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लाशों को देखते-देखते हो गया मेंटल डिप्रेशन, दर-दर की ठोकरें खाने लगा...फिर अचानक आया वीडियो कॉल

एक पढ़ा लिखा शख्स मानसिक तनाव के कारण पिछले 7 सालों से दर-दर भटक रहा था. एक दिन उसका परिवार मिल गया.

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62 साल के पुरुषोत्तम, परिवार से बिछड़ गए थे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 18, 2026 at 4:57 PM IST

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मंगलुरु: कर्नाटक के मंगलुरु में एक मानसिक रूप से बीमार शख्स करीब सात साल बाद अपने बिछड़े हुए परिवार से मिला. यह शख्स 62 साल के पुरुषोत्तम हैं. उनके जीवन में कई बड़े उतार-चढ़ाव आए, जिसके कारण उनका मानसिक तनाव बढ़ता चला गया और वे परिवार से बिछड़ गए.

इस दौरान वह सड़कों पर सालों तक भटकते रहे. लेकिन बेटे के एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल ने उनकी जिंदगी बदल दी. खबर के मुताबिक, एक अस्पताल में काम करने के दौरान उन्हें मरे हुए मरीजों के शवों की देखरेख की जिम्मेदारी दी गई थी.

Mentally ill man reunited with family after 7 years video call that changed his life
पुरुषोत्तम (ETV Bharat)

अस्पताल में इस काम को करने के दौरान वह मानसिक तनाव से ग्रसित हो गया. तनाव से बाहर निकलने के लिए उसने शराब का सहारा लिया. ऐसे में उन्हें शराब की बुरी लत लग गई. मेंटल डिप्रेशन की वजह से वह सालों तक सड़कों पर बेसहारा घूमते रहे.

पुरुषोत्तम को साहित्य में काफी दिलचस्पी थी और एक साहित्यकार के तौर पर अपना करियर बनाना चाहता था. पुरुषोत्तम ग्रेजुएट बनकर अच्छी जिंदगी जीने का सपना देखा करते थे. इसी दौरान उसकी जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आए, जिसके कारण वह अवसाद में चला गए. उन्हें मानसिक तनाव ने बुरी तरह जकड़ लिया.

शराब की बुरी लत ने उन्हें परिवार से दूर कर दिया. आखिर में, सात साल बाद पुरुषोत्तम अपने परिवार से मिले. वे परिवार से बिछड़ने के बाद कैसे मिले, इसके पीछे दिल को झकझोर देने वाली एक कहानी है.

मानसिक तनाव और परिवार से दूर कैसे हो गए
62 साल के पुरुषोत्तम उत्तर कन्नड़ जिले के होन्नावर से ग्रेजुएट हैं. कॉलेज के दिनों से ही उन्हें साहित्य में खास दिलचस्पी हो गई थी. वह कविताएं और लेख लिखते थे. वह अलग-अलग अखबारों में अपनी रचनाएं भेजते रहते थे. उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लिटरेचर (साहित्य) के जरिए समाज से जुड़ने वाली उनकी जिंदगी एक बिल्कुल अलग दिशा ले लेगी.

बीए की डिग्री लेने के बाद, पुरुषोत्तम ने कई नौकरियां कीं. उन्होंने कुछ समय तक होम गार्ड के तौर पर भी काम किया. बाद में, वह मंगलुरु के एक प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू विभाग में शामिल हो गए. वह उस अस्पताल में मरे हुए मरीज़ों के शवों की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार थे.

Mentally ill man reunited with family after 7 years video call that changed his life
पुरुषोत्तम बिछड़े परिवार से मिले (ETV Bharat)

रोज मौत, लाशों और दर्द के नजारों के बीच काम करते हुए, वह धीरे-धीरे बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में आ गए. दिन प्रतिदिन यह तनाव और अवसाद (डिप्रेशन) उन पर हावी होता चला गया. जब कुछ लोगों ने उन्हें इस मानसिक दर्द से बाहर निकलने की सलाह दी, तो उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया. लेकिन दर्द कम होने के बजाय, शराब ने उनकी जिंदगी को अंधेरे के दलदल में धकेल दिया.

जैसे-जैसे उसकी शराब की लत बढ़ती गई, उनका बर्ताव भी बदलने लगा. परिवार से अनबन बढ़ती गई. उन्हें अपनी पत्नी, बेटे और रिश्तेदारों से अलग होना पड़ा. आखिर में, उन्होंने घर छोड़ दिया और सड़कों पर रहने लगे. कभी पढ़ा-लिखा आदमी जो लेख लिखता था, वह बेसहारा हो गया और उसने अपने दिन सड़कों पर बिताए.

व्हाइट डव्स ऑर्गनाइजेशन के मुताबिक, 12 नवंबर, 2019 को मंगलुरु में व्हाइट डव्स चैरिटेबल ट्रस्ट को एक आदमी के बारे में जानकारी मिली जो मंगलुरु के ओशन पर्ल होटल के पास कई दिनों से बीमार पड़ा था. जब फाउंडर कोरिना रस्किन उस जगह पर गईं, तो वहां मौजूद उस आदमी को व्हाइट डव्स सेंटर लाया गया और इलाज, देखभाल और काउंसलिंग शुरू की गई.

Mentally ill man reunited with family after 7 years video call that changed his life
व्हाइट डव्स ऑर्गनाइजेशन की कोरिना रस्किन ने 62 साल के पुरुषोत्तम को परिवार से मिलाया (ETV Bharat)

जैसे-जैसे महीने बीतते गए, पुरुषोत्तम की सेहत में सुधार होने लगा. जैसे-जैसे इलाज का असर हुआ, उनकी यादें भी वापस आने लगीं. उन्हें याद आया कि वह शादीशुदा है, उनकी पत्नी का नाम सविता है, और उनका एक बेटा है जिसका नाम नवीन है. अपने परिवार को फिर से देखने की इच्छा दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही थी.

अपने परिवार को ढूंढना कोई आसान काम नहीं था. व्हाइट डव्स के स्टाफ ने बहुत ढूंढा और उसके बेटे और रिश्तेदारों के कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढे. पुरुषोत्तम के भाइयों और परिवार के दूसरे सदस्यों से संपर्क किया गया. लेकिन शुरू में कोई भी उसे वापस लेने को तैयार नहीं था. इसकी एक वजह थी. पुरुषोत्तम को शराब की लत लगने के बाद परिवार ने बहुत कुछ झेला था.

व्हाइट डव्स ऑर्गनाइजेशन के फाउंडर का कहना है कि परिवार बार-बार मना करता रहा, उन्हें डर था कि कहीं वे पुराने अनुभव दोबारा न हो जाएं. पुरुषोत्तम के मन में बस एक ही इच्छा बची थी. वह एक बार अपने बेटे का चेहरा देखना चाहते थे. वह हर रोज यही बात दोहराते रहते थे. वह अपनी भावनाओं को कविताओं और लेखों के रूप में किताबों में लिखते थे. वह अपने बेटे को चिटि्ठयां भी लिखते थे. वह शब्दों के माध्यम से घर लौटने के अपने सपने को जीवित रखने लगे थे.

करीब एक साल की लगातार कोशिशों के बाद, व्हाइट डव्स ऑर्गनाइजेशन ने पुरुषोत्तम के बेटे के साथ व्हाट्सऐप वीडियो कॉल की व्यवस्था की. करीब सात साल बाद, बेटे ने पहली बार अपने पिता का चेहरा देखा. बचपन में देखा पिता का चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था. वीडियो कॉल के दौरान बेटा भावुक हो गया. उसने कहा तकि, पापा आप चिंता मत करें, मैं यहां हूं. इतना सुनना था कि, पुरुषोत्तम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए.

उस एक वीडियो कॉल ने पूरी कहानी का रुख बदल दिया. बेटे ने अपनी मां और परिवार को मना लिया. फिर उसकी पत्नी, बेटा नवीन, भाई और उनकी मां व्हाइट डव्स ऑर्गनाइजेशन पहुंचे.

मिलने के उस पल ने सबकी आंखों में आंसू ला दिए. सालों बाद बेटा और पिता फिर से मिले. उसकी पत्नी और भाई भी आए. पहले तो वे उसे ले जाना नहीं चाहते थे. आखिरकार परिवार उन्हें वापस घर ले जाने के लिए राजी हो गया. ऑर्गनाइजेशन ने बताया कि वे पहले शख्स को अपनी सास के घर ले गए और फिर परिवार के साथ हमेशा के लिए रहने का फैसला किया.

इस दौरान पुरुषोत्तम की आंखों में पछतावा था. उन्होंने कहा, "सब कुछ खोने के बाद, मुझे परिवार की कीमत समझ आई. अपने परिवार के पास वापस जाना भगवान का दिया हुआ दूसरा मौका है."

एक वीडियो कॉल, जिसने उनकी जिंदगी बदल दी
इस बारे में बात करते हुए, व्हाइट डव्स की फाउंडर कोरिना रस्किन ने कहा, "2019 में, हमने पुरुषोत्तम को मंगलुरु की सड़कों से बचाया था. इलाज और काउंसलिंग के बाद, उसे अपने परिवार की यादें वापस मिल गईं. हमने लगभग एक साल तक उसके परिवार को मनाने की कोशिश की. आखिरकार, एक वीडियो कॉल ने उसकी जिंदगी बदल दी. आज, परिवार खुद आया और उसे ले गया, जो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है."

"यह मेरा दूसरा जन्म है"
वहीं, पुरुषोत्तम ने कहा, "आज मुझे अपनी गलतियों का पछतावा है. सब कुछ खोने के बाद, मुझे परिवार की कीमत समझ आई. मेरे बेटे, पत्नी और बड़े भाई ने मुझे फिर से अपना लिया है. यह मेरी ज़िंदगी का दूसरा जन्म है."

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