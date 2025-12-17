ETV Bharat / bharat

'मनरेगा' का नाम बदलने पर छिड़ा सियासी संग्राम: कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन, जलाई बिल की कॉपी

कर्नाटक के बेलगावी में मनरेगा एक्ट को बदलने के खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन करते मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, डिप्टी CM डीके शिवकुमार व अन्य. ( PTI )

नई दिल्लीः केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) का नाम बदलकर 'विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी (ग्रामीण) बिल' किए जाने के फैसले पर सियासत तेज हो गई है. बुधवार को 'ऑल इंडिया अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कांग्रेस' के बैनर तले विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस नेता उदित राज ने इस नए बिल की प्रति जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया.

केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए उदित राज ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण बेरोजगारी को मिटाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक योजना रही है, उसे अब खत्म करने की साजिश रची जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाना न केवल उनकी विरासत पर हमला है, बल्कि यह ग्रामीण मजदूरों के 'रोजगार के कानूनी अधिकार' को भी छीनने की कोशिश है.

नई दिल्ली में बिल की प्रति जलाते हुए उदित राज व अन्य. (ANI)

इससे पहले, कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडू राव ने मनरेगा का नाम बदलने को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की. उन्होंने कहा कि यह कदम महात्मा गांधी के प्रति भाजपा और आरएसएस के वैचारिक विरोध को दर्शाता है. बेलगावी में इस फैसले के खिलाफ आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दौरान राव ने कहा, "यह एक सर्वविदित तथ्य है कि आरएसएस और भाजपा महात्मा गांधी को नापसंद करते हैं, जो उनके कार्यों में झलकता है."

कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं ने बेलगावी के सुवर्ण सौध में गांधी प्रतिमा के पास केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. यह विरोध प्रदर्शन नेशनल हेराल्ड मामले और मनरेगा (MGNREGA) का नाम बदलकर 'VB-GRAM' (वीबी-ग्राम) करने के फैसले के विरोध में किया गया. इस प्रदर्शन में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार भी शामिल हुए.

विरोध प्रदर्शन के दौरान उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा कि नेशनल हेराल्ड भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से गहराई से जुड़ा हुआ है. उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा, "नेशनल हेराल्ड देश का गौरव है, जिसकी स्थापना स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने की थी." शिवकुमार ने आरोप लगाया कि उन्हें अब तक एफआईआर (FIR) की कॉपी नहीं दी गई है और ऐसी कार्रवाइयों से प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छवि "धूमिल" हुई है.