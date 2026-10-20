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फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फर्जी विज्ञापनों से धोखाधड़ी, MHA ने जारी की एडवाइजरी

फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फर्जी विज्ञापनों से धोखाधड़ी, MHA ने जारी की एडवाइजरी ( ANI )

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (MHA) ने लोगों को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भ्रामक विज्ञापनों के जरिये होने वाली वित्तीय धोखाधड़ी को लेकर आगाह करते हुए एक एडवाइजरी जारी की है. इन विज्ञापनों में प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और मुख्यमंत्रियों सहित प्रमुख जाने-माने लोगों और राजनीतिक हस्तियों के छेड़छाड़ किए गए या डीपफेक वीडियो का उपयोग करके फर्जी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार किया जाता है और वित्तीय सहायता का वादा किया जाता है.

MHA की राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई (NCTAU) ने सोमवार को यह एडवाइजरी जारी की, जिसमें बताया गया है कि जालसाज लोगों को झूठे टैक्स, प्रोसेसिंग फीस, रजिस्ट्रेशन चार्ज और अन्य खर्चों का भुगतान करने के लिए धोखा देते हैं, ताकि वे वादा किए गए फायदों को हासिल कर सकें.