ETV Bharat / bharat

कोयंबटूर और मदुरै में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स रद्द होने पर तमिलनाडु सीएम स्टालिन ने लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी, जताई घोर निराशा

चेन्नई: सीएम स्टालिन ने कोयंबटूर और मदुरै में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स के रद्द होने पर पीएम को दुखभरी चि्ट्ठी लिखी है. उन्होंने लिखा कि इस रिक्वेस्ट के रिजेक्ट होने से हम पूरी तरह हैरान हैं. इससे दोनों शहरों के लोगों में गहरा गुस्सा है कि दूसरे राज्यों में मंजूर ऐसे ही प्रोजेक्ट्स के मुकाबले उनकी जरूरी जरूरतों को रिजेक्ट कर दिया गया है.

मैं कोयंबटूर और मदुरै में मेट्रो रेल सिस्टम के प्रपोजल को रिजेक्ट किए जाने पर अपनी निराशा और दुख बताना चाहता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स (MoHUA) को इस फैसले पर दोबारा सोचने का निर्देश दें. तमिलनाडु, देश का सबसे ज़्यादा शहरीकृत राज्य है, जहां हर व्यक्ति के पास प्राइवेट गाड़ियों की ओनरशिप ज़्यादा है, और इसे अपने सभी बड़े ग्रोथ इंजन शहरों में हाई-कैपेसिटी वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन की जरूरत है. इसके लिए, हमने कोयंबटूर और मदुरै मेट्रो रेल के लिए DPR तैयार किए थे और उन्हें अप्रूवल के लिए MoHUA को भेज दिया था.

इन दोनों प्रोजेक्ट्स को दी गई ज़्यादा प्रायोरिटी को देखते हुए, हम लगातार संबंधित मिनिस्ट्री से फॉलो-अप कर रहे थे. मुझे यकीन है कि आपको याद होगा कि जब मैं 24.5.2025 और 26.7.2025 को आपसे मिला था और हमारी प्रायोरिटी रिक्वेस्ट पर एक मेमोरेंडम दिया था, तो मैंने पर्सनली आपको इन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया था. इस बैकग्राउंड में, इस रिक्वेस्ट के रिजेक्ट होने से हम पूरी तरह हैरान हैं. इससे दोनों शहरों के लोगों में गहरा गुस्सा है कि दूसरे राज्यों में मंजूर ऐसे ही प्रोजेक्ट्स के मुकाबले उनकी जरूरी जरूरतों को रिजेक्ट कर दिया गया है.

MoHUA की तरफ से कम्युनिकेशन में बताए गए कथित कारण सही नहीं हैं. मेट्रो रेल पॉलिसी 2017 में 2 मिलियन आबादी के क्राइटेरिया को रिजेक्ट करने के मुख्य कारणों में से एक बताया गया है. मैं यह बताना चाहता हूं कि कोयंबटूर LPA एरिया की आबादी 2011 में ही 2 मिलियन से ज़्यादा हो गई थी और मदुरै के मामले में भी. उम्मीद है कि अब आबादी इससे ज़्यादा हो सकती है. इस समय यह बताना जरूरी है कि अगर यह 2 मिलियन का क्राइटेरिया एक जैसा लागू होता, तो आगरा, इंदौर और पटना जैसे टियर-II शहरों में कई मेट्रो शायद नहीं बन पातीं. हमारे प्रपोजल पर इस क्राइटेरिया को चुनिंदा तरीके से लागू करने से हमारे शहरों के साथ भेदभाव जैसा माहौल बना है और केंद्र सरकार को हमारे शहरों को ऊपर बताए गए शहरों के बराबर मानकर इसे दूर करने की जरूरत है.

इसके अलावा, कोयंबटूर शहर में प्रोजेक्ट के लिए राइडरशिप की काफी संख्या चेन्नई की राइडरशिप से तुलना करके तय की गई है. यह सही नहीं है, क्योंकि राइडरशिप कई बातों पर निर्भर करती है. इन दोनों शहरों में आने-जाने का तरीका चेन्नई से अलग है. RITES ने कोयंबटूर के लिए डिटेल्ड ट्रैफिक स्टडी के बाद जो कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान (CMP) तैयार किया था. उसमें साफ तौर पर बताया गया था कि प्रस्तावित सेक्टरों में MRTS की जरूरत है.

मदुरै के लिए भी, 2011 के CMP में BRT का प्रस्ताव था, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर रूट की लंबाई एलिवेटेड होनी थी, इसलिए इसमें साफ तौर पर बताया गया था कि रेल-बेस्ड सिस्टम पर भी विचार किया जा सकता है. इसके अलावा, DPR स्टडीज ने ट्रैफिक अनुमानों का बाद में इंडिपेंडेंट असेसमेंट किया है. इससे मेट्रो रेल कॉरिडोर की जरूरत सही साबित हुई. इन बातों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया है.

राइट ऑफ वे की उपलब्धता के बारे में, यह सब जानते हैं कि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स के लिए भारत के ज़्यादातर शहरों में प्राइवेट जमीनों का अधिग्रहण जरूरी हो गया है. हम जमीन अधिग्रहण के कारण होने वाले सोशल कॉस्ट और मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स से होने वाले लंबे समय के सोशियो-इकोनॉमिक फायदों के बीच बैलेंस बनाने की जरूरत को पूरी तरह जानते हैं. हम अपने मौजूदा प्रोजेक्ट में जमीन मालिकों की उम्मीदों के हिसाब से मुआवजा दे रहे हैं और हम यह पक्का करेंगे कि कोयंबटूर और मदुरै शहरों में प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन की उपलब्धता कोई रुकावट न बने.