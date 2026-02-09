ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल के इस गांव से डर के मारे भागने को मजबूर हुए ज्यादातर पुरुष, आखिर क्या है कंबल बांटने की सच्चाई?

छेड़छाड़ के आरोपों पर TMC का विरोध प्रदर्शन इस घटना के बाद, शालडांगा के पास के एक गांव की महिला ने भाजपा नेता कृष्ण प्रसाद और उनके कुछ समर्थकों पर कंबल बांटने के दौरान छेड़छाड़ का आरोप लगाया. इसको लेकर आसनसोल नॉर्थ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई. इस घटना के विरोध में, स्थानीय तृणमूल कांग्रेस पार्षद श्याम सोरेन ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए आसनसोल नॉर्थ पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया.

लेकिन, अचानक कुछ नौजवान इस प्रोग्राम में आ गए. उन्होंने कृष्णा प्रसाद के खिलाफ 'वापस जाओ' के नारे लगाने शुरू कर दिए. जैसे-जैसे हालात और तनावपूर्ण होते गए, कृष्णा प्रसाद वहां से चले गए. बाद में, उनके समर्थकों ने बचे हुए कंबल जरूरतमंदों में बांट दिए.

घटना के केंद्र में कंबल बांटना घटना कुछ दिन पहले शुरू हुई थी. जाने-माने समाजसेवी और भाजपा नेता कृष्णा प्रसाद ने अपने साथियों के साथ आसनसोल नगर निगम के शालडांगा इलाके में कंबल बांटने का प्रोग्राम रखा था. स्थानीय रायपारा और छुटाडांगा इलाकों से आदिवासी समुदाय के कई लोग कंबल लेने के लिए पहुंचे हुए थे.

इस घटना की वजह से आसनसोल नॉर्थ पुलिस स्टेशन के तहत वार्ड नंबर 13 का रायपारा इलाका पुलिस कार्रवाई के डर से लगभग सुनसान हो गया है. आसनसोल नॉर्थ पुलिस स्टेशन के तहत वार्ड नंबर 13 का रायपारा इलाका पिछले कुछ दिनों से लगभग खाली पड़ा है. स्थानीय लोगों का दावा है कि पुलिस की रेड के डर से इलाके के लगभग सभी मर्द अपने घर छोड़कर भाग गए हैं. इसलिए, अब इलाके में सिर्फ़ औरतें और छोटे बच्चे ही रह रहे हैं.

इस घटना से राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया था और जितेंद्र तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया था. अब, एक और कंबल वाली घटना ने उस घटना की यादें ताजा कर दी हैं. उत्तर आसनसोल के भाजपा नेता कृष्णा प्रसाद के कंबल बांटने के एक कार्यक्रम को लेकर तनाव बढ़ गया.

आसनसोल (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल में करीब तीन साल पहले, आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र, में आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी के कंबल बांटने के एक कार्यक्रम में भगदड़ मच गई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी.

गिरफ्तारी के डर से गांव खाली

दूसरी तरफ, हालांकि घटना शालडांगा में हुई, लेकिन पुलिस को मिली शिकायतों में जिन आरोपियों के नाम थे, वे सभी उसी वार्ड के पड़ोसी गांव रायपारा के रहने वाले थे. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कुछ दिनों पहले रायपारा के एक रहने वाले को गिरफ्तार किया था. हालांकि, उसे आज बेल मिल गई है. लेकिन गिरफ्तारी के बाद से पूरे रायपारा इलाके में दहशत फैल गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि गिरफ्तारी के डर से ज़्यादातर लोग रातों-रात इलाका छोड़कर भाग गए हैं.

स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई

स्थानीय शुभ्रा दास ने अपना गुस्सा जताते हुए कहा कि, शालडांगा में कंबल बांटे जा रहे थे. फिर भी, रायपारा और आस-पास के इलाकों के बेकसूर लोगों के नाम केस में इसलिए डाल दिए गए क्योंकि उन्होंने इसका विरोध किया था. उन्होंने कहा कि, अब उनके इलाके में एक भी आदमी नहीं बचा है. गिरफ्तारी के डर से सब भाग गए हैं. ऐसे में उनके लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है. उन्होंने कहा कि, अगर यही हाल रहा, तो परिवार भूखे मर जाएंगे, और बच्चों की पढ़ाई भी बंद हो जाएगी.

शिवानी बेसरा और पवित्रा मुर्मू ने कहा कि, कृष्णा प्रसाद कंबल बांटने आए थे. कंबल उन्हें औऱ गांव में सबको मिला है. यहां कोई परेशानी या अशांति नहीं थी. उन्होंने कहा कि, अगर कोई औरत शिकायत कर रही है, तो वो औरत कृष्ण प्रसाद को फंसाने के लिए झूठ बोल रही है. उन्होंने कहा कि, उस दिन कोई बुरी घटना नहीं हुई. लेकिन उसके बाद से जो हो रहा है, उससे उनके गांव के मर्द डर गए हैं और वे छिप रहे हैं.

कृष्णा प्रसाद ने समर्थन का भरोसा दिया

भाजपा नेता कृष्णा प्रसाद ने कहा कि, सच की जीत होगी. "वे मेरे या हमारे गांव के लड़कों पर चाहे कितने भी झूठे केस करें, हम जीतेंगे. जिस लड़के को अरेस्ट किया गया था, उसे बेल मिल गई है. मैंने बाकी लोगों को गांव लौटने का भरोसा दिया है. वे धीरे-धीरे हिम्मत करके गांव लौट रहे हैं. मैंने गांव वालों से कहा है कि हम हमेशा आपके साथ हैं."

तृणमूल का बयान

दूसरी तरफ, स्थानीय तृणमूल काउंसलर श्याम सोरेन ने इस मामले पर कहा, "जिन लोगों ने कोई अपराध नहीं किया है, उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है. वे गांव क्यों छोड़ेंगे. हालांकि, उन्होंने पुलिस से आग्रह किया है कि जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई हैं, उनके खिलाफ सही एक्शन लिया जाए,

पुलिस क्या कहती है?

आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के DC सेंट्रल ध्रुव दास ने कहा कि, थोड़ी सी गड़बड़ी हुई थी. यह अभी कंट्रोल में है. आरोपों की जांच की जा रही है. हालांकि, लोगों के गांव छोड़ने की कोई घटना नहीं हुई है.

