासपोर्ट नंबर, जारी करने की तारीख, जारी करने की जगह और समाप्ति की तारीख जैसी जानकारी देनी होंगी. उन्हें नागरिकता आवेदन की स्वीकृति के 15 दिनों के अंदर अपने पासपोर्ट संबंधित सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट या सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट को सरेंडर करने का भी वादा करना होगा.

सरकारी राजपत्र में प्रकाशन होने के तुरंत बाद ये नियम लागू हो गए. अधिकारियों ने कहा कि इस बदलाव का उद्देश्य मौजूदा कानूनी नियमों के तहत किए जाने वाले नागरिकता आवेदन से जुड़े दस्तावेजीकरण और सत्यापन प्रक्रिया को आसान बनाना है.

यह कदम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय के प्रवास से जुड़े नागरिकता से जुड़े नियमों को लागू करने की पृष्ठभूमि में महत्व रखता है.

पिछले महीने, गृह मंत्रालय ने मौजूदा नागरिकता नियम, 2009 में कई बदलाव किए. ये बदलाव ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) रजिस्ट्रेशन और उससे जुड़ी प्रक्रिया को आसान बनाने से जुड़े हैं.

नए नियम के तहत ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का दर्जा पाने के लिए आवेदन के लिए सिर्फ ऑनलाइन सिस्टम को जरूरी बनाया गया है. इसलिए, धारा 7A के तहत सभी रजिस्ट्रेशन आवेदन अब सरकार के तय पोर्टल से ही जमा करना होगा, जिससे हाथ से दस्तावेज जमा करने की झंझट खत्म हो जाएगी और नौकरशाही की तरफ से देरी भी कम होगी.

यह भी पढ़ें- नागरिकता संशोधन नियम 2026: अब डिजिटल होगा OCI कार्ड, नाबालिगों के लिए भी नियम कड़े

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