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नागौर के डांगावास दलित हत्याकांड में 40 आरोपी बरी, 11 साल बाद आया फैसला

कोर्ट ने कहा अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ ठोस और विश्वसनीय सबूत पेश करने में असफल रहा, इसीलिए सभी आरोपियों को दोषमुक्त किया जाता है.

विशेष एससी-एसटी एक्ट एवं सत्र न्यायालय, मेड़ता
विशेष एससी-एसटी एक्ट एवं सत्र न्यायालय, मेड़ता (ETV Bharat Nagaur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 6, 2026 at 10:21 AM IST

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Updated : August 6, 2026 at 10:40 AM IST

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नागौर : राजस्थान के सबसे चर्चित और संवेदनशील मामलों में शामिल डांगावास दलित हत्याकांड में 11 साल बाद विशेष एससी-एसटी एक्ट एवं सत्र न्यायालय, मेड़ता ने सभी 40 आरोपियों को बरी कर दिया. अदालत ने 245 पन्नों के फैसले में कहा कि 14 मई 2015 को हुई हिंसक घटना में पांच लोगों की मौत होना निर्विवाद रूप से साबित है, लेकिन अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि इन हत्याओं को किन आरोपियों ने अंजाम दिया. ऐसे में कानून के अनुसार सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया.

कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि आरोपियों के बरी होने का अर्थ यह नहीं है कि अपराध हुआ ही नहीं. अदालत ने माना कि हिंसक घटना हुई थी और पांच लोगों की जान गई थी, लेकिन उपलब्ध साक्ष्य किसी भी आरोपी की भूमिका को संदेह से परे साबित नहीं कर सके. कोर्ट ने मृतकों के आश्रितों और घायलों को एससी-एसटी नियम-1995 और राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत मुआवजा देने के निर्देश भी दिए हैं.

एडवोकेट महिपाल चौधरी (ETV Bharat Nagaur)

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क्या था डांगावास हत्याकांड ? : यह मामला नागौर जिले के डांगावास गांव में 23 बीघा 5 बिस्वा जमीन के विवाद से जुड़ा है. रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 1964 में बस्ताराम ने 1,500 रुपए लेकर यह जमीन चिमनाराम जाट के पास गिरवी रखी थी. समझौते के मुताबिक राशि लौटाने पर जमीन वापस की जानी थी. पीड़ित पक्ष का दावा था कि वर्ष 1978 में 2,100 रुपए लौटा दिए गए थे, लेकिन जमीन वापस नहीं मिली और अधिक रकम की मांग की गई.

मामला अदालत पहुंचा और वर्ष 2011 में मेड़ता कोर्ट ने रतनाराम मेघवाल के पक्ष में फैसला सुनाया. इसके बावजूद जमीन को लेकर विवाद समाप्त नहीं हुआ. दोनों पक्ष लगातार अपने-अपने कब्जे का दावा करते रहे. 10 मई 2015 को गांव की पंचायत ने विवादित जमीन खाली कराने का फैसला सुनाया. इसके अगले दिन दूसरे पक्ष ने पुलिस और प्रशासन से सुरक्षा की मांग की. इसके तीन दिन बाद, 14 मई 2015 को यह विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया.

14 मई 2015 को क्या हुआ था ? : अर्जुनराम मेघवाल ने पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया कि कानाराम, ओमाराम सहित करीब 200 से 250 लोग ट्रैक्टर, पिकअप, मोटरसाइकिल और हथियारों के साथ खेत पर पहुंचे. आरोप था कि भीड़ ने हमला कर दिया, मारपीट की और ट्रैक्टर चढ़ा दिया. इस घटना में रतनाराम, पोखरराम, पांचाराम, खेमाराम और गणपतराम मेघवाल की मौत हो गई. दूसरे पक्ष के रामपाल पुरी की भी गोली लगने से मौत हुई और कई लोग घायल हुए. घटना के बाद हत्या, हत्या के प्रयास, दंगा और एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया. बाद में प्रदेशभर में आक्रोश के बीच जांच सीबीआई को सौंप दी गई.

मृतक 5 दलित थे
मृतक 5 दलित थे (ETV Bharat Nagaur)

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सीबीआई जांच कैसे आगे बढ़ी ? : सीबीआई ने जून 2015 में नई एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की. 14 अगस्त 2015 को पहली चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें छह लोगों को आरोपी बनाया गया. इसके बाद 17 अक्टूबर 2016 को दूसरी चार्जशीट दाखिल कर 34 और लोगों को आरोपी बनाया गया. इस तरह कुल 40 लोगों के खिलाफ हत्या, आपराधिक षड्यंत्र, दंगा और एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा चला. रामपाल पुरी की मौत के मामले में सीबीआई वर्ष 2017 में ही फाइनल रिपोर्ट (एफआर) पेश कर चुकी थी, जबकि पांच दलितों की हत्या के मामले में सुनवाई जारी रही.

11 साल की सुनवाई के बाद कोर्ट ने क्या कहा ? : करीब 11 वर्षों तक चले मुकदमे में लगभग 90 गवाहों के बयान दर्ज किए गए. अदालत ने सभी दस्तावेज, मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों के बयान और जांच एजेंसी की ओर से जुटाए गए साक्ष्यों की समीक्षा के बाद माना कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य पेश करने में असफल रहा. अदालत ने कहा कि घटना में पांच लोगों की मौत हुई, लेकिन यह साबित नहीं हो सका कि किस आरोपी ने किस व्यक्ति की हत्या की. इसी आधार पर सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया.

कोर्ट ने किन वजहों से सभी आरोपियों को बरी किया ? : पहला कारण किसी गवाह ने हमलावरों की स्पष्ट पहचान नहीं की. अदालत ने पाया कि मृतकों के सबसे करीबी परिजन भी यह नहीं बता सके कि हमला किस आरोपी ने किया. रतनाराम के दोनों बेटे और पत्नी किसी आरोपी की पहचान नहीं कर सके. पांचाराम की पत्नी ने भी किसी का नाम नहीं लिया, जबकि उनके बेटे ने पिता की मौत कमरे के ढहने से होना बताया. गणेशराम के मामले में तो किसी आरोपी पर प्रत्यक्ष हत्या का आरोप ही दर्ज नहीं था.

हत्या की पूर्व योजना साबित नहीं हुई : सीबीआई का दावा था कि आरोपी पहले से हत्या की योजना बनाकर हथियारों के साथ पहुंचे थे. लेकिन गवाह सोनकी देवी ने अदालत को बताया कि दोनों पक्षों के बीच पहले बातचीत हुई और करीब 20 से 25 मिनट तक झगड़ा रोकने की कोशिश की गई. अदालत ने कहा कि इससे पूर्व नियोजित हत्या का दावा कमजोर पड़ता है.

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कोर्ट ने इसे दो पक्षों के बीच संघर्ष माना : घायल गवाह श्रवणराम ने बयान दिया कि दोनों पक्षों के बीच करीब एक घंटे तक पत्थरबाजी होती रही. एक अन्य गवाह ने बताया कि बड़ी भीड़ खेत पर नहीं बल्कि बस स्टैंड के पास मौजूद थी. अदालत ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्य एकतरफा हमले के बजाय दोनों पक्षों के बीच संघर्ष की ओर संकेत करते हैं.

40 आरोपियों की भूमिका साबित नहीं हुई : घटना के दो घंटे के भीतर जांच अधिकारी के पास केवल 13 लोगों के नाम थे. बाद में आरोपियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई, लेकिन अदालत में किसी आरोपी की व्यक्तिगत भूमिका स्पष्ट नहीं हो सकी. कोर्ट ने माना कि घटनास्थल पर हथियारों का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन यह साबित नहीं हो पाया कि कौन-सा हथियार किस आरोपी के हाथ में था. जिस ट्रैक्टर से लोगों को कुचलने का आरोप लगाया गया था, वह भी बरामद नहीं हुआ और न ही यह साबित हो सका कि उसे मानाराम डांगा चला रहा था.

मेडिकल और अन्य साक्ष्य भी निर्णायक नहीं रहे : पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह तो साबित हुआ कि पांचों की मौत हिंसक घटना में लगी चोटों से हुई, लेकिन डॉक्टरों ने यह भी माना कि रतनाराम और पोखरराम की कुछ चोटें कमरा गिरने से भी संभव थी. पांचाराम की मौत पत्थर लगने से बताई गई, लेकिन पत्थर फेंकने वाले की पहचान नहीं हो सकी. अदालत ने यह भी माना कि आगजनी के आरोप अलग-अलग चरणों में अलग-अलग आरोपियों पर लगाए गए, जिससे अभियोजन की कहानी कमजोर हुई.

अब आगे क्या होगा ? : फैसले के बाद पीड़ित पक्ष ने असंतोष जताते हुए कहा कि यदि सभी आरोपी बरी हो गए तो उनके पांच परिजनों की हत्या किसने की. पीड़ित पक्ष के प्रतिनिधि गोविंद मेघवाल ने कहा कि वे इस फैसले को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती देंगे. वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता महेंद्र चौधरी ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सीबीआई ने गलत लोगों को आरोपी बनाया था और अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में सभी को बरी कर दिया.

Last Updated : August 6, 2026 at 10:40 AM IST

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