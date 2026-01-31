ETV Bharat / bharat

केरल में जमीन के नीचे दौड़ेगी हाई-स्पीड ट्रेन, ऊपर खेती करेंगे किसान: मेट्रोमैन ई. श्रीधरन की तैयारी

कोझिकोड (केरल): 'मेट्रोमैन' ई. श्रीधरन ने केरल के प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक जनसंपर्क कार्यक्रम की घोषणा की है. ETV Bharat से बात करते हुए श्रीधरन ने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य काम शुरू होने से पहले उन निवासियों की घबराहट को दूर करना है जो प्रस्तावित रूट के आसपास रहते हैं.

उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि जमीन का अधिग्रहण कम से कम हो. योजना के अनुसार, 70% ट्रैक एलिवेटेड कॉरिडोर (पुल के ऊपर) होगा और 20% सुरंगों के जरिए गुजरेगा. जमीन पर ट्रैक केवल निर्जन इलाकों तक ही सीमित रखे जाएंगे. यह रणनीति इसलिए अपनाई गई है ताकि भविष्य में जनता के विरोध से बचा जा सके.

श्रीधरन ने कहा कि इस हाई-स्पीड प्रोजेक्ट का K-रेल (सिल्वरलाइन) से कोई लेना-देना नहीं है. K-रेल परियोजना के लिए 60 मीटर चौड़े बफर जोन की जरूरत थी, जिससे जमीन बेकार हो जाती थी और कानूनी विवाद पैदा होते थे, जबकि इस नए प्रस्ताव में केवल 20 मीटर चौड़ाई की आवश्यकता है.

इसके अलावा, निर्माण पूरा होने के बाद जमीन मालिकों को अपनी जमीन वापस लीज पर लेने की अनुमति दी जाएगी. किसानों को वहां खेती-बाड़ी की पूरी अनुमति होगी. पाबंदी केवल बड़ी इमारतों के निर्माण या ऊंचे पेड़ लगाने पर होगी जिससे रेल मार्ग में बाधा आ सकती हो.

श्रीधरन ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार को K-रेल से जुड़े मौजूदा विवादों को खुद सुलझाना होगा क्योंकि वे केंद्र की इस नई पहल से पूरी तरह अलग हैं. प्रारंभिक ध्यान जनता को कम से कम असुविधा पहुंचाते हुए इन केंद्रों को जोड़ने पर है.