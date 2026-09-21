MHA की नई एडवाइजरी, राज्यों को मानव तस्करी विरोधी अभियान तेज करने का निर्देश
मानव तस्करी पर गृह मंत्रालय की एडवाइजरी में डिजिटल सर्विलांस और रिक्रूटमेंट स्कैम के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : September 21, 2026 at 9:00 PM IST
नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (MHA) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों (DGP) से मानव तस्करी से निपटने के लिए अधिक तालमेल वाला और तकनीक पर आधारित तरीका अपनाने को कहा है. साथ ही, इस बात पर जोर दिया है कि नए आपराधिक कानूनों का प्रभाव काफी हद तक जमीनी स्तर पर उनके लागू होने पर निर्भर करेगा.
'मानव तस्करी का मुकाबला करने' पर जारी एडवाइजरी में, गृह मंत्रालय ने एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स (AHTUs) को मजबूत करने, पीड़ितों की पहचान में सुधार करने और तस्करी नेटवर्क को ट्रैक करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के अलावा, भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) के अधिक उपयोग का आह्वान किया है.
मंत्रालय ने हाल ही में जारी अपनी एडवाइजरी में, जांच अधिकारियों से विशेष रूप से BNS की धारा 111 की प्रासंगिकता की जांच करने के लिए कहा है, जो संगठित अपराध से संबंधित है और इसके दायरे में मानव तस्करी भी शामिल है. यह प्रावधान संगठित अपराध के लिए वैधानिक शर्तों को पूरा करने पर तस्करी से जुड़ी गैरकानूनी गतिविधि जारी रखने पर लागू हो सकता है.
एडवाइजरी में बच्चों और एक से अधिक पीड़ितों से जुड़े मामलों सहित मानव तस्करी के मामलों में BNS की धारा 143 और 144 को सख्ती से लागू करने का आह्वान किया गया है. धारा 143 के तहत, धमकी, बल, जबरदस्ती, अपहरण, धोखाधड़ी, छल, सत्ता के दुरुपयोग या प्रलोभन जैसे तरीकों का उपयोग करके शोषण के वास्ते किसी व्यक्ति की भर्ती करने, उसे ले जाने, छिपाने, स्थानांतरित करने या प्राप्त करने को मानव तस्करी के रूप में परिभाषित किया गया है. इस कानून में बच्चों या एक से अधिक बच्चों की तस्करी किए जाने पर कठोर दंड का प्रावधान है.
गृह मंत्रालय ने राज्यों से आग्रह किया है कि वे अपना ध्यान निचले स्तर के अपराधियों से आगे बढ़ाकर जांच पर केंद्रित करें और मानव तस्करी नेटवर्क के फाइनेंसर (वित्तपोषक), ऑर्गनाइजर (संचालकों) और अन्य सदस्यों की पहचान करें. साथ ही, मंत्रालय ने ऐसे आपराधिक अभियानों से जुड़ी संपत्तियों का पता लगाने और उन्हें जब्त करने पर भी जोर दिया है.
महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एडवाइजरी में डिजिटल साक्ष्यों को केंद्रीय भूमिका दी गई है. जांचकर्ताओं को एन्क्रिप्टेड चैट, वित्तीय लेनदेन के रिकॉर्ड, भौगोलिक स्थिति की जानकारी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित करने के लिए कहा गया है.
गृह मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से जुड़े BSA के प्रावधानों पर भी प्रकाश डाला है और पुलिस बलों से ऐसे सबूतों को इकट्ठा करने और उन्हें सुरक्षित रखने की अपनी क्षमता को मजबूत करने के लिए कहा है.
एडवाइजरी में कहा गया है, "एन्क्रिप्टेड चैट, वित्तीय लेनदेन और जियोलोकेशन डेटा सहित डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के प्रावधानों का उपयोग किया जाना चाहिए."
एडवाइजरी में तलाशी और छापेमारी के दौरान तकनीक के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया है. यह BNSS के तहत तलाशी और जब्ती के अभियानों की अनिवार्य रूप से ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग करने की मांग करता है और बचाव तथा छापेमारी के अभियानों के दौरान फोरेंसिक साक्ष्य जुटाने पर जोर देता है.
MHA ने राज्यों को मानव तस्करी विरोधी इकाइयों (AHTUs) को मजबूत करने का भी निर्देश दिया है, जिन्हें निर्भया फंड के तहत वित्तीय सहायता मिली है. राज्यों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इन इकाइयों में पर्याप्त कर्मचारी हों, वे विशेषज्ञता प्राप्त हों और सिर्फ औपचारिक ढांचे के रूप में काम करने के बजाय फील्ड ऑपरेशंस में सक्रिय रूप से शामिल हों.
एजेंसियों के बीच समन्वय का आह्वान
लेबर ट्रैफिकिंग के लिए, इस एडवाइजरी में मानव तस्करी विरोधी इकाइयों (AHTUs), पुलिस, श्रम विभागों और अन्य एजेंसियों के बीच औपचारिक समन्वय का आह्वान किया गया है, विशेष रूप से ईंट भट्ठों, पत्थर खदानों, कपड़ा और घरेलू काम जैसे क्षेत्रों में. राज्यों को तस्करी के मामलों के लिए विशेष सरकारी वकीलों को नामित करने और विशेष अदालतों में मुकदमों को प्राथमिकता देने के लिए उच्च न्यायालयों के साथ समन्वय करने की भी सलाह दी गई है.
गृह मंत्रालय ने पीड़ितों की पहचान करने के व्यापक प्रोटोकॉल बनाने का आह्वान किया है, जिसमें विशेष रूप से उन पुरुषों और लड़कों पर ध्यान देने की बात कही गई है जिन्हें मजदूरी कराने के लिए तस्करी का शिकार बनाया जा सकता है. पुलिस और श्रम अधिकारियों को उच्च जोखिम वाले उद्योगों में नियमित निरीक्षण करने और तस्करी के मार्गों और संवेदनशील इलाकों की पहचान करने के लिए CCTNS और Cri-MAC जैसे डेटाबेस का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं.
साइबर पेट्रोलिंग बढ़ाने का निर्देश
एडवाइजरी में राज्य पुलिस से साइबर पेट्रोलिंग बढ़ाने के लिए भी कहा गया है ताकि ग्रूमिंग पैटर्न (बच्चों को फुसलाने के तौर-तरीके), नौकरी के फर्जी विज्ञापनों और संदिग्ध भर्ती गतिविधियों का पता लगाया जा सके. इसमें सिफारिश की गई है कि बचाए गए व्यक्तियों और अज्ञात नाबालिगों का 'मिशन वात्सल्य' पोर्टल से मिलान करने के लिए उचित मामलों में राष्ट्रीय स्वचालित चेहरा पहचान प्रणाली (NAFRS) का उपयोग किया जाए.
राज्यों के बीच होने वाली तस्करी के मामलों में, राज्यों से यह कहा गया है कि वे Cri-MAC के जरिये वास्तविक समय में अलर्ट जारी करें, ज्ञात तस्करों को चिह्नित करें और जटिल अंतर-राज्यीय मामलों में संयुक्त जांच टीमों के गठन पर विचार करें.
MHA ने विदेशी भर्ती घोटालों को भी विशेष रूप से रेखांकित किया है, जिसमें लोगों को आकर्षक नौकरी के प्रस्तावों का लालच दिया जाता है और बाद में उन्हें साइबर धोखाधड़ी केंद्रों में फंसा दिया जाता है.
MHA ने सुझाव दिया, "स्टेट साइबर सेल को संदिग्ध ऑफर के लिए सोशल मीडिया और जॉब पोर्टल्स पर लगातार निगरानी रखनी चाहिए. भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) के तहत, डिजिटल चैट और पेमेंट लॉग अब प्राथमिक साक्ष्य हैं और धोखाधड़ी को साबित करने के लिए इन्हें तुरंत जब्त किया जाना चाहिए."
एडवाइजरी में अवैध रूप से विदेश जाने पर सामुदायिक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने और e-Migrate पोर्टल का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया गया है. पंचायतों को भी अनधिकृत एजेंटों की पहचान करने और उनकी रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है.
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