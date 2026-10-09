साउंड थेरेपी से मानसिक तनाव का इलाज, द्वारका की मोनिका प्राचीन 'नाद योग' के जरिए दूर कर रहीं एंग्जायटी
विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस' पर मिलिए मेंटल हेल्थ ट्रेनर मोनिका बर्मन से, प्राचीन भारतीय परंपरा और वेदों से निकाला हल. शशिकला सिंह की रिपोर्ट
Published : October 9, 2026 at 5:29 PM IST
नई दिल्ली: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, चिंता और मानसिक बीमारियां बेहद आम हो चुकी हैं. हर साल 10 अक्टूबर को 'विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस' मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना है. इस दिशा में जहां आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां काम कर रही हैं, वहीं दिल्ली के द्वारका की मेंटल हेल्थ ट्रेनर और साउंड हीलर मोनिका बर्मन ऋग्वेद के प्राचीन 'नाद योग' (साउंड थेरेपी) के जरिए लोगों की जिंदगी संवार रही हैं. तिब्बतीयन सिंगिंग बाउल्स की ध्वनि तरंगों से होने वाला यह इलाज इतना गहरा और सुकून देने वाला होता है कि लोग इसे महसूस करते हुए भावुक हो उठते हैं. मोनिका बर्मन ने ईटीवी भारत को विशेष बातचीत में नाद योग से मानसिक स्वास्थ्य के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी साझा की.
क्या है ऋग्वेद से निकला 'नाद योग'?
मोनिका बर्मन बताती हैं कि यह कोई आधुनिक या विदेशी थेरेपी नहीं, बल्कि हमारी ही पौराणिक धरोहर है. साउंड हीलिंग या साउंड थेरेपी असल में हमारे ऋग्वेद से निकली कला है, जिसे शास्त्रों में 'नाद योग' कहा गया है. 'नाद' का अर्थ होता है ध्वनि यानी यह 'ध्वनि का योग' है. बेहद गर्व की बात है कि यह हमारे देश की संस्कृति और धरोहर है, हालांकि विदेशों में इसे हमसे भी ज्यादा अपनाया और प्रचारित किया गया है. मोनिका ने इस विधा का विधिवत प्रशिक्षण ऋषिकेश में गंगा मैया के तट से प्राप्त किया. उनका मानना है कि इस कला से जुड़ने का सबसे बड़ा कारण यही था कि यह उन्हें अपनी सभ्यता और भारतीय संस्कृति से गहराई से जोड़ती है.
विज्ञान और अध्यात्म का संगम है साउंड थेरेपी
साउंड हीलिंग के पीछे का वैज्ञानिक और व्यावहारिक आधार समझाते हुए मोनिका बताती हैं कि इंसानी शरीर लगभग 70 प्रतिशत पानी से बना है. पानी की यह खासियत होती है कि वह तरंगों यानी वाइब्रेशंस पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। ध्वनि और कुछ नहीं, बल्कि एक विशेष प्रकार का कंपन यानी वाइब्रेशन ही है. ब्रह्मांड में भी हर तरफ अलग-अलग ध्वनियां गूंज रही हैं. चाहे वह नेबुला की गूंज हो, डमरू की आवाज हो या फिर 'ॐ' का उच्चारण. जब मरीज के शरीर के पास विशेष 'सिंगिंग बाउल्स' को बजाया जाता है, तो उनसे निकलने वाली सूक्ष्म तरंगें शरीर में मौजूद पानी, हड्डियों और तंत्रिकाओं के जरिए पूरे शरीर में फैल जाती हैं. यह कंपन सीधे हमारी वेगस नर्व को प्रभावित करता है. वेगस नर्व हमारे शरीर के कॉर्टिसोल हार्मोन को नियंत्रित करती है, जिसे स्ट्रेस यानी तनाव पैदा करने वाला हार्मोन माना जाता है. वाइब्रेशन से कॉर्टिसोल का स्तर घटता है, जिससे शरीर में अभूतपूर्व शांति और स्थिरता आती है और मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है.
कितनी देर का होता है एक सेशन?
मोनिका ने बताया कि एक सामान्य साउंड हीलिंग सेशन कम से कम एक घंटे का होता है, जिसे साउंड बाथ कहा जाता है. इसमें एक घंटे तक अलग-अलग वाद्य यंत्रों को लगातार बजाया जाता है. मरीज अगर सेशन के दौरान सो भी जाए, तो भी ये तरंगे अपना काम करती रहती हैं.सेशन खत्म होने के बाद जब मरीज से पूछा जाता है कि उन्हें कैसा लग रहा है, तो उनका जवाब हैरान करने वाला होता है. कईयों का जवाब होता है पता नहीं, दिमाग में कोई विचार ही नहीं आ रहा. मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए यही 'शून्य विचार' की स्थिति सबसे बड़ा लक्ष्य होती है.
सात चक्र और प्राकृतिक वाद्य यंत्रों का ताना-बाना
साउंड थेरेपी में किसी दवा या केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि खास पारंपरिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है इसमें तिब्बतीयन सिंगिंग बाउल्स का उपयोग किया जाता है. ये पीतल यानी ब्रास और अन्य धातुओं के बने 7 कटोरों का सेट होता है, जिन्हें भारत के कारीगरों ने अपने हाथों से पीट-पीटकर खास स्वर-ताल में ढाला है. ये 7 बाउल्स शरीर के 7 प्रमुख चक्रों से जुड़े होते हैं. जैसे रूट चक्र, थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र। जब इन्हें मरीज के चारों तरफ बजाया जाता है, तो ये सीधे भावनाओं और मानसिक स्थितियों को संतुलित करते हैं.
इसके अलावा ओशन रैटल व ओशन ड्रम भी साउंड बाथ में काफी मददगार साबित होते हैं। इन्हें बजाने पर बहते पानी या समुद्र की लहरों जैसी सुरीली आवाज आती है। यह व्यक्ति को सीधे प्रकृति से जोड़ता है. इसके साथ ही कोशी चाइम नाम के यंत्र भी है. यह पंचतत्वों जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश की ऊर्जा से संबंधित ध्वनि निकालता है. विशेष रूप से जल तत्व से जुड़े चाइम का प्रयोग शरीर के जलीय संतुलन को साधने के लिए किया जाता है.
मोनिका का मानना है कि जिस तरह हम प्रकृति के बीच घूमने जाते हैं तो बिना कुछ बोले ही हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, ठीक वैसे ही ये वाद्य यंत्र इंसान को प्रकृति और खुद के भीतर छुपे सुकून से दोबारा जोड़ते हैं. उनके शब्दों में, "साउंड हीलिंग असल में 'मुझसे मुझ तक' की एक आंतरिक यात्रा है."
समाज में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हिचकिचाहट
आज के दौर में केवल बड़े-बुजुर्ग ही नहीं, बल्कि 5वीं-6ठी कक्षा के बच्चे से लेकर कॉरपोरेट ऑफिस में काम करने वाले युवा और गृहिणियां तक तनाव से जूझ रहे हैं. मोनिका का बताती हैं कि आज भारत में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग यह मानने को ही तैयार नहीं होते कि वे किसी मानसिक तनाव या डिप्रेशन से गुजर रहे हैं और यदि मान भी लें, तो मदद मांगने में झिझकते हैं. मानसिक तनाव होना बेहद सामान्य बात है. हम इंसान हैं, हमें स्ट्रेस हो सकता है, उदासी आ सकती है. जब समस्या है, तो उसके समाधान से शर्म क्यों? खासकर महिलाएं, चाहे वे कॉरपोरेट पॉलिटिक्स से परेशान हों या पारिवारिक उलझनों से, वे अक्सर अपने इमोशंस को दबाकर रखती हैं और अंदर ही अंदर खुद को चोट पहुंचाती हैं. जब भी कोई हमारे पास आता है, हम उन्हें पूरी प्राइवेसी और कम्फर्ट जोन देते हैं, उनकी बात सुनते हैं और फिर उनके हिसाब से हीलिंग सेशन तैयार करते हैं.
क्या आम और गरीब वर्ग के लिए किफायती है यह थेरेपी?
साउंड थेरेपी के खर्चों और इसकी पहुंच पर बात करते हुए मोनिका स्पष्ट करती हैं कि मानसिक स्वास्थ्य पर सबका हक है. वे बताती हैं कि जिस तरह स्कूल में पढ़ाई के लिए फीस या डॉक्टर के पास इलाज के लिए शुल्क देना एक एनर्जी एक्सचेंज होता है, उसी तरह व्यावसायिक सेशंस के लिए एक तय फीस रखी जाती है. लेकिन अगर कोई लोअर मिडिल क्लास से है या फीस देने में असमर्थ है, तो पैसों की वजह से किसी की हीलिंग नहीं रुकती. चार्जेस को सामने वाले की जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर लिया जाता है. इसके अलावा, मोनिका अपने स्टार से अनाथालयों, वृद्धाश्रमों और समाज के वंचित वर्गों के लिए समय-समय पर पूरी तरह नि:शुल्क सेशंस आयोजित करती हैं. उनका मानना है कि जब उनकी वजह से किसी परेशान व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आती है, तो वही उनकी सबसे बड़ी फीस और खुशी होती है.
साउंड थेरेपी बनी तनावमुक्ति का सहारा
मोनिका से साउंड बाथ सेशन ले रहीं कंचन ने बताया कि थेरेपी के बाद उनका मन पूरी तरह से शांत और स्थिर हो गया है. रोज़मर्रा की जिंदगी के भारी तनाव होना स्वाभाविक है. इससे मुक्त होने के लिए साउंड थेरेपी बहुत अच्छा मार्ग है. जब उन्होंने पहली बात साउंड बाथ का सेशन लिए था तो मन को हल्का और शांत महसूस हुआ था। 1 घंटे के सेशन ने मुझे एक अलग ही स्तर की मानसिक शांति मिलती है.
वहीं, दिल्ली के द्वारका इलाके की रहने वाली श्रुति दूबे ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से वे काफी मानसिक बोझ और तनाव महसूस कर रही थीं. वे बतातीं हैं सेशन की शुरुआत में मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे थे, लेकिन थेरेपी के दौरान और उसके बाद मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक और शांत हो गया. तनाव और विचारों का बोझ अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है.
कोविड महामारी बनी टर्निंग प्वाइंट
मोनिका बर्मन की अपनी व्यक्तिगत जीवन यात्रा भी काफी दिलचस्प है. उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) से फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की थी. शादी के बाद पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते वे लंबे समय तक करियर शुरू नहीं कर पाईं. 38 साल की उम्र में उन्होंने अपना फैशन बिजनेस शुरू किया. वे बताती हैं कि हालांकि वे वही काम कर रही थीं जो वे हमेशा से करना चाहती थीं, फिर भी अपने ऑफिस में बैठकर उन्हें लगता था जैसे वे किसी जेल में बंद हैं. उन्हें वो आत्मिक खुशी नहीं मिल पा रही थी. इसी बीच वे खुद के लिए मैनिफेस्टेशन और ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस पिछले 15 सालों से कर रही थीं. उन्होंने धीरे-धीरे एनजीओ और सोशल वर्क से जुड़ना शुरू किया, जिससे उन्हें असली खुशी मिलने लगी लेकिन जब कोविड-19 महामारी के दौरान चारों तरफ खौफ और मौत का सन्नाटा था, तब मोनिका की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया.
कोविड के दौरान मानसिक आघात से गुजर रहे लोगों के लिए संजीवनी
कोविड के दौरान उन्होंने देखा कि लोग कितने भारी मानसिक आघात से गुजर रहे हैं. कइयों ने अपने करीबियों को खो दिया था, तो कुछ लोग पूरे अस्पताल वार्ड में अकेले जीवित बचे थे और इस सदमे से उबर नहीं पा रहे थे. बस तब कोविड में सामाजिक संस्थाओं के साथ काम करते हुए उन्होंने महसूस किया कि जो मानसिक शांति और स्थिरता वे खुद हीलिंग से हासिल करती रही हैं, उसे अब समाज में बांटने की जरूरत है. इसके बाद उन्होंने अपना फैशन स्टूडियो दोबारा नहीं खोला और पूरी तरह से साउंड हीलिंग और मेंटल वेलनेस के क्षेत्र में उतर गईं. पिछले 5 वर्षों में वे न केवल शारीरिक रूप से द्वारका में सेशंस दे रही हैं, बल्कि ऑनलाइन माध्यम से पूरे भारत और दुबई तक 1000 से भी अधिक लोगों के जीवन को डिप्रेशन और तनाव से बाहर निकाल चुकी हैं.
अपनी जड़ों की ओर लौटने का समय
विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के इस अवसर पर द्वारका की मोनिका बर्मन का संदेश साफ है कि मानसिक तनाव से भागने या इसे छिपाने की जगह इसका सामना करें। हमारी वैदिक परंपरा में मौजूद 'नाद योग' जैसी निधियां आज के इस शोर-शराबे भरे दौर में शांति पाने का अचूक जरिया हैं। अगर आप भी अनवरत विचारों के बवंडर, अनिद्रा या तनाव से जूझ रहे हैं, तो दवाइयों के साथ-साथ प्राकृतिक और वैदिक हीलिंग के इन विकल्पों को आजमाना एक जीवन बदलने वाला अनुभव साबित हो सकता है.
साउंड थेरेपी इंस्ट्रूमेंट्स
- 9 तिब्बती सिंगिंग बाउल्स
- ओशियन ड्रम
- थंडर ड्रम
- सी रेटल
- 4 बारस पॉवर चाइम
- कोशी चाइम
- बार चाइम्स और विंड चाइम्स
- साउंड बार्स और फ्रीक्वेंसी ट्यूब्स
साउंड थेरेपी के फायदे
- नाद योग के सस्वर उच्चारण और ध्वनि कंपनों से तनाव और चिंता से मिलती है मुक्ति
- एकाग्रता और मानसिक स्पष्टता होती है वृद्धि
- मंत्रों और नाद का गूँजन मस्तिष्क की तरंगों का संतुलन करती है दुरस्त
- अनिद्रा की समस्या से मिलती है राहत
- भावनात्मक संतुलन पर पड़ता है प्रभाव
- मानसिक ऊर्जा और सकारात्मकता का होता है संचार
- आत्म-जागरूकता के मिलती है मानसिक स्थिरता
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