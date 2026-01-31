केरल में जमीन के नीचे दौड़ेगी हाई-स्पीड ट्रेन, ऊपर खेती करेंगे किसान: मेट्रोमैन ई. श्रीधरन की तैयारी
ई. श्रीधरन ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि जमीन का अधिग्रहण कम से कम हो.
कोझिकोड (केरल): 'मेट्रोमैन' ई. श्रीधरन ने केरल के प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक जनसंपर्क कार्यक्रम की घोषणा की है. ETV Bharat से बात करते हुए श्रीधरन ने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य काम शुरू होने से पहले उन निवासियों की घबराहट को दूर करना है जो प्रस्तावित रूट के आसपास रहते हैं.
उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि जमीन का अधिग्रहण कम से कम हो. योजना के अनुसार, 70% ट्रैक एलिवेटेड कॉरिडोर (पुल के ऊपर) होगा और 20% सुरंगों के जरिए गुजरेगा. जमीन पर ट्रैक केवल निर्जन इलाकों तक ही सीमित रखे जाएंगे. यह रणनीति इसलिए अपनाई गई है ताकि भविष्य में जनता के विरोध से बचा जा सके.
श्रीधरन ने कहा कि इस हाई-स्पीड प्रोजेक्ट का K-रेल (सिल्वरलाइन) से कोई लेना-देना नहीं है. K-रेल परियोजना के लिए 60 मीटर चौड़े बफर जोन की जरूरत थी, जिससे जमीन बेकार हो जाती थी और कानूनी विवाद पैदा होते थे, जबकि इस नए प्रस्ताव में केवल 20 मीटर चौड़ाई की आवश्यकता है.
इसके अलावा, निर्माण पूरा होने के बाद जमीन मालिकों को अपनी जमीन वापस लीज पर लेने की अनुमति दी जाएगी. किसानों को वहां खेती-बाड़ी की पूरी अनुमति होगी. पाबंदी केवल बड़ी इमारतों के निर्माण या ऊंचे पेड़ लगाने पर होगी जिससे रेल मार्ग में बाधा आ सकती हो.
श्रीधरन ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार को K-रेल से जुड़े मौजूदा विवादों को खुद सुलझाना होगा क्योंकि वे केंद्र की इस नई पहल से पूरी तरह अलग हैं. प्रारंभिक ध्यान जनता को कम से कम असुविधा पहुंचाते हुए इन केंद्रों को जोड़ने पर है.
उन्होंने बताया कि जैसे ही दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने का केंद्रीय आदेश मिल जाएगा, जनता से संवाद के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए जाएंगे और उनकी राय लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.
इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 86,000 करोड़ रुपये है, जिसे केंद्र (51%) और राज्य (49%) के बीच साझा किया जाएगा. लागत को कम करने के तरीकों का विवरण DPR में दिया जाएगा, और इसका काम कोंकण रेलवे मॉडल की तर्ज पर किया जाएगा. श्रीधरन ने कहा कि एक बार मंत्रालय से प्रोजेक्ट रिपोर्ट को हरी झंडी मिल जाने के बाद, प्रशासनिक औपचारिकताओं में देरी की परवाह किए बिना काम तुरंत शुरू कर दिया जाएगा.
इस प्रस्तावित रूट में 23 महत्वपूर्ण स्टेशन शामिल किए गए हैं. तिरुवनंतपुरम सेंट्रल, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट, वर्कला, कोल्लम, कोट्टारक्कारा, अदूर, चेंगन्नूर, कोट्टायम, वैकोम, एर्नाकुलम (पालारीवट्टोम बाईपास), अलुवा, नेदुम्बासेरी (कोच्चि एयरपोर्ट), त्रिशूर, कुन्नमकुलम, एडाप्पल, तिरूर, मलप्पुरम, करीपुर (कोझिकोड एयरपोर्ट), कोझिकोड, कोयिलैंडी, वटकारा, थलास्सेरी और कन्नूर.
