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आकाश में होगी उल्का वर्षा, अज्ञात धूमकेतु से उत्पन्न होगा 'एप्सिलॉन पर्सिडस'

पर्सियस अब भी टूटते तारे पैदा करना बंद नहीं कर रहा है, क्योंकि सितंबर में एक कम ज्ञात धूमकेतु से उल्का वर्षा आ रही है.

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आकाश में होगी उल्का वर्षा. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 3:41 PM IST

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गोरखपुर: आज की रात आकाश में अद्भुत खगोलीय घटना का आप सभी दीदार कर सकते हैं. अज्ञात धूमकेतु से उत्पन्न होने वाली 'एप्सिलॉन पर्सिडस उल्का' वर्षा बेहद ख़ास होगी. वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर के खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया कि खगोल प्रेमियों के लिए 9/10 सितंबर 2026 को यह एक विशेष दुर्लभ खगोलीय नज़ारा देखने को मिलेगा.

उन्होंने बताया कि अगस्त माह में होने वाली प्रसिद्ध पर्सिड उल्का वर्षा भले ही समाप्त हो गई हो, लेकिन पर्सियस अब भी टूटते तारे पैदा करना बंद नहीं कर रहा है, क्योंकि सितंबर में एक कम ज्ञात धूमकेतु से उल्का वर्षा आ रही है और 2026 में इसे देखने के लिए आसमान में असामान्य रूप से अंधेरा भी रहेगा.

उन्होंने बताया कि सितंबर में होने वाली एप्सिलॉन पर्सिड उल्का वर्षा 9 सितंबर, 2026 को अपने चरम पर होगी. इससे वर्षा ऋतु के अंतिम चरण के अंत में आकाश में तेज गति से चलने वाले उल्का वृष्टि दिखाई देगी. लेकिन यह प्रसिद्ध अगस्त पर्सिड उल्का वर्षा की तुलना में काफी छोटी है, फिर भी इस वर्ष इसका एक बड़ा लाभ यह है कि इस उल्का वृष्टि के दौरान चंद्रमा की रोशनी लगभग नहीं के बराबर होगी.

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अज्ञात धूमकेतु से उत्पन्न होने वाली 'एप्सिलॉन पर्सिडस उल्का' वर्षा बेहद ख़ास होगी. (ETV Bharat)

खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया कि अगर आपको लगता था कि उल्का वृष्टि का मौसम अगस्त में होने वाले शानदार पर्सिड्स उल्का पिंडों के साथ समाप्त हो गया है. ऐसा नहीं है. सितंबर में आसमान की ओर देखने का एक और कारण है. और वो है एप्सिलॉन पर्सिडस उल्का वर्षा.

इसमें आकाश में तेज गति से चलने वाली उल्काएं दिखाई देंगी और सितम्बर 2026 में खगोलविदों के ध्यान देने का एक और भी कारण है. खगोलीय गणनाओं से पता चलता है कि पृथ्वी 10 सितंबर की सुबह/ भोर में धूमकेतुओं के मलबे की एक पुरानी लकीर से वायुमंडलीय घर्षण हो सकती है.

इससे संभवतः उल्का गतिविधि में संक्षिप्त वृद्धि हो सकती है. लेकिन यह पूरी तरीके से निश्चित नहीं है. अगर ऐसा हुआ, तो इससे इस वर्ष सितंबर की उल्का वर्षा सामान्य से अधिक रोचक हो सकती है.

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ो (ETV Bharat)

एप्सिलॉन पर्सिड्स उल्का देखने का सबसे अच्छा समय आज

खगोलविद ने बताया कि इस एप्सिलॉन पर्सिड्स उल्का वर्षा को देखने के लिए 9 सितंबर 2026 की मध्य रात्रि से 10 सितंबर 2026 की सुबह/भोर तक सबसे ज्यादा अच्छा रह सकता है, क्योंकि उस दौरान इसका चरम सक्रिय समय भी रहेगा.

वैसे तो यह एप्सिलॉन पर्सिड्स उल्का वर्षा, लगभग 5 से 21 सितंबर 2026 तक सक्रिय रहेगी, लेकिन, 9 सितंबर 2026 की मध्य रात्रि से 10 सितम्बर की भोर को इसका चरम समय होने के कारण आदर्श परिस्थितियों में इसकी अनुमानित दर लगभग 5 से 8 उल्काएं प्रति घंटा तक हो सकती है. लेकिन सामान्य दर कई वर्षों में लगभग 5 उल्का पिंड प्रति घंटा ही रही है.

अगर हम इसकी गति की बात करें, तो पाते हैं कि एप्सिलॉन पर्सिड्स उल्का की गति लगभग 64 किमी प्रति सेकंड से लेकर 70 किलोमीटर प्रति सेकंड तक भी हो सकती है.

इस सितंबर 2026 में होने वाली एप्सिलॉन पर्सिड्स उल्का वृष्टि भारत के लिए देखने का सबसे अच्छा समय 9 सितंबर, 2026 को आधी रात के बाद से सुबह तक रहेगा और भोर से पहले के घंटे में यह उल्का वृष्टि सबसे अधिक प्रकाशमान बिंदु प्रदान कर सकती हैं.

साथ ही आदर्श अंधेरे आसमान की स्थिति में उत्तर पूर्वी क्षितिज की ओर, पर्सियस तारामंडल के पास सबसे अच्छा दिखाई देंगी. लगभग अमावस्या के चांद के कारण आसमान में उत्कृष्ट अंधेरा भी रहेगा.

इसीलिए बस मौसम साफ और शहर के प्रकाश प्रदूषण की रोशनी से दूर एक सुंदर, साफ़, संपूर्ण सुरक्षित एवं पूर्ण सावधानीपूर्वक एक आदर्श अंधेरी जगह ढूंढ़ लेंगे, तो परिस्थितियां और भी सर्वश्रेष्ठ हो सकती हैं.

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अज्ञात धूमकेतु से उत्पन्न होने वाली 'एप्सिलॉन पर्सिडस उल्का' वर्षा बेहद ख़ास होगी. (ETV Bharat)

दुनिया में और भारत में दृश्यता क्या और कैसी रहेगी?

खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया कि भारत उत्तरी गोलार्ध (Northern Hemisphere) में आता है और यह उल्का बौछार मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध के देशों में ही दिखाई देगी. इसीलिए इसका मुख्य पीक 9 सितंबर 2026 की रात से लेकर 10 सितंबर 2026 के तड़के सुबह (pre-dawn hours) तक रहेगा.

भारत में इसे देखने का सबसे सही समय 9 सितंबर की रात 11 बजे के बाद से लेकर अगले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले तक है. चूंकि भारत में सितंबर की शुरुआत में कई हिस्सों में मॉनसूनी बादल छाए रहते हैं, इसलिए यदि आपके इलाके में आसमान पूरी तरह साफ़ (Clear Sky) रहता है, तभी आप इसे देख पाएंगे.

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सितंबर में एक कम ज्ञात धूमकेतु से उल्का वर्षा आ रही है. (ETV Bharat)

किस तारामण्डल क्षेत्र में दिखाई देंगी एप्सिलॉन पर्सिड्स उल्का?

खगोलविद ने बताया कि एप्सिलॉन पर्सिड्स उल्का वृष्टि के दीप्तिमान तारामंडल की बात करें, तो पाते हैं कि यह उत्तर-पूर्वी क्षितिज की ओर,पर्सियस तारामंडल क्षेत्र से आती हुई दिखाई देंगी. या कुछ यूं कहें कि पर्सियस तारामंडल क्षेत्र में इस एप्सिलॉन पर्सिड्स उल्का वृष्टि का रेडिएंट पॉइंट या विकीर्णक बिंदु होगा.

किसी भी तारामंडल क्षेत्र से आती हुई उल्काओं का दिखना केवल एक दृष्टि प्रभाव ही होता है, इसीलिए यह एप्सिलॉन पर्सिड्स उल्का वृष्टि भी पर्सियस तारामंडल की तरफ़ से दिखना केवल एक दृष्टि प्रभाव ही होगा.

लेकिन इनको ठीक से देखने के लिए आपको शहर की तेज रोशनी (Light pollution) से दूर किसी शांत,साफ़ एवं स्वच्छ रात्रि बाली जगह का चुनाव करना होगा साथ ही इस दौरान आसमान को देखने के लिए किसी विशेष टेलीस्कोप या दूरबीन की भी जरूरत नहीं है, इसे खुली आंखों से देखा जा सकता है.

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अज्ञात धूमकेतु से उत्पन्न होने वाली 'एप्सिलॉन पर्सिडस उल्का' वर्षा बेहद ख़ास. (ETV Bharat)

किस धूमकेतु के कारण घटित होगी यह एप्सिलोन परर्सीड्स उल्का वर्षा?

खगोल विज्ञान की भाषा में कहें, तो उल्का (Meteor) अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में अत्यधिक वेग से प्रवेश करने वाले छोटे चट्टानी या धात्विक पिंड होते होते हैं. वहीं उल्काओं की उत्पत्ति की बात करें, तो पाते हैं कि ये क्षुद्रग्रहों (Asteroids) के टूटे हुए टुकड़े या ज़्यादातर धूमकेतुओं (Comets) द्वारा छोड़े गए धूल और गैस के कण ही होते हैं, जो तेज गति से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं. तो वायुमण्डल के साथ घर्षण (Friction) के कारण अत्यधिक गर्मी पैदा होती है.

इससे ये क्षण भर के लिए तीव्र वेग से जल उठते हैं और आकाश में प्रकाश की एक चमकीली धारी या लकीर के रूप में दिखाई देते हैं. लेकिन यह भी जानना आवश्यक है कि उल्का और उल्कापिंड में अंतर यह होता है कि अधिकतर उल्काएँ वायुमंडल में पूरी तरह जलकर नष्ट हो जाती हैं. या कुछ यूं कहें कि जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में रगड़ या घर्षण से जलती हुईं लकीरें बनाती हुई दिखाई देती हैं.

उस अवस्था को उल्का या उल्का वृष्टि या उल्का वर्षा कहा जाता है. लेकिन जो इनके अंतरिक्षीय टुकड़े आकार में बड़े होने के कारण पूरी तरह जल नहीं पाते हैं और ठोस छोटी- बड़ी चट्टानों के रूप में छोटे एवं बड़े टुकड़ों के रूप में पृथ्वी के वायुमंडलीय झंझावातों को पार करते हुए सीधे पृथ्वी की सतह पर आ कर गिरते हैं, उन्हें ही उल्कापिंड (Meteorites) कहा जाता है.

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