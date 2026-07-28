मेटा ने मानी अपनी गलती, कहा- गलती से हटाया गया Gen Z को लेकर पीएम मोदी का फेसबुक वीडियो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छात्र आंदोलन को लेकर फेसबुक पर शेयर किए गए वीडियो को हटाने के संबंध में मेटा ने प्रतिक्रिया दी है.
Published : July 28, 2026 at 11:55 AM IST
नई दिल्ली: मेटा ने मंगलवार को कहा कि पेपर लीक के खिलाफ कार्रवाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक वीडियो एक टेक्निकल गलती की वजह से हटा दिया गया था और बाद में इसे फिर से चालू कर दिया गया है, क्योंकि यह पोस्ट प्लेटफॉर्म पर कुछ समय के लिए उपलब्ध नहीं था.
मेटा के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, 'कंटेंट गलती से हटा दिया गया था और बाद में इसे फिर से चालू कर दिया गया है.' मेटा के मालिकाना हक वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने 28 जुलाई की सुबह वीडियो को फिर से चालू करने से पहले कुछ समय के लिए वीडियो तक पहुंच रोक दी थी.
यह वीडियो जो मूल रूप से 23 जुलाई को जारी किया गया था नीट-यूजी 2026 परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर 36 दिनों तक चले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व वाले छात्र आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का जेन-जी को पहला सीधा संबोधन था.
वीडियो में प्रधानमंत्री ने छात्रों को भरोसा दिलाया कि सरकार परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी और कहा कि केंद्रीय कैबिनेट के सामने सख्त कानूनी प्रावधान लाए जाएंगे. पीएम मोदी ने कहा था, 'मैंने विभागों को फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के निर्देश जारी किए हैं और कहा कि पेपर लीक मामलों से निपटने के लिए कड़ी सजा और विशेष अदालतों का प्रावधान करने वाले एक मसौदा कानून पर कैबिनेट चर्चा करेगी.
पार्लियामेंट में पेश होने से पहले. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने यह पक्का किया है कि लगभग 22 लाख स्टूडेंट्स का एकेडमिक साल खराब न हो और कसम खाई कि हमारे युवाओं की भलाई और भविष्य से ज़्यादा जरूरी कुछ नहीं है.' यह बात देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच आई, जिसमें एग्जाम में गड़बड़ियों और पेपर लीक पर जवाबदेही की मांग की जा रही थी.
इसके बाद केंद्र ने पब्लिक एग्जामिनेशन (गलत तरीकों से बचाव) अमेंडमेंट बिल, 2026 पेश किया, जिसमें दोषियों के लिए कड़ी सजा का प्रस्ताव है. इसमें 10 साल तक की जेल, बढ़ा हुआ जुर्माना और एक्ट के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए स्पेशल फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाना शामिल है.
धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री के रूप में कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद 25 जुलाई को आंदोलन आधिकारिक रूप से खत्म कर दिया गया था. सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के साथ भी समझौता किया, जिसमें प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस वापस लेने, पुलिस की धमकी रोकने और पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाने पर सहमति बनी. विपक्ष प्रधान के इस्तीफे और संसद के चल रहे मानसून सत्र के दौरान नीट पेपर लीक मुद्दे पर डिटेल में चर्चा की मांग कर रहा था, जिससे सदन के अंदर और बाहर बार-बार रुकावटें आ रही थी.