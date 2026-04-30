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नागरिकता संशोधन नियम 2026: अब डिजिटल होगा OCI कार्ड, नाबालिगों के लिए भी नियम कड़े

गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने गुरुवार को नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026 अधिसूचित किए. जिसके जरिए मौजूदा नागरिकता नियम, 2009 में कई बदलाव किए गए हैं. ये बदलाव मुख्य रूप से 'ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया' (OCI) पंजीकरण और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर केंद्रित हैं.

इस संशोधन की सबसे बड़ी बात OCI आवेदनों के लिए अनिवार्य रूप से केवल ऑनलाइन प्रणाली को अपनाना है. अब धारा 7A के तहत सभी पंजीकरण अनुरोध सरकार के निर्धारित पोर्टल के माध्यम से ही भरे जाने चाहिए, जिससे कागजी जमा की जरूरत खत्म हो जाएगी. पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन की ओर एक बड़े कदम के रूप में, सरकार ने भौतिक कार्डों के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक OCI (e-OCI) पंजीकरण जारी करने को भी औपचारिक रूप दे दिया है.

राजपत्र (गजट) अधिसूचना के अनुसार, ओसीआई कार्ड त्यागने के मामलों में, कार्डधारकों को अपनी घोषणा इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करनी होगी और अपने पास मौजूद भौतिक (फिजिकल) कार्ड अधिकारियों को सौंपने होंगे. सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्देश दिए जाने पर ऐसे दस्तावेजों को वापस न करने की स्थिति में ओसीआई दर्जा अपने आप रद्द किया जा सकता है.