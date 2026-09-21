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MHA की नई एडवाइजरी, राज्यों को मानव तस्करी विरोधी अभियान तेज करने का निर्देश

MHA की नई एडवाइजरी, राज्यों को मानव तस्करी विरोधी अभियान तेज करने का निर्देश ( ANI )

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (MHA) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों (DGP) से मानव तस्करी से निपटने के लिए अधिक तालमेल वाला और तकनीक पर आधारित तरीका अपनाने को कहा है. साथ ही, इस बात पर जोर दिया है कि नए आपराधिक कानूनों का प्रभाव काफी हद तक जमीनी स्तर पर उनके लागू होने पर निर्भर करेगा. 'मानव तस्करी का मुकाबला करने' पर जारी एडवाइजरी में, गृह मंत्रालय ने एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स (AHTUs) को मजबूत करने, पीड़ितों की पहचान में सुधार करने और तस्करी नेटवर्क को ट्रैक करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के अलावा, भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) के अधिक उपयोग का आह्वान किया है. मंत्रालय ने हाल ही में जारी अपनी एडवाइजरी में, जांच अधिकारियों से विशेष रूप से BNS की धारा 111 की प्रासंगिकता की जांच करने के लिए कहा है, जो संगठित अपराध से संबंधित है और इसके दायरे में मानव तस्करी भी शामिल है. यह प्रावधान संगठित अपराध के लिए वैधानिक शर्तों को पूरा करने पर तस्करी से जुड़ी गैरकानूनी गतिविधि जारी रखने पर लागू हो सकता है. एडवाइजरी में बच्चों और एक से अधिक पीड़ितों से जुड़े मामलों सहित मानव तस्करी के मामलों में BNS की धारा 143 और 144 को सख्ती से लागू करने का आह्वान किया गया है. धारा 143 के तहत, धमकी, बल, जबरदस्ती, अपहरण, धोखाधड़ी, छल, सत्ता के दुरुपयोग या प्रलोभन जैसे तरीकों का उपयोग करके शोषण के वास्ते किसी व्यक्ति की भर्ती करने, उसे ले जाने, छिपाने, स्थानांतरित करने या प्राप्त करने को मानव तस्करी के रूप में परिभाषित किया गया है. इस कानून में बच्चों या एक से अधिक बच्चों की तस्करी किए जाने पर कठोर दंड का प्रावधान है. गृह मंत्रालय ने राज्यों से आग्रह किया है कि वे अपना ध्यान निचले स्तर के अपराधियों से आगे बढ़ाकर जांच पर केंद्रित करें और मानव तस्करी नेटवर्क के फाइनेंसर (वित्तपोषक), ऑर्गनाइजर (संचालकों) और अन्य सदस्यों की पहचान करें. साथ ही, मंत्रालय ने ऐसे आपराधिक अभियानों से जुड़ी संपत्तियों का पता लगाने और उन्हें जब्त करने पर भी जोर दिया है. महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एडवाइजरी में डिजिटल साक्ष्यों को केंद्रीय भूमिका दी गई है. जांचकर्ताओं को एन्क्रिप्टेड चैट, वित्तीय लेनदेन के रिकॉर्ड, भौगोलिक स्थिति की जानकारी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित करने के लिए कहा गया है. गृह मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से जुड़े BSA के प्रावधानों पर भी प्रकाश डाला है और पुलिस बलों से ऐसे सबूतों को इकट्ठा करने और उन्हें सुरक्षित रखने की अपनी क्षमता को मजबूत करने के लिए कहा है. एडवाइजरी में कहा गया है, "एन्क्रिप्टेड चैट, वित्तीय लेनदेन और जियोलोकेशन डेटा सहित डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के प्रावधानों का उपयोग किया जाना चाहिए." एडवाइजरी में तलाशी और छापेमारी के दौरान तकनीक के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया है. यह BNSS के तहत तलाशी और जब्ती के अभियानों की अनिवार्य रूप से ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग करने की मांग करता है और बचाव तथा छापेमारी के अभियानों के दौरान फोरेंसिक साक्ष्य जुटाने पर जोर देता है.