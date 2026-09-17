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मेट्रो की रफ्तार... 12 राज्य, 26 शहर और 1100Km लाइन; बहुत जल्द अमेरिका को पीछे छोड़ देगी भारत की शहरी रेलगाड़ी

इंडिया के पास चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क होगा, एक करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स डेली करते हैं सफर

भारत जल्द ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन जाएगा.
भारत जल्द ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन जाएगा. (Photo-Etv Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 17, 2026 at 5:14 PM IST

6 Min Read
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हैदराबाद. शहरी क्षेत्रों में आसान आवाजाही के लिहाज से मेट्रो रेल सेवा एक क्रातिकारी कदम माना जा सकता है. अब यही भारतीय मेट्रो बहुत जल्द अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन जाएगा. फिलहाल इंडियन मेट्रो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ट्रेन सर्विस बन चुकी है. 26 शहरों में फैली यह अर्बन रेल 1100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करती है और एक करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स को रोजाना उनकी मंजिल तक पहुंचाती है. वर्ल्ड में चीन के पास सबसे बड़ा मेट्रो रेल सेवा नेटवर्क है, करीब 10000 किमी. से भी ज्यादा लंबा. भारत 2022 में जापान से आगे निकल गया था. तो चलिए, भारतीय मेट्रो के एक शानदार सफर पर...

दरअसल, कोलकाता, भारत के मेट्रो मैप पर उभरने वाला सबसे पहला शहर है. सन् 1984 में यहीं देश में पहली बार मेट्रो ट्रेन सर्विस शुरू की गई, लेकिन रफ्तार मिली 2002 में दिल्ली मेट्रो शुरू होने के बाद से. आज मेट्रो सिस्टम तमाम शहरों की लाइफलाइन बनता जा रहा है. वैसे शहरी बुनियादी ढाचे के इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं तो कोलकाता में मेट्रो ट्रेन चलाने की योजना 1969 में बनाई गई थी, पर मेट्रो का सपना हकीकत होते-होते करीब डेढ़ दशक लग गए. अब भारत आधुनिक शहरी ट्रांसपोर्ट को लेकर नए बेंचमार्क स्थापित कर रहा है.

मेट्रो के सफर में कब क्या माइलस्टोन: तकरीबन 42 सालों में भारतीय मेट्रो रेल सेवा ने कई आयाम हासिल किए हैं. मेट़ो सेवाएं सिर्फ लैंड बेस़्ड ट्रांसपोर्ट भर नहीं रह गई हैं, बल्कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए, इंजीनियरिंग के नए मानक स्थापित कर रही हैं. मेट्रो के अब तक के सफर में कब-कब एतिहासिक पल आए, नीचे टाइमलाइन में पढ़िए...

1984: कोलकाता में देश की पहली मेट्रो ट्रेन शुरू हुई. शहर के व्यस्त व्यावसायिक सेंटर एस्प्लेनेड से भावानीपुर तक 3.4 किलोमीटर की यात्रा पर मेट्रो ट्रेन दौड़ी. यही मेट्रो की पहली अंडरग्राउंड सर्विस भी थी.

2002: दिल्ली के तीस हजारी और शहादरा के बीच राष्ट्रीय राजधानी के पहले काॅरिडोर पर मेट्रो ट्रेन सर्विस शुरू हुई. आज दिल्ली-एनसीआर देश का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है.

2011: नम्मा मेट्रो(बेंगलुरु) का पहला सेक्शन शुरू हुआ. अब तक भारतीय मेट्रो पूरब-उत्तर से होते हुए देश के दक्षिण में प्रवेश कर चुकी थी.

2017: चेन्नई मेट्रो के पहला अंडरग्राउंड सेक्शन (कोयमबेडु से नेहरु पार्क) पर ऑपरेशन स्टार्ट, दक्षिण के शहरों में मेट्रो सेवाओं के विकास के लिहाज से यह एक एतिहासिक कदम था.

2020: देश के मेट्रो मैप में केरल भी शामिल, कोच्चि मेट्रो के पहले फेस का थाईकूडम से पेट्टा सेक्शन पर ट्रेन सेवाएं शुरू.

2020: भारतीय मेट्रो के ऑटोमेशन का साल, दिल्ली मेट्रो ने पहली अपनी मजेंटा लाइन पर बिना ड्राइवर वाली यानी ऑटोमेटिक ट्रेन दौड़ाई, 28 दिसंबर, 2020 को मेट्रो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने एक नया शिखर छुआ.

2021: जमीन और सुरंग के बाद मेट्रो अब पानी में उतरी, केरल का कोच्चि देश का पहला ऐसा शहर बन गया जहां वाटर मेट्रो चलाने की योजना शुरू की हुई. वाटर मेट्रो, एक तरह की इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट है. इस मेट्रो नाव के जरिए कोच्चि के आसपास के 10 द्वीपों काे जोड़ा जाना है. लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी. फिलहाल अलग-अलग रूट्स पर 20 के करीब वाटर मेट्रो चल रही हैं.

2024: कोलकाता में पहली बार नदी के नीचे से गुजरी मेट्रो ट्रेन. एस्प्लेनेड-हावड़ा का एक सेक्शन हुगली नदी के नीचे सुरंग से होकर गुजरता है. यह देश में पहला अंडर वाटर मेट्रो टनल है. पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया.

फिलहाल भारत के इन राज्यों में मेट्रो ट्रेन सर्विस उपलब्ध

राज्यमेट्रो(Kmमें)शहर, जहां मेट्रो सेवाएं
दिल्ली-एनसीआर416दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद,
फरीदाबाद, गुरुग्राम, बल्लभगढ़, बहादुरगढ़
महाराष्ट्र मुंबई, नवी मुंबई, नागपुर, पुणे
कर्नाटक96.1बेंगलुरु
पश्चिम बंगाल72.98कोलकाता
तेलंगाना69हैदराबाद
गुजरात68.5अहमदाबाद-गांधीनगर
उत्तर प्रदेश65लखनऊ, कानपुर, मेरठ, आगरा
तमिलनाडु54.24चेन्नई
केरलम28कोच्चि
मध्य प्रदेश23.5भोपाल, इंदौर
राजस्थान12.1 जयपुर
बिहार6पटना

ये आंकड़े जुलाई, 2026 को लोकसभा में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से दिए गए एक जवाब पर आधारित हैं. चूंकि वर्तमान में हर महीने 6 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन बिछाई जा रही है, ऐसे में फाइनल डाटा में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है. वहीं दूसरी तरफ सरकार मेट्रो के जरिए 'मेड इन इंडिया' को भी बढ़ावा दे रही है. लगभग 75% मेट्रो के डिब्बे और 25% मुख्य उपकरण व सब-सिस्टम स्वदेशी कंपनियों से खरीदने की सरकारी पाॅलिसी है.

इन शहरों में मेट्रो की मिल चुकी मंजूरी: देश में मेट्रो ट्रेन सर्विस का तेजी से विस्तार किया जा रहा है. इस क्रम में गोरखपुर(उत्तर प्रदेश), नाशिक(महाराष्ट्र) और केरल के तिरुवनंतपुरम व कोझिकोड में मेट्रो प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल चुकी हैं. इन शहरों में जमीन अधिग्रहण, डिजाइन व टेंडरिंग की प्रक्रिया चल रही है. मेट्रो रेल न्यूज डाॅट इन के मुताबिक इसी के साथ करीब 17 और शहरों में मेट्रो दौड़ाने के लिए डीपीआर या तो बन चुकी है या बनाई जा रही है.

2028 तक यूएसए से आगे निकल जाएगा भारत: मेट्रो नेटवर्क से हिसाब से भारत 2028 तक अमेरिका को पीछे छोड़ देगा. देश में वर्तमान में लगभग 1170 किलोमीटर का मेट्रो रूट ऑपरेशनल है और 1000 किमी. से अधिक लंबा नेटवर्क निर्माणाधीन है. इनमें सूरत(40Km), थाणे(29Km), और भुवनेश्वर(26Km) मेट्रो प्रमुख रूप में शामिल हैं. इसके अलावा कई शहरों में पहले से चल रही मेट्रो सेवाओं का एक्सटेंशन किया जा रहा है. पीआईबी की रीलीज कहती है कि फिलहाल भारत वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है.

दुनिया के टाॅप-5 देशों का मेट्रो नेटवर्क

देशमेट्रो रेल(Km में)
चीन10000+
अमेरिका1300-14000
भारत1100+
जापान900
साउथ कोरिया750

दूसरे देश भी ले रहे हमारी मदद: मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट्स के लिए कई दूसरे देश भी भारत की मदद ले रहे हैं. PIB(प्रेस इनफाॅर्मेशन ब्यूरो) के मुताबिक बांग्लादेश में मेट्रो सर्विस प्रोजेक्ट दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन(डीएमआरसी) की निगरानी में चल रहा है. इसी तरह से मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए डीएमआरसी इंडोनेशिया को कंसल्टेंसी दे रहा है. इजरायल, केन्या, सऊदी अरब, अल-साल्वाडोर जैसे देश भी डीएमआरसी से सहयोग लेने पर विचार कर रहे हैं. (mukesh.mishra@etvbharat.com)

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