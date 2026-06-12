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'अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा की जबरदस्त तैयारी', गृह मंत्री अमित शाह ने ली बैठक

गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की बैठक ( PTI )

नई दिल्ली : गृह मंत्रालय ने 3 जुलाई से 28 अगस्त 2026 तक होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए व्यापक और कई स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था तैयार की है. यह कदम जम्मू-कश्मीर में शांति और स्थिरता को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों से जुड़े खतरों को लेकर बनी चिंताओं के बीच उठाया गया है. आवाजाही पर नजर रखने, संभावित खतरों की पहचान करने और तेजी से कार्रवाई करने की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए ड्रोन, सीसीटीवी नेटवर्क, रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम और अन्य आधुनिक निगरानी उपकरणों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा.गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और पवित्र यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की. इस बैठक में जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गृह मंत्रालय, भारतीय सेना, खुफिया एजेंसियों, जम्मू-कश्मीर प्रशासन और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.बैठक में यह तय किया गया कि पारंपरिक और वैकल्पिक, दोनों तीर्थ मार्गों पर व्यापक और कई स्तरों वाला सुरक्षा घेरा (सिक्योरिटी ग्रिड) तैनात किया जाएगा. सुरक्षा योजना में पारंपरिक तैनाती के साथ-साथ आधुनिक तकनीक से निगरानी की व्यवस्था भी शामिल है. सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा, "आवाजाही पर नजर रखने, संभावित खतरों की पहचान करने और तेजी से कार्रवाई करने की क्षमता को मज़बूत करने के लिए ड्रोन, सीसीटीवी नेटवर्क, रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम और अन्य आधुनिक निगरानी उपकरणों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा." सुरक्षित और सुचारू तीर्थयात्रा सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प पर जोर देते हुए शाह ने कहा कि प्रशासन सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ेगा और सभी एजेंसियों को श्रद्धालुओं के लिए एक एकीकृत और अभेद्य सुरक्षा घेरा बनाने के लिए आपसी तालमेल के साथ काम करना होगा. इस घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले प्रवक्ता ने ईटीवी भारत को बताया, "जम्मू-कश्मीर पुलिस, सीएपीएफ और अन्य एजेंसियों के सुरक्षा कर्मियों को कई चेकपॉइंट, ट्रांजिट कैंप, बेस कैंप और ट्रेकिंग रूट पर तैनात किया जाएगा."