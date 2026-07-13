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तमिलनाडु पुलिस ने शिवगंगा में ₹15 करोड़ का ड्रग्स जब्त कर 4 तस्करों को गिरफ्तार किया

तमिलनाडु पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया ( ETV Bharat )