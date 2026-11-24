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शरद पवार के संन्यास पर सुप्रिया सुले ने दी सफाई, संजय राउत ने बीजेपी पर बोला हमला

शरद पवार के रिटायरमेंट की अटकलें ( Getty Images )

मुंबई: महाराष्ट्र की राजनीति में आज मंगलवार को उस समय खलबली मच गई, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के संन्यास की खबर फैल गई. शरद पवार के संन्यास को लेकर लगातार सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है.

बता दें, पिछले कुछ दिनों से शरद पवार की तबीयत ठीक न होने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. ताजा जानकारी के मुताबिक आज उनकी हालत को देखते हुए अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. हालांकि चर्चाओं का बाजार गर्म है. इस पर उनकी बेटी और बारामती से एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने स्थिति साफ कर दी है. सुप्रिया सुले ने शरद पवार के संन्यास की खबरों को एकसिरे से खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि शरद पवार ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है. कृपा करके ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें.