ETV Bharat / bharat

कोयंबटूर और मदुरै में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स रद्द होने पर तमिलनाडु सीएम स्टालिन ने लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी, जताई घोर निराशा

कोयंबटूर और मदुरै में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने लेटर भेजा.

Coimbatore Madurai Metro
कोयंबटूर और मदुरै में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स (प्रतीकात्मक तस्वीर). (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 22, 2025 at 11:01 AM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

चेन्नई: सीएम स्टालिन ने कोयंबटूर और मदुरै में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स के रद्द होने पर पीएम को दुखभरी चि्ट्ठी लिखी है. उन्होंने लिखा कि इस रिक्वेस्ट के रिजेक्ट होने से हम पूरी तरह हैरान हैं. इससे दोनों शहरों के लोगों में गहरा गुस्सा है कि दूसरे राज्यों में मंजूर ऐसे ही प्रोजेक्ट्स के मुकाबले उनकी जरूरी जरूरतों को रिजेक्ट कर दिया गया है.

मैं कोयंबटूर और मदुरै में मेट्रो रेल सिस्टम के प्रपोजल को रिजेक्ट किए जाने पर अपनी निराशा और दुख बताना चाहता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स (MoHUA) को इस फैसले पर दोबारा सोचने का निर्देश दें. तमिलनाडु, देश का सबसे ज़्यादा शहरीकृत राज्य है, जहां हर व्यक्ति के पास प्राइवेट गाड़ियों की ओनरशिप ज़्यादा है, और इसे अपने सभी बड़े ग्रोथ इंजन शहरों में हाई-कैपेसिटी वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन की जरूरत है. इसके लिए, हमने कोयंबटूर और मदुरै मेट्रो रेल के लिए DPR तैयार किए थे और उन्हें अप्रूवल के लिए MoHUA को भेज दिया था.

इन दोनों प्रोजेक्ट्स को दी गई ज़्यादा प्रायोरिटी को देखते हुए, हम लगातार संबंधित मिनिस्ट्री से फॉलो-अप कर रहे थे. मुझे यकीन है कि आपको याद होगा कि जब मैं 24.5.2025 और 26.7.2025 को आपसे मिला था और हमारी प्रायोरिटी रिक्वेस्ट पर एक मेमोरेंडम दिया था, तो मैंने पर्सनली आपको इन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया था. इस बैकग्राउंड में, इस रिक्वेस्ट के रिजेक्ट होने से हम पूरी तरह हैरान हैं. इससे दोनों शहरों के लोगों में गहरा गुस्सा है कि दूसरे राज्यों में मंजूर ऐसे ही प्रोजेक्ट्स के मुकाबले उनकी जरूरी जरूरतों को रिजेक्ट कर दिया गया है.

MoHUA की तरफ से कम्युनिकेशन में बताए गए कथित कारण सही नहीं हैं. मेट्रो रेल पॉलिसी 2017 में 2 मिलियन आबादी के क्राइटेरिया को रिजेक्ट करने के मुख्य कारणों में से एक बताया गया है. मैं यह बताना चाहता हूं कि कोयंबटूर LPA एरिया की आबादी 2011 में ही 2 मिलियन से ज़्यादा हो गई थी और मदुरै के मामले में भी. उम्मीद है कि अब आबादी इससे ज़्यादा हो सकती है. इस समय यह बताना जरूरी है कि अगर यह 2 मिलियन का क्राइटेरिया एक जैसा लागू होता, तो आगरा, इंदौर और पटना जैसे टियर-II शहरों में कई मेट्रो शायद नहीं बन पातीं. हमारे प्रपोजल पर इस क्राइटेरिया को चुनिंदा तरीके से लागू करने से हमारे शहरों के साथ भेदभाव जैसा माहौल बना है और केंद्र सरकार को हमारे शहरों को ऊपर बताए गए शहरों के बराबर मानकर इसे दूर करने की जरूरत है.

इसके अलावा, कोयंबटूर शहर में प्रोजेक्ट के लिए राइडरशिप की काफी संख्या चेन्नई की राइडरशिप से तुलना करके तय की गई है. यह सही नहीं है, क्योंकि राइडरशिप कई बातों पर निर्भर करती है. इन दोनों शहरों में आने-जाने का तरीका चेन्नई से अलग है. RITES ने कोयंबटूर के लिए डिटेल्ड ट्रैफिक स्टडी के बाद जो कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान (CMP) तैयार किया था. उसमें साफ तौर पर बताया गया था कि प्रस्तावित सेक्टरों में MRTS की जरूरत है.

मदुरै के लिए भी, 2011 के CMP में BRT का प्रस्ताव था, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर रूट की लंबाई एलिवेटेड होनी थी, इसलिए इसमें साफ तौर पर बताया गया था कि रेल-बेस्ड सिस्टम पर भी विचार किया जा सकता है. इसके अलावा, DPR स्टडीज ने ट्रैफिक अनुमानों का बाद में इंडिपेंडेंट असेसमेंट किया है. इससे मेट्रो रेल कॉरिडोर की जरूरत सही साबित हुई. इन बातों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया है.

राइट ऑफ वे की उपलब्धता के बारे में, यह सब जानते हैं कि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स के लिए भारत के ज़्यादातर शहरों में प्राइवेट जमीनों का अधिग्रहण जरूरी हो गया है. हम जमीन अधिग्रहण के कारण होने वाले सोशल कॉस्ट और मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स से होने वाले लंबे समय के सोशियो-इकोनॉमिक फायदों के बीच बैलेंस बनाने की जरूरत को पूरी तरह जानते हैं. हम अपने मौजूदा प्रोजेक्ट में जमीन मालिकों की उम्मीदों के हिसाब से मुआवजा दे रहे हैं और हम यह पक्का करेंगे कि कोयंबटूर और मदुरै शहरों में प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन की उपलब्धता कोई रुकावट न बने.

इस स्थिति में, मैंने डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल इनिशिएटिव्स को MoHUA द्वारा उठाए गए मुद्दों पर डिटेल में वजह बताने की सलाह दी है. मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप MoHUA को ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए प्रपोजल वापस करने के फैसले का रिव्यू करने का निर्देश दें. अगर जरूरी हुआ, तो मैं अपनी टीम के साथ नई दिल्ली में आपसे मिलकर मुद्दों को डिटेल में समझाने के लिए तैयार हूं. चूँकि इन दोनों प्रोजेक्ट्स में तमिलनाडु के इंडस्ट्रियल और कल्चरल हब की उम्मीदें शामिल हैं, इसलिए मैं इस मुद्दे पर आपके पर्सनल दखल की उम्मीद करता हूं.

केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट को कर दिया है रिजेक्ट: जहां केंद्र सरकार ने कोयंबटूर और मदुरै मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स को रिजेक्ट कर दिया है, वहीं केंद्र सरकार ने एक बयान जारी कर इन प्रोजेक्ट्स में कमियों को समझाया है.

इसमें, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन मेट्रो पॉलिसी 2017 को लागू करने का राजनीतिकरण कर रहे हैं और एक मुद्दा बना रहे हैं. मेट्रो रेल सिस्टम जैसे महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यह पक्का करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं कि वे जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फायदे पहुंचाएं. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने केंद्र सरकार द्वारा 3 अक्टूबर, 2024 को 63,246 करोड़ रुपये की लागत से 119 km लंबे चेन्नई मेट्रो फेज-2 प्रोजेक्ट के लिए दी गई मंजूरी को नजरअंदाज कर दिया है. यह सबसे बड़ा मेट्रो है. अब तक मंजूर किए गए प्रोजेक्ट.

कोयंबटूर और मदुरै प्लान में ये कमियां हैं:

  • चेन्नई मेट्रो सिस्टम की तुलना में कोयंबटूर को कम रूट लंबाई के लिए ज़्यादा ट्रैफिक प्रोजेक्शन दिए गए हैं. यह पहली नजर में गलत लगता है.
  • रोड ट्रांसपोर्ट और मेट्रो के बीच अनुमानित औसत यात्रा दूरी और स्पीड में अंतर, ऐसे मेट्रो सिस्टम की उम्मीद को सपोर्ट नहीं करते जो ट्रैफिक का मॉडल बनाएगा.
  • कोयंबटूर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार, 7 मेट्रो स्टेशन लोकेशन पर रूट काफी नहीं हैं.
  • मदुरै डिटेल्ड ट्रांसपोर्ट प्लान (पैराग्राफ 5.2.5) यह साफ करता है कि मौजूदा राइडरशिप को देखते हुए बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ठीक है.

कोयंबटूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (257 sq km) की आबादी 15.85 लाख (2011) है और लोकल प्लानिंग एरिया (1287 sq km) की आबादी 7.7 लाख (2011 सेंसस) है. लोकल प्लानिंग एरिया के अंदर मॉडल बदलावों के लिए पैसेंजर ट्रैफिक प्रोजेक्शन किए जा रहे हैं, जो कोयंबटूर म्युनिसिपल एरिया से पांच गुना बड़ा है. यह प्लान मेट्रो सिस्टम में बदलने के लिए तालमेल बिठाना होगा.

सरकार ने अलग-अलग शहरों में 10,000 एयर-कंडीशन्ड इलेक्ट्रिक बस सर्विस का फायदा न उठाने का भी फ़ैसला किया है। इस स्कीम के तहत, बसें, वर्कशॉप जैसे इंफ़्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए केंद्र सरकार से फाइनेंशियल मदद दी जाती है. बार-बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी, तमिलनाडु सरकार ने अब तक इस स्कीम में हिस्सा नहीं लिया है, केंद्र सरकार ने बताया है.

ये भी पढ़ें - केंद्र सरकार ने मदुरै और कोयंबटूर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स को रिजेक्ट किया? जानें क्या बताई वजह?

TAGGED:

METRO RAIL PROJECT
RAIL PROJECT
TAMIL NADU CM
TAMIL NADU CM LETTER TO PM
COIMBATORE MADURAI METRO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केसर कैंसर के मरीजों के लिए औषधि के समान, जानें कि अगर आप इसे ज्यादा खाते हैं तो क्या होगा

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयरः असम की चाय और आयुर्वेदिक स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

IND vs SA: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी टक्कर, पिच रिपोर्ट के साथ जानें दोनों की संभावित प्लेइंग-11

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.