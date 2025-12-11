ETV Bharat / bharat

अमेरिका के बाद मेक्सिको ने भारत पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का किया ऐलान, दूसरे एशियाई देश भी लपेटे में

मेक्सिको ने एशिया के कई देशों पर इंपोर्ट पर नए टैरिफ लगाए हैं. इनमें चीन और भारत भी शामिल हैं.

PM Modi meets Mexican President Claudia Sheinbaum on the sidelines of the 51st G7 Summit
51वें G7 समिट के मौके पर PM मोदी ने मैक्सिकन प्रेसिडेंट क्लाउडिया शीनबाम से मुलाकात की (ANI फाइल फोटो)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 11, 2025 at 4:11 PM IST

मेक्सिको सिटी/ नई दिल्ली: मेक्सिको ने एशिया के कई देशों पर इंपोर्ट पर नए टैरिफ लगाए हैं. यह उसके लंबे समय से चले आ रहे फ्री-ट्रेड के नजरिए से एकदम अलग है. इस कदम से भारत उन खास एक्सपोर्ट करने वाले देशों में शामिल हो गया है जिन पर इसका सीधा असर पड़ेगा.

एक बड़े पॉलिसी बदलाव में मेक्सिको की सीनेट ने एक नए टैरिफ सिस्टम को मंजूरी दी है. इससे उन 1,400 से अधिक प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी बढ़ जाएगी. इनमें से कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं, जिन पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगेगा. यह प्रोडक्ट उन देशों से इंपोर्ट किए जाते हैं जिनका मेक्सिको के साथ कोई फॉर्मल ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है.

जानकारी के मुताबिक टारगेटेड देशों की लिस्ट में चीन, भारत, साउथ कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया शामिल हैं. मेक्सिको सीनेट के ऊपरी सदन ने बिल को 76 वोटों के साथ पास कर दिया, जिसमें घरेलू इंडस्ट्री बॉडीज के विरोध और चीन की कड़ी आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया गया. बता दें कि निचले सदन ने पहले ही इस कदम को मंजूरी दे दी थी.

उल्लेखनीय है कि इस फैसले से अगले साल से शुरू होकर 2026 तक नए रेट्स ऑटोमोबाइल और पार्ट्स, टेक्सटाइल, कपड़े, प्लास्टिक, मेटल और फुटवियर सहित कई इंडस्ट्रियल इनपुट और कंज्यूमर गुड्स पर लागू होंगे, जबकि कुछ आइटम्स पर ज्यादा से ज्यादा 50 परसेंट ड्यूटी लगेगी, ज़्यादातर प्रोडक्ट्स के 35 परसेंट ब्रैकेट में आने की उम्मीद है.

यह भारत के लिए क्यों जरूरी है?
भारत, जिसने लैटिन अमेरिका को टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट और इंजीनियरिंग सामान का एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश की है, अब मैक्सिकन मार्केट में एंट्री के लिए काफी मुश्किलों का सामना कर रहा है. मैक्सिकन मार्केट इस इलाके की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है और नॉर्थ अमेरिका का एक अहम गेटवे है. भारतीय एक्सपोर्टर लंबे समय से मैक्सिको को US तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं, क्योंकि यह नॉर्थ अमेरिका की सप्लाई चेन में जुड़ा हुआ है.

टैरिफ में बढ़ोतरी से उस फायदे में रुकावट आने का खतरा है. रिपोर्ट के मुताबिक, कई मैक्सिकन इंपोर्ट पर निर्भर मैन्युफैक्चरर ने सरकार को चेतावनी दी है कि भारत और दूसरे एशियाई देशों से आने वाले सामान पर अधिक ड्यूटी से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी.

भारत पर असर
भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए टैरिफ में बदलाव से टेक्सटाइल, लेदर के सामान, ऑटो पार्ट्स और स्टील जैसी इंडस्ट्रीज में कॉम्पिटिटिवनेस कम हो सकती है. कंपनियों को मेक्सिको के जरिए सप्लाई-चेन रूटिंग पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर सकती है.

मेक्सिको के जरिए नॉर्थ अमेरिकन वैल्यू चेन में काम करने वाली या सप्लाई करने वाली भारतीय फर्मों के लिए लैंडेड कॉस्ट बढ़ा सकती है. फिलहाल भारत के कॉमर्स मिनिस्ट्री ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है.

माना जा रहा है कि प्रेसिडेंट क्लॉडिया शीनबाम की सरकार चीनी सामान पर वॉशिंगटन के कड़े रुख के साथ तालमेल का संकेत दे रही है. उम्मीद है कि इससे मेक्सिको के अपने एक्सपोर्ट जैसे स्टील और एल्युमीनियम पर लगे बड़े US टैरिफ को कम करने में मदद मिल सकती है. हालांकि, शीनबाम ने इस बात से इनकार किया कि टैरिफ US की मांगों से जुड़े हैं, लेकिन ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नई ड्यूटी का स्ट्रक्चर अमेरिकी ट्रेड एक्शन को काफी हद तक दिखाता है.

इस हफ्ते पास हुआ वर्जन पहले के प्रपोजल की तुलना में हल्का है, जिसमें लगभग 1400 टैरिफ लाइनों पर सख्त ड्यूटी लगाने की मांग की गई थी. कानून बनाने वालों ने अब उन कैटेगरी में से लगभग दो-तिहाई पर टैरिफ की गंभीरता कम कर दी है. फिर भी मैक्सिकन फाइनेंस मिनिस्ट्री को उम्मीद है कि नई लेवी से अगले साल लगभग 52 बिलियन पेसो (19,000 करोड़ रुपये) का एक्स्ट्रा रेवेन्यू आएगा. सरकार का कहना है कि उसे अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए इस पैसे की जरूरत है.

आगे और भी बदलाव होंगे
यह कानून मेक्सिको की इकॉनमी मिनिस्ट्री को नॉन-FTA देशों पर अपनी मर्जी से टैरिफ बदलने का पूरा अधिकार भी देता है, जिससे USMCA रिव्यू से पहले तेजी से बदलाव किए जा सकेंगे. इस नई फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हो सकता है कि भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए ड्यूटी स्ट्रक्चर में और उतार-चढ़ाव हो. US और कनाडा दोनों के चीनी सप्लाई-चेन रूटिंग पर कड़ी जांच के साथ, मेक्सिको का यह कदम नॉर्थ अमेरिका में प्रोटेक्शनिज़्म की तरफ एक बड़े बदलाव को दिखाता है.

