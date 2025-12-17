ETV Bharat / bharat

राहुल की जर्मनी यात्रा पर बवाल! मनरेगा से लेकर नेशनल हेराल्ड तक...भाजपा के आरोपों का कांग्रेस ने दिया जवाब

मनरेगा से गांधी नाम हटाने का विपक्ष का जबरदस्त विरोध हो रहा है. वहीं राहुल की जर्मनी यात्रा को लेकर भाजपा ने निशाना साधा है.

Cong protest,Manikam tagore
राहुल और सोनिया गांधी (फाइल फोटो)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 17, 2025 at 5:41 PM IST

अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद माणिकम टैगोर ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विभिन्न आरोपों पर जोरदार पलटवार किया है. राहुल गांधी की चल रही जर्मनी यात्रा, नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया गांधी को मिली राहत और मनरेगा योजना से जुड़े मुद्दों पर बीजेपी के हमलों को खारिज करते हुए टैगोर ने इसे राजनीतिक बदले की भावना करार दिया.

बीजेपी ने राहुल गांधी की पांच दिवसीय जर्मनी यात्रा की आलोचना करते हुए उन्हें संसद सत्र के दौरान विदेश जाने का आरोप लगाया है. पार्टी ने इसे संसदीय कर्तव्यों से भागना बताया. वहीं, कांग्रेस नेता माणिकम टैगोर ने भाजपा के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि, राहुल गांधी भारत की लोकतांत्रिक आवाज को वैश्विक मंच पर मजबूत कर रहे हैं. उनकी यह यात्रा भारत के हितों को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने की है. कांग्रेस नेता ने कहा कि, बीजेपी को इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए.

भाजपा के आरोपों का कांग्रेस नेता माणिकम टैगोर ने दिया जवाब (ETV Bharat)

माणिकम टैगोर ने सवाल करते हुए कहा कि, प्रधानमंत्री मोदी भी आधे से ज्यादा समय विदेश दौरे पर बिताते हैं, फिर राहुल गांधी पर सवाल क्यों. टैगोर ने जोर देकर कहा कि राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा निजी नहीं बल्कि राष्ट्रीय हितों से जुड़ी है और बीजेपी का आरोप आधारहीन है. इसके अलावा हाल ही में अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की शिकायत खारिज कर दी, जिससे सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली.

भाजपा ने प्रेस वार्ता कर नेशनल हेराल्ड केस में राहत मिलने को लेकर कांग्रेस के किए जा रहे आरोप को गलत बताया है. भाजपा ने कहा है कि इसमें कई मामले हैं और स्कैम के मामले में उन्हें राहत नहीं मिली है इस पर बोलते कांग्रेस नेता माणिकम टैगोर ने इसे 'फर्जी और राजनीतिक बदले की कार्रवाई' बताया.

मनरेगा से गांधी नाम हटाने का विपक्ष का जबरदस्त विरोध, क्या बोले एसपी बघेल? (ETV Bharat)

उन्होंने कहा, "यह केस शुरू से ही बोगस था. अदालत ने साफ कर दिया कि बिना एफआईआर के ईडी जांच नहीं चला सकती. यह बीजेपी की एजेंसियों के दुरुपयोग का सबूत है. उन्होंने कहा कि, कांग्रेस संसद में ईडी के दुरुपयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और यह लड़ाई जारी रहेगी. उन्होंने यहां तक कह दिया कि एक एक ईडी अधिकारी को देख लिया जाएगा.

मनरेगा पर क्या बोले कांग्रेस नेता?
दूसरी तरफ मनरेगा से गांधी नाम हटाने का विपक्ष का जबरदस्त विरोध हो रहा है. इसको लेकर बीजेपी सरकार पर टैगोर ने गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने योजना के नियमों में चुपके से बदलाव किए हैं, जिसमें 60 प्रतिशत फंड को केवल जल-संबंधी कार्यों पर खर्च करने का प्रावधान है. साथ ही, योजना का नाम बदलकर 'विकसित भारत जी राम जी' करने की कोशिश को उन्होंने महात्मा गांधी का अपमान बताया.

टैगोर ने कहा, "बीजेपी गांधी जी के नाम को हटाना चाहती है क्योंकि आरएसएस हमेशा से गांधी जी के खिलाफ रहा है. उन्होंने आगे कहा कि, कई राज्यों में मनरेगा मजदूरों को हफ्तों से वेतन नहीं मिला है. यह ग्रामीण गरीबों के अधिकार पर हमला है.

उन्होंने कहा कि, कांग्रेस इस मुद्दे को संसद में जोरदार तरीके से उठाएगी. माणिकम टैगोर ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह ध्यान भटकाने के लिए बेबुनियाद मुद्दे उठा रही है, जबकि असली सवाल महंगाई, बेरोजगारी और एजेंसियों के दुरुपयोग जैसे हैं. कांग्रेस इन मुद्दों पर जनता के साथ खड़ी है और लड़ाई जारी रखेगी.

मनरेगा से गांधी नाम हटाने का विपक्ष का जबरदस्त विरोध, क्या बोले एसपी बघेल?
केंद्र सरकार के मनरेगा का नाम बदलकर 'जी राम जी' करने पर विपक्ष सरकार के खिलाफ लामबंद हो गया है. इस पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि, देशकाल परिस्थितियों के हिसाब से विधयकों में संशोधन करने पड़ते हैं. उन्होंने कहा कि, इसमें मजदूर हित को सर्वोपरि रखा गया है. केंद्रीय मंत्री बघेल ने आगे विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि, जनहित, गांव और मजदूरों के हित में ये बिल लाया जा रहा है लेकिन विपक्ष के विरोध से उनकी मानसिकता का पता चलता है कि उनकी रुचि किसमें है.

संपादक की पसंद

