ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र लोकल बॉडी चुनाव में संघर्ष, विपक्ष ने बोगस वोटिंग का किया दावा, सुप्रिया ने फडणवीस को लिखा पत्र

मुंबई: विपक्ष ने दावा किया कि महाराष्ट्र में नगर निगम और नगर पंचायतों के चुनावों में कुछ जगहों पर बोगस वोटिंग हुई. कुछ जगहों पर, कुछ जिलों में महायुति पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच लड़ाई हुई. ऐसे में, NCP (शरद चंद्र पवार) MP सुप्रिया सुले ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लेटर लिखकर उन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की है, जो महाराष्ट्र के आम लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं.

MP सुप्रिया सुले ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखकर चुनाव के दौरान हुई झड़पों पर अपनी नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने चिट्ठी में कहाकि उन्होंने मीडिया में वोटिंग के आखिरी फेज में राज्य के कुछ हिस्सों में दो ग्रुप्स के बीच हिंसक झड़पों के सीन देखे.

एक्शन जरूरी: सांसद सुप्रिया सुले ने पत्र में कहा, "महाराष्ट्र के पास छत्रपति शिवाजी महाराज, क्रांतिसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षि शाहू महाराज, भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर और मॉडर्न महाराष्ट्र के यशवंतराव चव्हाण साहेब की विरासत है. मुझे दुख है कि इस महाराष्ट्र में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं. महाराष्ट्र ने हमेशा डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बढ़ावा देकर देश को दिशा देने का काम किया है. महाराष्ट्र में मजबूत डेमोक्रेसी, ज्ञान और कॉन्स्टिट्यूशनल विचारों की एक शानदार परंपरा रही है. इसलिए, महाराष्ट्र में चुनाव के दौरान ऐसी लड़ाई होना गलत, अनुचित और राज्य के लिए अशोभनीय है. इलेक्शन कमीशन को इन घटनाओं पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए था और तुरंत एक्शन लेना चाहिए था. लेकिन यह बहुत दुख की बात है कि कमीशन सिर्फ एक तमाशबीन की भूमिका निभा रहा है. इसलिए, जो लोग राज्य के लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए."

राज्य में कहां क्या हुआ? मंगलवार को शिंदे शिवसेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद, BJP के पदाधिकारी भी इकट्ठा हो गए. पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को जाने के लिए कहा. इसके बाद BJP और शिंदे शिवसेना के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. इसके बाद दोनों ग्रुप आपस में भिड़ गए. झगड़ा इतना बढ़ गया कि पुलिस को बीच-बचाव करके दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं को एक तरफ करना पड़ा.