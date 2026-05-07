मेवाड़ राज परिवार की विरासत के विवाद का मामला, अरविंद सिंह मेवाड़ की वसीयत के परीक्षण की अनुमति मिली
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- 15 मई को होगा परीक्षण, 19 मई को अगली सुनवाई
Published : May 7, 2026 at 6:20 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने राजस्थान के मेवाड़ के शाही परिवार की विरासत के विवाद के मामले में अरविंद सिंह मेवाड़ के वसीयत के परीक्षण की अनुमति दे दी है. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने पक्षकारों के वकीलों, फोरेंसिक और हैंडराइटिंग विशेषज्ञों को वसीयत की मूल प्रति का परीक्षण करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने 15 मई को वसीयत का परीक्षण करने और 19 मई को इस मामले की अगली सुनवाई करने का आदेश दिया.
कोर्ट ने वसीयत के परीक्षण में शामिल विशेषज्ञों को निर्देश दिया कि वो परीक्षण करने के दौरान मूल वसीयत के फोटो नहीं खींचे. हाईकोर्ट ने 20 जनवरी को नोटिस जारी किया था. कोर्ट ने लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की याचिका पर पद्मजा परमार और उनकी बहन भार्गवी कुमारी मेवाड़ को नोटिस जारी किया था.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसंबर 2025 को मेवाड़ के शाही परिवार के सदस्यों की सभी याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का आदेश दिया था. पहले परिवार के कुछ सदस्य़ों की याचिकाएं बांबे हाईकोर्ट में और कुछ सदस्यों की याचिकाएं राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच में दाखिल की गई थीं. सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाएं एक ही जगह सुनी जाएं, इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था.
विवाद उदयपुर स्थित सिटी पैलेस , एचआरएच होटल्स ग्रुप सहित अन्य संपत्तियों पर नियंत्रण का है. याचिकाओं में महाराजा अरविंद सिंह मेवाड़ की वसीयत की वैधता को चुनौती दी गई है. एक याचिकाकर्ता उदयपुर के पूर्व महाराजा अरविंद सिंह मेवाड़ के परिवार से हैं. याचिकाकर्ता महाराणा भगवंत सिंह मेवाड़ के उत्तराधिकारी थे.
सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने दायर की थी. लक्ष्मण सिंह मेवाड़ की ओर से बांबे हाईकोर्ट में लंबित मामलों को राजस्थान हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी, जबकि दूसरी याचिकाकर्ता पद्मजा कुमारी परमार ने राजस्थान हाईकोर्ट के जोधपुर बेंच में लंबित मामलों को बांबे हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की मांग की थी.
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