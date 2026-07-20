दिल्ली में बहु-स्तरीय सुरक्षा घेरे के बीच CJP का विरोध मार्च, MHA ने रखी कड़ी नजर
दिल्ली में CJP के विरोध मार्च के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ स्थिति की समीक्षा की.
Published : July 20, 2026 at 3:29 PM IST
नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (MHA) ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध मार्च पर कड़ी नजर रखी, और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए, जिसमें कई केंद्रीय बलों की तैनाती, मेट्रो स्टेशनों को बंद करना और दिल्ली के मुख्य इलाकों में ट्रैफिक पर रोक लगाना शामिल था.
उधर, दिल्ली में विरोध के बीच, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संसद में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. हालांकि बैठक के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन सूत्रों ने कहा कि दोनों नेताओं ने CJP के संसद तक मार्च से पैदा हुए हालात और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू किए गए सुरक्षा उपायों पर चर्चा की.
सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने प्रदर्शन से जुड़े हर घटनाक्रम पर नजर रखी और दिल्ली पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों से नियमित जानकारी ले रहा था.
कॉकरोच जनता पार्टी NEET पेपर लीक पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है और उसने संसद की ओर एक बड़े मार्च का आह्वान किया है. भारी भीड़ की आशंका को देखते हुए, गृह मंत्रालय के मार्गदर्शन में दिल्ली पुलिस ने पूरे मध्य दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं.
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने एहतियात के तौर पर पांच मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए, जिससे सुबह के समय आने-जाने में दिक्कत हुई. सैकड़ों यात्रियों को अपनी यात्रा योजना में बदलाव करना पड़ा क्योंकि प्रदर्शन की जगह के पास कई मेट्रो स्टेशनों तक जाने की अनुमति नहीं थी.
दिल्ली पुलिस ने विकास मार्ग और आईटीओ इलाके के आसपास गाड़ियों की आवाजाही भी रोक दी, और भीड़भाड़ रोकने और सुरक्षा ऑपरेशन को आसान बनाने के लिए आस-पास के कई रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया.
एक बहु-स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स (RAF), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), दिल्ली पुलिस और त्वरित प्रतिक्रिया टीम के जवान बड़ी संख्या में तैनात किए गए. खास जगहों पर बैरिकेड लगाए गए, और संसद, जंतर-मंतर और दूसरी संवेदनशील जगहों के आसपास सुरक्षा बल तैनात किए गए ताकि प्रदर्शनकारी प्रतिबंधित क्षेत्रों में न घुस सकें.
सरकार पर लोकतांत्रिक विरोध को दबाने का आरोप
दिल्ली पुलिस ने कई स्थानों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया. इस पर सीपीआई (एम) महासचिव एमए बेबी ने कहा कि हर लाठीचार्ज, हर आंसू गैस का गोला, हर मजबूत धातु वाले अवरोध (Welded Barricades), हर सील किया गया मेट्रो स्टेशन भाजपा सरकार के डर का कबूलनामा है.
उन्होंने कहा, "जो सरकार अपने ही युवाओं का सामना नहीं कर सकती, उनके सवालों का जवाब नहीं दे सकती, या उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे सकती, वह कायर सरकार है. इसने लोकतंत्र के बजाय दमन को चुना है. लेकिन इतिहास उन्हें याद रखेगा जो झुकने से मना करते हैं, उन्हें नहीं जिन्होंने लाठी चलाना चुना. वे जीतेंगे. सरकार को उनकी मांगें सुननी होंगी."
प्रदर्शन में शामिल हुईं मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी ने कहा कि इस जमावड़े का उद्देश्य शांतिपूर्ण और संवैधानिक अधिकारों के दायरे में रहना था. महात्मा गांधी के अहिंसक विरोध के सिद्धांत का जिक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों का हिंसा करने का कोई इरादा नहीं था.
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