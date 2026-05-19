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MHA का नया नियम, CAA के तहत भारतीय नागरिकता लेने वालों को सरेंडर करने होंगे विदेशी पासपोर्ट

गृह मंत्रालय का नया नियम, भारतीय नागरिकता चाहने वाले आवेदकों को सरेंडर करने होंगे विदेशी पासपोर्ट ( IANS )

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (MHA) ने सोमवार 18 मई को नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026 को अधिसूचित कर दिया. इसमें एक नया नियम जोड़ा गया है. इसके तहत नागरिकता नियम, 2009 के तहत भारतीय नागरिकता चाहने वाले आवेदकों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से जारी पासपोर्ट की जानकारी देनी होगी और नागरिकता की मंजूरी मिलने के बाद उन्हें जमा करना होगा.

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 18 के तहत संयुक्त सचिव गया प्रसाद द्वारा जारी अधिसूचना, नागरिकता नियम, 2009 की अनुसूची आईसी में एक नया पैराग्राफ जोड़ती है. संशोधन आवेदकों को यह बताने के लिए अनिवार्य करता है कि उनके पास पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों द्वारा जारी वैध या समाप्त हो चुके पासपोर्ट हैं या नहीं.

संशोधित नियमों के तहत, ऐसे पासपोर्ट रखने वाले आवेदकों को पासपोर्ट नंबर, जारी करने की तारीख, जारी करने की जगह और समाप्ति की तारीख जैसी जानकारी देनी होंगी. उन्हें नागरिकता आवेदन की स्वीकृति के 15 दिनों के अंदर अपने पासपोर्ट संबंधित सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट या सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट को सरेंडर करने का भी वादा करना होगा.

सरकारी राजपत्र में प्रकाशन होने के तुरंत बाद ये नियम लागू हो गए. अधिकारियों ने कहा कि इस बदलाव का उद्देश्य मौजूदा कानूनी नियमों के तहत किए जाने वाले नागरिकता आवेदन से जुड़े दस्तावेजीकरण और सत्यापन प्रक्रिया को आसान बनाना है.