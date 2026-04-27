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राज्यसभा में एनडीए की संख्या पहुंची 145, पर अभी भी दो-तिहाई बहुमत से दूर

राधाकृष्णन द्वारा विलय की अनुमति दिए जाने के कुछ घंटों बाद, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा, “माननीय राज्यसभा अध्यक्ष सी.पी. राधाकृष्णन ने आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के भाजपा में विलय को स्वीकार कर लिया है. अब राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजिंदर गुप्ता और विक्रमजीत सिंह साहनी भाजपा संसदीय दल के सदस्य हैं. मैंने लंबे समय से देखा है कि इन 7 माननीय सांसदों ने कभी भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया और न ही कभी अनुशासनहीनता या असंसदीय आचरण किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र निर्माण करने वाले एनडीए में आपका स्वागत है और टुकड़े-टुकड़े इंडिया गठबंधन को अलविदा.”

संवैधानिक विशेषज्ञ सत्य प्रकाश सिंह ने सोमवार को ईटीवी भारत से कहा, "इस घटनाक्रम से सत्तारूढ़ गठबंधन 245 सदस्यीय सदन में महत्वपूर्ण दो-तिहाई बहुमत (164) के करीब पहुंच गया है, जो विधायी और संवैधानिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है."

संसदीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने आप के सात सांसदों के भाजपा में विलय को मंजूरी दे दी है. इससे राज्यसभा में सत्तारूढ़ दल की संख्या 106 से बढ़कर 113 हो गई है. इस कदम से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की संख्या में भी वृद्धि हुई है, जो अब 145 हो गई है.

नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी (आप) के सात सांसदों के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में विलय के बाद, राजनीतिक और संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम उच्च सदन में सत्तारूढ़ दल की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करता है. सत्ताधारी दल अब आसानी से अपने बिलों को पारित करा सकती है. हालांकि, एनडीए अभी भी दो तिहाई बहुमत यानी 165 के आंकड़े से दूर है.

विपक्ष और अन्य:

कांग्रेस: ​​29

टीएमसी: 13

डीएमके: 8

एसपी: 4

एनसीपी: 4

आप: 3

आरजेडी: 3

सीपीआई (एम): 3

जम्मू-कश्मीर (एनसी): 3

इस संदर्भ में, दलों और गठबंधनों की संख्यात्मक शक्ति महत्वपूर्ण हो जाती है. खासकर जब महत्वपूर्ण कानूनों को पारित करने की बात आती है.सिंह ने कहा, “संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयकों को पारित करने के लिए राज्यसभा में दो-तिहाई बहुमत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है. ऐसे संशोधनों के लिए न केवल साधारण बहुमत बल्कि उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्यों का समर्थन भी आवश्यक है.”

अक्सर, सरकारें उच्च सदन में अपर्याप्त संख्या के कारण बड़े संवैधानिक परिवर्तनों को पारित कराने में बाधाओं का सामना करती हैं, भले ही उनके पास लोकसभा में मजबूत बहुमत हो.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के लिए, इस संख्या के करीब पहुंचना विधायी अड़चनों के संभावित समाधान का संकेत है.

सिंह ने कहा, “यह सरकार की संरचनात्मक सुधारों को आगे बढ़ाने की क्षमता को बढ़ाता है, जिनके लिए संवैधानिक समर्थन की आवश्यकता हो सकती है, चाहे वह शासन सुधारों से लेकर संघीय व्यवस्थाओं या चुनावी प्रक्रियाओं में बदलाव तक हो. हाल के वर्षों में, कई महत्वपूर्ण कानूनों पर राज्यसभा में गहन बहस हुई है, जो सुचारू रूप से पारित होने के लिए संख्या के महत्व को रेखांकित करता है.”

संवैधानिक संशोधनों के अलावा, राज्यसभा में मजबूत स्थिति होने से सत्तारूढ़ गठबंधन को सामान्य विधेयकों को पारित करने में अधिक शक्ति मिलती है, विशेष रूप से उन स्थितियों में जहां पहले विपक्षी एकता के कारण कार्यवाही रुक जाती थी.सिंह ने आगे कहा कि इससे छोटी पार्टियों या क्रॉस-वोटिंग पर निर्भरता कम होती है और सरकार को विधायी गति बनाए रखने में मदद मिलती है.

हालांकि, 145 सदस्यों के साथ भी, एनडीए को महत्वपूर्ण विधेयकों पर मतदान के दौरान 164 के आंकड़े को आसानी से पार करने के लिए अतिरिक्त समर्थन या रणनीतिक गठबंधनों की आवश्यकता है.उच्च सदन में आम आदमी पार्टी की उपस्थिति कमजोर होने से विपक्ष की स्थिति बदल सकती है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का प्रभाव मजबूत हो सकता है.जैसे-जैसे एनडीए दो-तिहाई बहुमत के करीब पहुंच रहा है, अब ध्यान इस बात पर केंद्रित होगा कि राज्यसभा में अपनी इस बढ़ती ताकत का प्रभावी ढंग से कैसे उपयोग किया जाए.महत्वपूर्ण बात यह है कि साल के अंत तक राज्यसभा की 30 और सीटें खाली हो जाएंगी, और भाजपा को उम्मीद है कि उसे कुछ और सीटें मिलेंगी.

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