उत्तराखंड के वनों में 'फ्यूल लोड' बढ़ा, वनाग्नि से बड़ी आपदा की आहट! मौसम विभाग ने भी चेताया

हालांकि, वन विभाग का दावा है कि इस बार उसकी तैयारी पहले से कई ज्यादा मजबूत है. शुरुआती दौर में सामने आई आग की घटनाओं पर विभाग ने तेजी से काबू भी पाया है. लेकिन जिस तरह के मौसम के संकेत मिल रहे हैं, उससे आने वाले महीनों में चुनौतियां और बढ़ सकती हैं.

फरवरी में रिकॉर्ड हुईं आग की घटनाएं: उत्तराखंड में वनाग्नि का आधिकारिक सीजन 15 फरवरी से 15 जून तक माना जाता है. इस दौरान वन विभाग के लिए जंगलों को सुरक्षित रखना, सबसे बड़ी चुनौती होती है. आमतौर पर फरवरी के महीने में आग की घटनाएं कम देखने को मिलती हैं और मार्च के बाद इनमें बढ़ोत्तरी होती है. लेकिन इस बार फरवरी के महीने में ही कई जगहों पर जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं.

कम बारिश के कारण नमी के कमी से भी आग की घटनाएं बढ़ने की आशंका (PHOTO- Forest Department)

मैदानी जिलों के साथ-साथ पर्वतीय क्षेत्रों में भी इस बार गर्मी का असर साफ दिखाई दे रहा है. कई स्थानों पर तापमान सामान्य से लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया गया है. स्थिति यह है कि मार्च की शुरुआत में ही मौसम मई-जून जैसी गर्मी का एहसास कराने लगा है. यही वजह है कि जंगलों में आग लगने का खतरा समय से पहले ही बढ़ गया है.

जंगलों में बढ़ा फ्यूल लोड: आमतौर पर उत्तराखंड में फरवरी का महीना हल्की ठंड, बर्फबारी और नमी के कारण जंगलों के लिए राहत भरा माना जाता है. लेकिन इस बार स्थिति अलग दिखाई दी है. इस साल फरवरी से ही तापमान सामान्य से काफी अधिक दर्ज किया गया है और कई इलाकों में मौसम बेहद शुष्क बना हुआ है. यही वजह है कि जंगलों में सूखी पत्तियों और घास का जमाव यानी फ्यूल लोड तेजी से बढ़ गया है, जो किसी भी छोटी चिंगारी को बड़ी आग में बदल सकता है.

फरवरी माह में बर्फबारी और बारिश न होने से जंगलों में सूखी पत्तियों और घास का जमाव यानी फ्यूल लोड तेजी से बढ़ गया (PHOTO- Forest Department)

उत्तराखंड में इस साल मौसम के बदलते मिजाज ने जंगलों के लिए बड़ी चिंता खड़ी कर दी है. राज्य में फरवरी माह से ही बढ़ता तापमान लगातार शुष्क बना हुआ. ऐसे में मौसम, वन विभाग के लिए चुनौती बनता जा रहा है. हालात ऐसे हैं कि अभी फॉरेस्ट फायर सीजन की शुरुआत ही हुई है, लेकिन शुरुआती संकेत ही काफी चिंताजनक दिखाई दे रहे हैं. मौसम विभाग और वन विभाग दोनों ही मान रहे हैं कि अगर आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव नहीं हुआ, तो जंगलों में आग की घटनाएं तेजी से बढ़ सकती हैं.

देहरादून: उत्तराखंड के जंगलों पर इस साल भारी मुसीबत आती दिख रही है. न केवल मौसम विभाग बल्कि वन विभाग के आंकड़े भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं. तेज धूप और लगातार शुष्क मौसम के कारण जंगलों में फ्यूल लोड (लकड़ी गोबर जैसी पारंपरिक जैव ऊर्जा) बेहद ज्यादा हो चुका है. उधर, राज्यभर में कहीं भी मौसम इन हालातों से राहत के संकेत नहीं दे रहा है. जानिए फॉरेस्ट फायर सीजन के शुरुआती महीने का हाल.

27 वनाग्नि की घटनाओं में करीब 17 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुआ. (PHOTO- Forest Department)

फॉरेस्ट फायर के आंकड़ों पर नजर: अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो इस साल 15 फरवरी से 10 मार्च अब तक राज्य में 33 वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं. जिनमें करीब 19 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुआ है. वहीं नवंबर 2025 से 15 फरवरी 2026 के बीच 61 वनाग्नि की घटनाएं सामने आई थीं, जिनमें लगभग 42 हेक्टेयर वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचा था. यह आंकड़े दिखाते हैं कि जंगलों में आग की घटनाएं धीरे-धीरे बढ़ने लगी हैं.

पिछले 5 सालों के आंकड़े: पिछले वर्षों के आंकड़े भी इस समस्या की गंभीरता को साफ करते हैं. साल 2025 में राज्य में 268 वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की गई थीं. उससे पहले 2024 में 1,276 घटनाएं, 2023 में 773 घटनाएं, 2022 में 2,186 घटनाएं और 2021 में 2,813 वनाग्नि की घटनाएं रिकॉर्ड की गई थीं. इन आंकड़ों से साफ है कि अलग-अलग वर्षों में आग की घटनाओं का ग्राफ तेजी से ऊपर-नीचे होता रहा है. लेकिन खतरा हमेशा बना रहता है.

15 फरवरी के बाद से 8 मार्च अब तक राज्य में 27 वनाग्नि की घटनाएं दर्ज. (PHOTO- Forest Department)

मौसम विभाग ने दी चेतावनी: इस बार स्थिति इसलिए भी ज्यादा चिंताजनक मानी जा रही है, क्योंकि मौसम विभाग पहले ही गर्म और शुष्क मौसम की चेतावनी दे चुका है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में इस बार तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है और इसका असर उत्तराखंड के जंगलों पर भी पड़ सकता है.

उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सीएस तोमर के अनुसार,

आने वाले समय में भी मौसम में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है. मार्च का महीना सामान्य से अधिक गर्म रहने की संभावना है और राज्य के कई जिलों में तापमान औसत से ज्यादा रह सकता है. अगर मौसम इसी तरह शुष्क बना रहता है, तो जंगलों में आग लगने की घटनाओं का खतरा और बढ़ सकता है.

-सीएस तोमर, निदेशक, उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र-

इन जिलों के जंगलों को सबसे ज्यादा खतरा: मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के कई पर्वतीय जिलों में तापमान ज्यादा रहने की संभावना जताई गई है. इनमें टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और पिथौरागढ़ जैसे जिले शामिल हैं. ये वे क्षेत्र हैं जहां घने जंगल मौजूद हैं और जहां हर साल वनाग्नि की घटनाएं देखने को मिलती रही हैं. ऐसे में इन जिलों में इस बार वनाग्नि को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत बताई जा रही है.

मौसम विभाग ने भविष्य में उत्तराखंड में जंगल की आग से भारी नुकसान की आशंका जताई है. (PHOTO-ETV Bharat)

केवल मौसम विभाग ही नहीं, बल्कि भूवैज्ञानिक भी इस स्थिति को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं. उनका कहना है कि जंगलों में नमी की कमी और बढ़ता तापमान आग के खतरे को कई गुना बढ़ा देता हैं. भूवैज्ञानिक एसपी सती के अनुसार, इस साल जनवरी और फरवरी के महीनों में ही कई जगहों पर जंगलों में आग की घटनाएं सामने आई हैं, जो आमतौर पर इस समय कम देखने को मिलती है.

मैंने खुद भी कई इलाकों में भीषण आग की तस्वीरें देखी हैं. इस बार हवा में नमी लगभग न के बराबर है और तापमान भी लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में जंगलों में सूखी पत्तियां और घास बहुत जल्दी आग पकड़ सकती है, जिससे बड़े स्तर पर वनाग्नि की घटनाएं हो सकती हैं.

-एसपी सती जियोलॉजिस्ट-

विशेषज्ञों का मानना है कि, अगर आने वाले दिनों में बारिश या बर्फबारी नहीं हुई तो जंगलों में आग की घटनाएं तेजी से बढ़ सकती हैं. इसलिए वन विभाग के साथ-साथ स्थानीय लोगों की भूमिका भी बेहद अहम हो जाती है. जंगलों में छोटी सी लापरवाही भी बड़ी आपदा में बदल सकती है.

क्यों जरूरी है जंगलों को आग से बचाना: दरअसल, उत्तराखंड के जंगल केवल पर्यावरण ही नहीं बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और जल स्रोतों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हैं. जंगलों में आग लगने से न केवल जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता, जल स्रोत और वन्यजीवों पर भी इसका गंभीर असर पड़ता है.

इसी वजह से विशेषज्ञ लगातार यह सलाह दे रहे हैं कि इस समय जंगलों में आग से बचाव के लिए विशेष सावधानी बरतना जरूरी है. अगर समय रहते सतर्कता नहीं बरती गई तो इस साल उत्तराखंड के जंगलों के लिए वनाग्नि का खतरा काफी गंभीर साबित हो सकता है.

कम बारिश भी बनी चिंता: चिंता इसलिए भी बढ़ी हुई है, क्योंकि इस बार पूरे सीजन में ही बारिश बेहद कम हुई है. रिकॉर्ड बताते हैं कि फरवरी महीने में तो 90 फीसदी तक बारिश कम रिकॉर्ड की गई है. इसी तरह दिसंबर और जनवरी का महीना भी बारिश और बराबरी को लेकर कुछ खास नहीं रहा है. उधर, इससे पहले अक्टूबर और नवंबर का महीना भी खाली रहा था. जिसके कारण इस बार गर्मी बढ़ने और इसका असर जंगलों पर पड़ने की बात कही जा रही है.

