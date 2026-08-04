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सरकार ने मेटा को किया तलब, पीएम की पोस्ट हटाने पर होगी पूछताछ, एल्गोरिदम पर चर्चा संभव

नई दिल्ली : सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (सीएसएएम) पर अंकुश लगाने में हुई चूक और प्रमुख खातों पर की गई अनुचित कार्रवाई सहित कई मुद्दे सरकार मेटा की वैश्विक टीम से मुलाकात के दौरान उठाएगी. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सचिव एस. कृष्णन ने मंगलवार को यह बात कही.

उन्होंने आगे कहा कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी को अपने सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम होना चाहिए था.कृष्णन ने बताया कि मेटा की वैश्विक टीम 5 और 6 अगस्त को भारत में होगी.यह आगामी बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय युवाओं को संबोधित करते हुए कागजी ...इंस्टाग्राम पर सशुल्क विज्ञापनों में बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) के मुद्दे को लेकर मेटा नियामकीय जांच के दायरे में है, और सरकार ने पिछले महीने इस मामले में मेटा को नोटिस जारी किया था.

उन्होंने कहा, "कई मुद्दे हैं... सीएसएएम का मुद्दा उठाया गया था, तो इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं, और कृत्रिम रूप से तैयार की गई जानकारी... इस पर किस हद तक विचार किया जा रहा है. फिर, जब प्रमुख हस्तियों के सत्यापित खाते होते हैं, तो यदि सामग्री को हटाना हो, तो सुरक्षा उपाय होने चाहिए... इन सभी मुद्दों पर विचार किया जाएगा."

कृष्णन ने आईआईटी मद्रास और जोश टॉक्स एआई में एआई4भारत द्वारा एक स्वतंत्र मल्टीमॉडल एआई मूल्यांकन मंच के शुभारंभ के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मेटा, दुनिया की अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक होने के नाते, ऐसे मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए आवश्यक तकनीक रखती है.कृष्णन ने आगे कहा, "हम उनसे (मेटा से) यह समझना चाहेंगे कि इनमें से कुछ चीजें अपेक्षित तरीके से काम क्यों नहीं कर रही हैं, और चुनौतियां क्या हैं."

कृष्णा ने कहा कि प्लेटफॉर्मों को भारत के कानून की स्पष्ट समझ होनी चाहिए, अनुपालन का स्वरूप क्या होना चाहिए, और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वे क्या कदम उठाएंगे, इसकी भी स्पष्ट समझ होनी चाहिए.

सरकारी सूत्रों ने पहले कहा था कि यह मुद्दा केवल तकनीकी पहलुओं से संबंधित नहीं है, बल्कि "राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था" से भी जुड़ा है. उन्होंने कहा था कि मेटा की वैश्विक टीम से एल्गोरिथम पूर्वाग्रह, उनके एल्गोरिथम के संचालन के तरीके और सार्वजनिक व्यवस्था में कंपनी की भूमिका से संबंधित मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा.इस घटना के तुरंत बाद, मेटा ने सूचना मंत्रालय को सूचित किया था कि प्रधानमंत्री और कुछ प्रमुख खातों द्वारा की गई पोस्ट पर प्लेटफॉर्म पर अतिरिक्त निगरानी रखी जाएगी, जिसमें कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों सहित कई स्तरों की जांच शामिल होगी.

मेटा ने सरकार को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री मोदी और अन्य प्रमुख खातों द्वारा पोस्ट की गई सामग्री के लिए लागू किए गए उन्नत और कठोर सुरक्षा उपायों का विवरण दिया (28 जुलाई को).मोदी की 23 जुलाई की इंस्टाग्राम पोस्ट, जिसे बाद में फेसबुक पर भी साझा किया गया, युवाओं से जुड़ने और उस समय कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा आयोजित छात्र विरोध प्रदर्शनों के बीच कागजी सूचनाओं के लीक पर सरकार की कड़ी कार्रवाई की प्रतिबद्धता को रेखांकित करने के उद्देश्य से बनाई गई उनकी पहली सीधी सेल्फी वीडियो थी.