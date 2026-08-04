ETV Bharat / bharat

सरकार ने मेटा को किया तलब, पीएम की पोस्ट हटाने पर होगी पूछताछ, एल्गोरिदम पर चर्चा संभव

मेटी की टीम 5-6 अगस्त को भारत में होगी. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सचिव ने दी जानकारी.

Meta
मेटा (AP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 4, 2026 at 8:27 PM IST

|

Updated : August 4, 2026 at 8:41 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (सीएसएएम) पर अंकुश लगाने में हुई चूक और प्रमुख खातों पर की गई अनुचित कार्रवाई सहित कई मुद्दे सरकार मेटा की वैश्विक टीम से मुलाकात के दौरान उठाएगी. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सचिव एस. कृष्णन ने मंगलवार को यह बात कही.

उन्होंने आगे कहा कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी को अपने सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम होना चाहिए था.कृष्णन ने बताया कि मेटा की वैश्विक टीम 5 और 6 अगस्त को भारत में होगी.यह आगामी बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय युवाओं को संबोधित करते हुए कागजी ...इंस्टाग्राम पर सशुल्क विज्ञापनों में बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) के मुद्दे को लेकर मेटा नियामकीय जांच के दायरे में है, और सरकार ने पिछले महीने इस मामले में मेटा को नोटिस जारी किया था.

उन्होंने कहा, "कई मुद्दे हैं... सीएसएएम का मुद्दा उठाया गया था, तो इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं, और कृत्रिम रूप से तैयार की गई जानकारी... इस पर किस हद तक विचार किया जा रहा है. फिर, जब प्रमुख हस्तियों के सत्यापित खाते होते हैं, तो यदि सामग्री को हटाना हो, तो सुरक्षा उपाय होने चाहिए... इन सभी मुद्दों पर विचार किया जाएगा."

कृष्णन ने आईआईटी मद्रास और जोश टॉक्स एआई में एआई4भारत द्वारा एक स्वतंत्र मल्टीमॉडल एआई मूल्यांकन मंच के शुभारंभ के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मेटा, दुनिया की अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक होने के नाते, ऐसे मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए आवश्यक तकनीक रखती है.कृष्णन ने आगे कहा, "हम उनसे (मेटा से) यह समझना चाहेंगे कि इनमें से कुछ चीजें अपेक्षित तरीके से काम क्यों नहीं कर रही हैं, और चुनौतियां क्या हैं."

कृष्णा ने कहा कि प्लेटफॉर्मों को भारत के कानून की स्पष्ट समझ होनी चाहिए, अनुपालन का स्वरूप क्या होना चाहिए, और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वे क्या कदम उठाएंगे, इसकी भी स्पष्ट समझ होनी चाहिए.

सरकारी सूत्रों ने पहले कहा था कि यह मुद्दा केवल तकनीकी पहलुओं से संबंधित नहीं है, बल्कि "राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था" से भी जुड़ा है. उन्होंने कहा था कि मेटा की वैश्विक टीम से एल्गोरिथम पूर्वाग्रह, उनके एल्गोरिथम के संचालन के तरीके और सार्वजनिक व्यवस्था में कंपनी की भूमिका से संबंधित मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा.इस घटना के तुरंत बाद, मेटा ने सूचना मंत्रालय को सूचित किया था कि प्रधानमंत्री और कुछ प्रमुख खातों द्वारा की गई पोस्ट पर प्लेटफॉर्म पर अतिरिक्त निगरानी रखी जाएगी, जिसमें कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों सहित कई स्तरों की जांच शामिल होगी.

मेटा ने सरकार को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री मोदी और अन्य प्रमुख खातों द्वारा पोस्ट की गई सामग्री के लिए लागू किए गए उन्नत और कठोर सुरक्षा उपायों का विवरण दिया (28 जुलाई को).मोदी की 23 जुलाई की इंस्टाग्राम पोस्ट, जिसे बाद में फेसबुक पर भी साझा किया गया, युवाओं से जुड़ने और उस समय कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा आयोजित छात्र विरोध प्रदर्शनों के बीच कागजी सूचनाओं के लीक पर सरकार की कड़ी कार्रवाई की प्रतिबद्धता को रेखांकित करने के उद्देश्य से बनाई गई उनकी पहली सीधी सेल्फी वीडियो थी.

फेसबुक पर इस पोस्ट को मेटा द्वारा कुछ समय के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन बाद में इसे बहाल कर दिया गया.सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि मेटा द्वारा सरकार को दिया गया स्पष्टीकरण, जिसमें स्वचालित सामग्री फ़िल्टर में तकनीकी खराबी का हवाला दिया गया था, "उचित नहीं" था. उन्होंने कहा कि यदि वास्तव में स्वचालित प्रणाली में खराबी के कारण यह त्रुटि हुई है, तो मेटा, एक प्रौद्योगिकी कंपनी होने के नाते, निश्चित रूप से अपने उपकरणों में सुधार करने में तेजी लाएगी.

मेटा के अधिकारियों ने त्रुटि का कारण एआई-संचालित स्वचालित सामग्री फिल्टरों को बताया, जो प्रधानमंत्री की मूल पोस्ट के बाद प्रसारित हुई साझा पोस्टों और वीडियो की समीक्षा कर रहे थे. मेटा ने सरकार को बताया कि उसके स्वचालित फ़िल्टरों ने अनजाने में मूल पोस्ट को ही कुछ समय के लिए हटा दिया था.

वैश्विक अधिकारियों को तलब करके सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि मेटा के शीर्ष नेतृत्व को भारतीय अधिकारियों द्वारा उठाई जा रही चिंताओं की पूरी जानकारी हो. केवल स्थानीय प्रतिनिधियों के बजाय वैश्विक अधिकारियों को तलब करना, प्लेटफॉर्म की जवाबदेही पर मेटा के अंतरराष्ट्रीय नेतृत्व से सीधे बातचीत करने के केंद्र के इरादे को रेखांकित करता है.

मंगलवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म "सरकार विरोधी" और "लोकतंत्र विरोधी" सामग्री को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि महिलाओं और बच्चों से संबंधित अवैध सामग्री पर रोक लगाने में विफल रहे हैं.

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के प्रमुख दुबे ने कहा कि समिति ने सर्वसम्मति से सिफारिश की है कि यदि सोशल मीडिया कंपनियां भारतीय कानूनों का पालन करने में विफल रहती हैं, तो उन्हें उपलब्ध "सेफ हार्बर" सुरक्षा वापस ले ली जाए. सोमवार को एक संसदीय समिति ने एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह के मुद्दे पर समिति के समक्ष पेश हुए मेटा के अधिकारियों से भी पूछताछ की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अश्लील सामग्री जैसी आपत्तिजनक सामग्री प्लेटफॉर्म पर आसानी से उपलब्ध है, जबकि "वास्तविक" सामग्री हटा दी जाती है.

ये भी पढ़ें : फेसबुक के अधिकारियों ने संसदीय समिति के सामने मांगी माफी, बोले- पीएम मोदी का पोस्ट गलती से हुआ था डिलीट

Last Updated : August 4, 2026 at 8:41 PM IST

TAGGED:

सरकार ने मेटा को किया तलब
पीएम की पोस्ट हटाने पर पूछताछ
META SUMMONED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.