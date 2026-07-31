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मेटा इंडिया प्रमुख पर हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने पीएम मोदी को टारगेट करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर केस दर्ज किया

प्रयागराज में 25 जुलाई, 2026 को स्टूडेंट्स ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के समर्थन में प्रदर्शन किया गया. स्टूडेंट्स ने एग्जाम में कथित गड़बड़ियों और नीट पेपर लीक को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की. ( ANI )

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