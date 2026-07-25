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मां के शव के साथ तीन दिन घर पर रहा बेटा, जानिए कैसे हुआ खुलासा...

मां के शव के साथ तीन दिन रहा बेटा. ( ETV Bharat )

कोल्लम (केरल) : केरल में एक दुखद घटना ने लोगों को बहुत झकझोर दिया है. यहां एक 90 साल की महिला की लाश को उसके मानसिक रूप से बीमार बेटे ने तीन दिन तक घर के अंदर रखा और रोजाना उस लाश पर पूजा-पाठ करता रहा. यह घटना कोल्लम के कुलाथुपुझा में रबर प्लांटेशन एस्टेट के अंदर आरपीएल टूएफ क्वार्टर्स में हुई. मृतक की पहचान चिन्नाथम्मा के रूप में हुई है. यह मामला शुक्रवार शाम को तब सामने आया जब मृतका के बेटे कृष्णास्वामी की बेटी क्वार्टर में गई और उसने यह नजारा देखा. चिन्नाथम्मा का पिछले बुधवार को उम्र से जुड़ी बीमारियों के कारण निधन हो गया. यह मामला शुक्रवार शाम तक सामने नहीं आया, लेकिन जब कृष्णास्वामी की बेटी घर पहुंची और पड़ोसियों और स्थानीय पुलिस को जानकारी दी. कृष्णास्वामी (55), जो मानसिक रूप से दिव्यांग हैं, अपनी बिस्तर पर पड़ी मां की देखभाल करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे. उसकी मौत की सच्चाई और दुख को स्वीकार नहीं कर पाने के कारण, उसने मां की मौत को राज में रखने का फैसला किया. कृष्णास्वामी ने पुलिस के सामने माना कि वह रोजाना गीले कपड़े से शरीर पोंछता था और बदबू रोकने के लिए पाउडर लगाता था. फिर उन्होंने लाश को सफेद कपड़े से ढक दिया, पवित्र राख (भस्म) और चंदन का लेप लगाया, दीये जलाए, और लगातार प्रार्थना की, इस उम्मीद में कि वह जिंदा हो जाएगी. पुलिस कार्रवाई और जांच

मामले की जानकारी मिलने के बाद कुलाथुपुझा पुलिस मौके पर पहुंची और अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज करने के साथ ही जांच की प्रक्रिया पूरी की. वहीं शव को पोस्टमॉर्टम के लिए पारिपल्ली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाया गया है. कृष्णास्वामी को हिरासत में ले लिया गया है और जरूरी साइकेट्रिक जांच और इलाज के लिए उन्हें मेंटल हेल्थकेयर सुविधा में ले जाया जाएगा. कुलाथुपुझा वार्ड सदस्य चंद्रकुमार ने बताया कि घटना का पता तब चला जब कृष्णास्वामी की बेटी शुक्रवार शाम को क्वार्टर पर पहुंची. इस पर उसने तुरंत दूसरे रिश्तेदारों और कुलाथुपुझा पुलिस को बताया.