छठ महापर्व: अर्घ्य से पहले कुछ इस तरह तैयार होता है महाप्रसाद, जानें क्या है खासियत

श्रद्धालु रंजीता कहती हैं कि प्रसाद बनाने में बहुत खुशी मिलती है, इसलिए घर के सभी लोग इसमें लगे हुए हैं. छठव्रती संगीता कहती हैं कि सास की मौत के बाद, जब घर में छठ नहीं होता था, तो घर में उदासी छाई रहती थी, और हमें बहुत दुख होता था. अब जब घर में छठ हो रहा है, तो ऐसा लगता है जैसे खुशी लौट आई है. उनका मानना ​​है कि अगर आप मन में ठान लें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है.

श्रद्धालु बिट्टू बताती हैं कि उनकी सास छठ पूजा करती थीं, लेकिन अब उनकी छोटी गोतनी ने यह पूजा शुरू की है. सास के गुजर जाने के कारण, जब पूजा नहीं होती थी तो उन्हें दुख होता था. अब जब छोटी गोतनी ने पूजा शुरू कर दी है, तो उत्साह लौट आया है.

संवाददाता भुवन किशोर झा के साथ बातचीत में लोगों ने बताया कि इस मौके पर भगवान भास्कर को घी, गुड़ और आटे से बने ठेकुआ से लेकर कई तरह के फल और मिठाइयां पारंपरिक रूप से चढ़ाई जाती हैं.

रांची: सूर्य उपासना का महापर्व छठ बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है. चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व के तीसरे दिन अस्ताचलगामी भगवान भाष्कर को अर्घ्य दिया जाएगा. इस बीच, श्रद्धालु पारंपरिक तरीके से घरों में महाप्रसाद बना रहे हैं. तैयारी में लगे लोगों का उत्साह साफ दिख रहा है. ETV भारत की टीम रांची के हरमू में एक छठव्रती के घर गई, जहां कई सालों से छठ होता आ रहा है.

अरुण कुमार झा कहते हैं कि सूर्य ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिन्हें हम पूरे साल साक्षात देख पाते हैं, और हम सभी इस देवता की बहुत आस्था से पूजा करते हैं. मेरे परिवार में छठ मनाना एक पुरानी परंपरा रही है. पहले मेरी दादी, फिर मेरी मां, और अब मेरी बहू. परिवार के बड़े-बुजुर्ग इसमें हिस्सा लेते हैं. जो लोग दूर रहते हैं, वे भी इसे याद रखते हैं और फोन करके पूछते रहते हैं.

छठ पर्व में अर्घ्य के दौरान चढ़ता है महाप्रसाद

छठ महापर्व पर अस्ताचलगामी सूर्य के साथ-साथ उदयकालीन सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है. इस दौरान, छठ व्रती भगवान भास्कर को आटे, गुड़ और घी से बना ठेकुआ और कई तरह के फल चढ़ाते हैं. इस त्योहार का सबसे जरूरी प्रसाद ठेकुआ है, जिसे महाप्रसाद के नाम से जाना जाता है. आटे, गुड़ और घी से बनी यह पारंपरिक व्यंजन न सिर्फ स्वादिष्ट होती है, बल्कि इसमें आस्था, परंपरा और औषधीय गुण भी होते हैं.

ऐसे बनता है महाप्रसाद

श्रद्धालुओं ने बताया कि ठेकुआ बहुत पवित्रता से बनाया जाता है. आटे में घी मिलाया जाता है, फिर गुड़ का पानी मिलाया जाता है. आटे को गूंधने की जरूरत नहीं होती; इसे बस इतना मिलाना होता है कि यह लड्डू जैसा बन जाए. फिर इसे ठेकुआ का आकार दिया जाता है. आखिर में इसे घी में फ्राई किया जाता है. इस तरह ठेकुआ बनाया जाता है. ठेकुआ छठ पूजा का आत्मा स्वरूप महाप्रसाद है. यह सिखाता है कि सादगी में भी भक्ति का स्वाद होता है, और घर की मिट्टी से बने आटे में भी सूर्य की दिव्यता घुली होती है. यह प्रसाद सिर्फ पेट ही नहीं भरता, यह परंपरा, पीढ़ियों और आस्था को भी जोड़ता है, यही इसकी सच्ची महिमा है.

