तमिलनाडु पुलिस ने शिवगंगा में ₹15 करोड़ का ड्रग्स जब्त कर 4 तस्करों को गिरफ्तार किया
तमिलनाडु पुलिस को ड्रग्स तस्करी के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता मिली. पुलिस ने एक बड़े तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया.
Published : July 13, 2026 at 1:25 PM IST
शिवगंगा: पुलिस ने शिवगंगा में 15 करोड़ रुपये की मेथामफेटामाइन नामक ड्रग्स जब्त की और 4 लोगों को गिरफ्तार किया. पुलिस को एक टिप मिली कि शिवगंगा टाउन पुलिस स्टेशन के तहत इंदिरा नगर रेलवे गेट इलाके में ड्रग्स की तस्करी की जा रही है. इसके बाद पुलिस ने इलाके में कड़ी निगरानी और गाड़ियों की जांच शुरू कर दी.
उस समय चार संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की गई. पुलिस की कड़ी पूछताछ में पता चला कि वे ड्रग्स की तस्करी करने वाले थे. इसके बाद पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से लगभग 3.020 किलोग्राम मेथामफेटामाइन और 3 सेल फोन जब्त किए.
जब्त किए गए मेथामफेटामाइन की कीमत 15 करोड़ रुपये बताई जा रही है. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोग इलायांगुडी और त्रिची इलाकों के हैं. शुरुआती पुलिस जांच में पता चला कि वे जब्त किए गए ड्रग्स को मलेशिया में तस्करी करने की योजना बना रहे थे. वे कई सालों से 'स्पैरोज' नाम से काम करने वाले ड्रग्स तस्करी नेटवर्क में भी शामिल थे.
पुलिस गिरफ्तार किए गए आरोपियों को कोर्ट में पेश करके जेल भेजने की तैयारी कर रही है. इसके साथ और कौन-कौन लोग जुड़े हैं? ड्रग्स कहाँ से लाए गए थे? इसके पीछे मुख्य गैंग कौन है? क्या कोई विदेशी कनेक्शन हैं? पुलिस अलग-अलग एंगल से गहरी जांच कर रही है.
अधिकारियों का कहना है कि पुलिस कम्युनिटी में ड्रग्स के सर्कुलेशन को कंट्रोल करने और इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग गैंग की एक्टिविटी को रोकने के लिए लगातार सख्त कदम उठा रही है. जहां तमिलनाडु सरकार ड्रग्स को खत्म करने के लिए कई तरह की अवेयरनेस एक्टिविटी कर रही है.
वहीं पुलिस समय-समय पर गाड़ियों की चेकिंग भी कर रही है. खासकर, रेलवे पुलिस लगातार ट्रेनों में चेकिंग कर रही है. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल राज्यों के बॉर्डर इलाकों में भी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है. इससे ड्रग्स स्मगलिंग की घटनाओं को काफी हद तक रोका गया है.