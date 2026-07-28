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मेटा ने मानी अपनी गलती, कहा- गलती से हटाया गया Gen Z को लेकर पीएम मोदी का फेसबुक वीडियो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( IANS )

नई दिल्ली: मेटा ने मंगलवार को कहा कि पेपर लीक के खिलाफ कार्रवाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक वीडियो एक टेक्निकल गलती की वजह से हटा दिया गया था और बाद में इसे फिर से चालू कर दिया गया है, क्योंकि यह पोस्ट प्लेटफॉर्म पर कुछ समय के लिए उपलब्ध नहीं था. मेटा के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, 'कंटेंट गलती से हटा दिया गया था और बाद में इसे फिर से चालू कर दिया गया है.' मेटा के मालिकाना हक वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने 28 जुलाई की सुबह वीडियो को फिर से चालू करने से पहले कुछ समय के लिए वीडियो तक पहुंच रोक दी थी. यह वीडियो जो मूल रूप से 23 जुलाई को जारी किया गया था नीट-यूजी 2026 परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर 36 दिनों तक चले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व वाले छात्र आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का जेन-जी को पहला सीधा संबोधन था. वीडियो में प्रधानमंत्री ने छात्रों को भरोसा दिलाया कि सरकार परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी और कहा कि केंद्रीय कैबिनेट के सामने सख्त कानूनी प्रावधान लाए जाएंगे. पीएम मोदी ने कहा था, 'मैंने विभागों को फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के निर्देश जारी किए हैं और कहा कि पेपर लीक मामलों से निपटने के लिए कड़ी सजा और विशेष अदालतों का प्रावधान करने वाले एक मसौदा कानून पर कैबिनेट चर्चा करेगी.