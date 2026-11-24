शरद पवार के संन्यास पर सुप्रिया सुले ने दी सफाई, संजय राउत ने बीजेपी पर बोला हमला
संजय राउत ने कहा कि जब तक शरद पवार पार्टी की कमान संभाले हुए हैं, तब तक बीजेपी से गठबंधन असंभव है.
Published : November 24, 2026 at 5:08 PM IST
मुंबई: महाराष्ट्र की राजनीति में आज मंगलवार को उस समय खलबली मच गई, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के संन्यास की खबर फैल गई. शरद पवार के संन्यास को लेकर लगातार सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है.
बता दें, पिछले कुछ दिनों से शरद पवार की तबीयत ठीक न होने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. ताजा जानकारी के मुताबिक आज उनकी हालत को देखते हुए अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. हालांकि चर्चाओं का बाजार गर्म है. इस पर उनकी बेटी और बारामती से एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने स्थिति साफ कर दी है. सुप्रिया सुले ने शरद पवार के संन्यास की खबरों को एकसिरे से खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि शरद पवार ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है. कृपा करके ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें.
वहीं, शिवसेना से राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि शरद पवार का पूरा राजनीतिक जीवन सांप्रदायिक और दकियानूसी ताकतों के खिलाफ लड़ने में बीता है. यशवंतराव चव्हाण के बाद, पवार ही थे, जिन्होंने फुले, शाहू और अंबेडकर के आदर्शों को जीवित रखा. इसलिए, उनके उत्तराधिकारियों को चाहे वे उनके परिवार के हों या उनकी पार्टी के इन मूल सिद्धांतों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए.
उन्होंने कहा कि ऐसी भी चर्चाएं हैं कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) एनडीए (NDA) को समर्थन दे सकती है, खासकर परिसीमन (डिलिमिटेशन) के मुद्दे पर. हालांकि, राजनीतिक हलकों में यह माना जाता रहा है कि जब तक शरद पवार पार्टी की कमान संभाले हुए हैं, तब तक बीजेपी (BJP) के साथ गठबंधन असंभव है. अब उनके रिटायरमेंट की अफवाहें सामने आ रही हैं, यह भी एक सुनियोजित साजिश है.
राउत ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि शरद पवार कभी ऐसा करेंगे. उन्होंने आगे कहा कि हर राजनीतिक दल में अक्सर अलग-अलग, और कभी-कभी विरोधाभासी विचार धाराएं होती हैं. ऐसी स्थिति NCP (शरदचंद्र पवार) गुट के भीतर भी हो सकती है. उन्होंने एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के नेताओं और बीजेपी दोनों की आलोचना की. राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस सुझाव पर भी सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने कहा था कि शरद पवार को अब कुछ आराम करना चाहिए.
उन्होंने कहा कि मोदी का असल मतलब यह था कि अब आप आराम करें; हमने आपकी पार्टी तो पहले ही तोड़ दी है और आपको घर बैठने पर मजबूर कर दिया है. राउत ने आरोप लगाया कि शरद पवार ने एक मुश्किल दौर में बीजेपी की मदद की थी, लेकिन बदले में बीजेपी ने उनकी पार्टी ही तोड़ दी, जिससे उनके अपने घर में भी फूट पड़ गई. उन्होंने यह भी याद दिलाया कि बालासाहेब ठाकरे ने एक समय नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री के पद पर बनाए रखने में मदद की थी और मुश्किल वक्त में अमित शाह का भी साथ दिया था. इसके बावजूद, बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ दिया.
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