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साउंड थेरेपी से मानसिक तनाव का इलाज, द्वारका की मोनिका प्राचीन 'नाद योग' के जरिए दूर कर रहीं एंग्जायटी

मोनिका बर्मन तिब्बतीयन सिंगिंग बाउल्स से संवार रहीं लोगों की जिंदगी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, चिंता और मानसिक बीमारियां बेहद आम हो चुकी हैं. हर साल 10 अक्टूबर को 'विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस' मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना है. इस दिशा में जहां आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां काम कर रही हैं, वहीं दिल्ली के द्वारका की मेंटल हेल्थ ट्रेनर और साउंड हीलर मोनिका बर्मन ऋग्वेद के प्राचीन 'नाद योग' (साउंड थेरेपी) के जरिए लोगों की जिंदगी संवार रही हैं. तिब्बतीयन सिंगिंग बाउल्स की ध्वनि तरंगों से होने वाला यह इलाज इतना गहरा और सुकून देने वाला होता है कि लोग इसे महसूस करते हुए भावुक हो उठते हैं. मोनिका बर्मन ने ईटीवी भारत को विशेष बातचीत में नाद योग से मानसिक स्वास्थ्य के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी साझा की.

क्या है ऋग्वेद से निकला 'नाद योग'?

मोनिका बर्मन बताती हैं कि यह कोई आधुनिक या विदेशी थेरेपी नहीं, बल्कि हमारी ही पौराणिक धरोहर है. साउंड हीलिंग या साउंड थेरेपी असल में हमारे ऋग्वेद से निकली कला है, जिसे शास्त्रों में 'नाद योग' कहा गया है. 'नाद' का अर्थ होता है ध्वनि यानी यह 'ध्वनि का योग' है. बेहद गर्व की बात है कि यह हमारे देश की संस्कृति और धरोहर है, हालांकि विदेशों में इसे हमसे भी ज्यादा अपनाया और प्रचारित किया गया है. मोनिका ने इस विधा का विधिवत प्रशिक्षण ऋषिकेश में गंगा मैया के तट से प्राप्त किया. उनका मानना है कि इस कला से जुड़ने का सबसे बड़ा कारण यही था कि यह उन्हें अपनी सभ्यता और भारतीय संस्कृति से गहराई से जोड़ती है. विज्ञान और अध्यात्म का संगम है साउंड थेरेपी साउंड हीलिंग के पीछे का वैज्ञानिक और व्यावहारिक आधार समझाते हुए मोनिका बताती हैं कि इंसानी शरीर लगभग 70 प्रतिशत पानी से बना है. पानी की यह खासियत होती है कि वह तरंगों यानी वाइब्रेशंस पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। ध्वनि और कुछ नहीं, बल्कि एक विशेष प्रकार का कंपन यानी वाइब्रेशन ही है. ब्रह्मांड में भी हर तरफ अलग-अलग ध्वनियां गूंज रही हैं. चाहे वह नेबुला की गूंज हो, डमरू की आवाज हो या फिर 'ॐ' का उच्चारण. जब मरीज के शरीर के पास विशेष 'सिंगिंग बाउल्स' को बजाया जाता है, तो उनसे निकलने वाली सूक्ष्म तरंगें शरीर में मौजूद पानी, हड्डियों और तंत्रिकाओं के जरिए पूरे शरीर में फैल जाती हैं. यह कंपन सीधे हमारी वेगस नर्व को प्रभावित करता है. वेगस नर्व हमारे शरीर के कॉर्टिसोल हार्मोन को नियंत्रित करती है, जिसे स्ट्रेस यानी तनाव पैदा करने वाला हार्मोन माना जाता है. वाइब्रेशन से कॉर्टिसोल का स्तर घटता है, जिससे शरीर में अभूतपूर्व शांति और स्थिरता आती है और मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है. विज्ञान और अध्यात्म का संगम है साउंड थेरेपी (ETV Bharat) कितनी देर का होता है एक सेशन? मोनिका ने बताया कि एक सामान्य साउंड हीलिंग सेशन कम से कम एक घंटे का होता है, जिसे साउंड बाथ कहा जाता है. इसमें एक घंटे तक अलग-अलग वाद्य यंत्रों को लगातार बजाया जाता है. मरीज अगर सेशन के दौरान सो भी जाए, तो भी ये तरंगे अपना काम करती रहती हैं.सेशन खत्म होने के बाद जब मरीज से पूछा जाता है कि उन्हें कैसा लग रहा है, तो उनका जवाब हैरान करने वाला होता है. कईयों का जवाब होता है पता नहीं, दिमाग में कोई विचार ही नहीं आ रहा. मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए यही 'शून्य विचार' की स्थिति सबसे बड़ा लक्ष्य होती है. सात चक्र और प्राकृतिक वाद्य यंत्रों का ताना-बाना साउंड थेरेपी में किसी दवा या केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि खास पारंपरिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है इसमें तिब्बतीयन सिंगिंग बाउल्स का उपयोग किया जाता है. ये पीतल यानी ब्रास और अन्य धातुओं के बने 7 कटोरों का सेट होता है, जिन्हें भारत के कारीगरों ने अपने हाथों से पीट-पीटकर खास स्वर-ताल में ढाला है. ये 7 बाउल्स शरीर के 7 प्रमुख चक्रों से जुड़े होते हैं. जैसे रूट चक्र, थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र। जब इन्हें मरीज के चारों तरफ बजाया जाता है, तो ये सीधे भावनाओं और मानसिक स्थितियों को संतुलित करते हैं. ऋग्वेद के ‘नाद योग’ से मिट रहा मानसिक तनाव (ETV Bharat) इसके अलावा ओशन रैटल व ओशन ड्रम भी साउंड बाथ में काफी मददगार साबित होते हैं। इन्हें बजाने पर बहते पानी या समुद्र की लहरों जैसी सुरीली आवाज आती है। यह व्यक्ति को सीधे प्रकृति से जोड़ता है. इसके साथ ही कोशी चाइम नाम के यंत्र भी है. यह पंचतत्वों जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश की ऊर्जा से संबंधित ध्वनि निकालता है. विशेष रूप से जल तत्व से जुड़े चाइम का प्रयोग शरीर के जलीय संतुलन को साधने के लिए किया जाता है. मोनिका का मानना है कि जिस तरह हम प्रकृति के बीच घूमने जाते हैं तो बिना कुछ बोले ही हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, ठीक वैसे ही ये वाद्य यंत्र इंसान को प्रकृति और खुद के भीतर छुपे सुकून से दोबारा जोड़ते हैं. उनके शब्दों में, "साउंड हीलिंग असल में 'मुझसे मुझ तक' की एक आंतरिक यात्रा है." समाज में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हिचकिचाहट आज के दौर में केवल बड़े-बुजुर्ग ही नहीं, बल्कि 5वीं-6ठी कक्षा के बच्चे से लेकर कॉरपोरेट ऑफिस में काम करने वाले युवा और गृहिणियां तक तनाव से जूझ रहे हैं. मोनिका का बताती हैं कि आज भारत में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग यह मानने को ही तैयार नहीं होते कि वे किसी मानसिक तनाव या डिप्रेशन से गुजर रहे हैं और यदि मान भी लें, तो मदद मांगने में झिझकते हैं. मानसिक तनाव होना बेहद सामान्य बात है. हम इंसान हैं, हमें स्ट्रेस हो सकता है, उदासी आ सकती है. जब समस्या है, तो उसके समाधान से शर्म क्यों? खासकर महिलाएं, चाहे वे कॉरपोरेट पॉलिटिक्स से परेशान हों या पारिवारिक उलझनों से, वे अक्सर अपने इमोशंस को दबाकर रखती हैं और अंदर ही अंदर खुद को चोट पहुंचाती हैं. जब भी कोई हमारे पास आता है, हम उन्हें पूरी प्राइवेसी और कम्फर्ट जोन देते हैं, उनकी बात सुनते हैं और फिर उनके हिसाब से हीलिंग सेशन तैयार करते हैं. क्या आम और गरीब वर्ग के लिए किफायती है यह थेरेपी?