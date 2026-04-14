ईरान युद्ध में फंसे सोनीपत के निखिल एक महीने बाद घर लौटे, 30 मीटर दूरी पर मिसाइल गिरते देखी, परिजनों के निकले आंसू
ईरान युद्ध में फंसा सोनीपत का मर्चेंट नेवी कर्मी निखिल एक महीने के बाद सुरक्षित अपने घर पहुंच गया है.
Published : April 14, 2026 at 4:31 PM IST
सोनीपत : अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध के बीच सोनीपत के मर्चेंट नेवी कर्मी निखिल फंस गए थे और करीब एक महीने बाद वे सुरक्षित सोनीपत पहुंच सके. इस दौरान उन्होंने 30 मीटर की दूरी पर मिसाइल तक गिरते देखा जिसे देख वे काफी ज्यादा घबरा गए थे.
ईरान में फंसे निखिल : सोनीपत के गन्नौर के शाहपुर गांव के निखिल मर्चेंट नेवी में काम करते हैं और वे जहाज पर ओमान जा रहे थे. जैसे ही उनका जहाज ईरान पहुंचा तो इजरायल-अमेरिका और ईरान का युद्ध शुरू हो गया. इसके चलते उनका जहाज ईरान में ही फंस गया और वे इस दौरान करीब 20 दिन जहाज पर ही रहे. जहाज पर रहते हुए उन्होंने मात्र 30 मीटर की दूरी पर बम-मिसाइलें गिरती देखी जिसे देखकर वे बेहद डर गए थे और समझ नहीं पा रहे थे कि जिंदा भी घर लौट पाएंगे या नहीं. हालांकि किस्मत ने उनका साथ दिया और वे एक महीने के बाद वापस भारत अपने घर लौट सके हैं.
30 मीटर की दूरी पर मिसाइल गिरी : निखिल के वापस घर पहुंचने पर उनके परिजनों के चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिली. निखिल ने बताया कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने गुरुग्राम से मर्चेंट नेवी का कोर्स किया. इसके बाद उन्होंने मर्चेंट नेवी जॉइन की और मुंबई से अपनी जर्नी शुरू की. वे ओमान जा रहे थे. जब वे ईरान पहुंचे तो अचानक से युद्ध शुरू हो गया. इस दौरान उनका जहाज वहीं पर फंस गया. तब जहाज पर करीब 15 लोग मौजूद थे. बम और मिसाइलें यहां-वहां गिर रहे थे. उन्होंने अपने से मात्र 30 मीटर की दूरी पर मिसाइल तक गिरते देखी जिसका वीडियो भी उन्होंने बनाया है. इसके चलते उनके जहाज के शीशे तक चकनाचूर हो गए थे और सभी बेहद डर गए थे. मोबाइल नेटवर्क ना मिलने पर वे करीब 20 दिनों तक परिजनों से बात तक नहीं कर सके. निखिल से बात ना होने के चलते उनके परिजन काफी ज्यादा परेशान रहे.
अजरबैजान-आर्मेनिया के रास्ते भारत लौटे : इसके बाद निखिल किसी तरह अपनी जान बचाते हुए तेहरान पहुंचे. वहां हरिद्वार के एक शख्स से उनकी मुलाकात हुई जिन्होंने उन्हें भारतीय दूतावास के बारे में जानकारी दी. इंडियन एम्बेसी से संपर्क होने के बाद उनके लिए बस भेजी गई. फिर कागजात चेक करने के बाद उन्हें सड़क रास्ते से अजरबैजान भेज दिया गया. फिर वहां से वे आर्मेनिया गए. फिर 3 दिन बाद फ्लाइट के जरिए उन्हें घर भेजा गया. घर पहुंचने पर परिजनों से मिलकर उन्हें बेहद खुशी हुई और घर में परिजनों ने उनका ग्रैंड वेलकम भी किया. उनके वापस आने से गांव और परिवार में अब खुशी का माहौल है.
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