वर्ल्ड बुक फेयर में गूंजीं कारगिल युद्ध की यादें; 1999 के बाद से क्या हुए टेक्नोलॉजिकल बदलाव? रिटायर्ड ब्रिगेडियर Rajeev Williams से जानें
प्रदर्शनी में भारतीय सेना के गौरवशाली अतीत और आधुनिक शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिलेगा.
Published : January 15, 2026 at 3:43 PM IST|
Updated : January 15, 2026 at 3:51 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 की शुरुआत हो गई है. यह प्रतिष्ठित पुस्तक मेला 18 जनवरी तक चलेगा. इस वर्ष पुस्तक मेले की थीम ‘भारतीय सैन्य इतिहास-शौर्य और विवेक @75’ रखी गई है. यह भारतीय सशस्त्र बलों के योगदान को समर्पित है. गुरुवार को पुस्तक मेले में 1999 कारगिल युद्ध पर भी चर्चा हुई, जिसमें रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजीव विलियम्स और रिटायर्ड एयर मार्शल कृष्ण कुमार नौहवार ने हिस्सा लिया. इस दौरान 'ETV भारत' ने ब्रिगेडियर राजीव विलियम्स से युद्ध से जुड़े कई अहम विषय पर चर्चा की.
रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजीव विलियम्स ने बताया, ''किसी भी युद्ध में बैकग्राउंड के हिसाब से रणनीति बनती है. पुराने जमाने में किस तरह की लड़ाइयां थीं, किस तरह का पर्यावरण और तकनीति थी, हर तरफ से जानकारी लेते हैं. अब कारगिल की जंग को 26 साल होने वाले हैं, तब से अब तक काफी बदलाव आए हैं. हमें भी फौज छोड़े 20 साल हो गए हैं. अब काफी एडवांस तकनीक आ गई है. तकनीक और मशीन के पीछे इंसान हैं. उसका मनोविज्ञान मजबूत होना चाहिए. मौसम और पर्यावरण के हिसाब से रक्षा उपकरणों का उपयोग करना भी आना चाहिए. कारगिल के समय जो माहौल और नेतृत्व था, वो अलग तरह की थी.''
रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजीव आगे कहते हैं कि कारगिल की जंग में जिस भी जवान ने भाग लिया है, उसे काफी मोरल स्पोर्ट मिला. उससे हमारे जवानों ने कई उपलब्धियां हासिल की. ये सियाचिन ऑपरेशन की तरह था. उस वक्त छोटी-छोटी टुकड़ियों में जंग हुई. उसमें एयरफोर्स ने भी हेल्प की. जिस तरह से एयरफोर्स ने टारगेट पर अटैक किया, वो काफी असरदायक रहा. आज के जमाने में ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है. अपनी ही साइड में बैठ कर दुश्मन को नुकसान पहुंचा रहे हैं. दिमाग में पूरा खाका तैयार होना चाहिए कि किस तरह से अपना लक्ष्य हासिल करेंगे.
रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजीव ने कहा, ''परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान की ओर से हमला किया. कारगिल युद्ध के लिए उसने श्री नगर से सियाचिन के बीच से संवाद को तोड़ा था. कारगिल देश की एक ऐसी जंग थी जिसको देश का कोई भी नागरिक भूल नहीं सकता. इस लड़ाई के होने के कुछ मुख्य कारण है. उन्होंने बताया कि 1971 में हुए युद्ध के दौरान भारत ने पाकिस्तान से युद्ध कर बांग्लादेश से सियाचिन ले लिया था. इसी का बदला लेने के लिए कारगिल जंग हुई. जियाउलहक ने 1980 में ऑपरेशन टॉपैक बनाया था. उस पर मुशर्रफ ने काम किया, लेकिन वह कारगिल की जंग हार गए.''
रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजीव ने कहा, ''हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिन्दूर की जंग जीती. जंग जितना उसी को कहा जाता है जहां लक्ष्य निर्धारित हों. देश के लोग वर्षों तक उसको याद रखें. ऑपरेशन सिन्दूर में पाकिस्तान के जिन ठिकानों को भारतीय सेना ने नष्ट किया था. वह एक वर्ष के अंदर दोबारा तैयार हो गए. इस एक साल के अंदर ही लोग बोलने लगे हैं कि ऑपरेशन सिन्दूर को सही तरह से पूरा नहीं किया गया.
रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजीव विलियम्स की किताबें ?
रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजीव ने सियाचिन (Siachen) की जंग पर अपनी सबसे पहली किताब लिखी थी. जिसका नाम है "द लॉन्ग रोड टू सियाचिन, क्वेश्चन व्हाय?" इसमें उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच कश्मीर और सियाचिन ग्लेशियर को लेकर हुए संघर्ष की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, रणनीतिक महत्व और भारतीय सेना के बलिदान को दर्शाती, जिसमें 'क्यों' (Why) का प्रश्न सियाचिन पर भारत के दावे, उसके दुर्गम क्षेत्र और सैनिकों के अदम्य साहस से लेकर वर्तमान तक के भू-राजनीतिक पहलुओं को उजागर करती है.
इसके बाद, राजीव विलियम्स की दूसरी किताब का नाम है "बेलर एंड वैल्यू लाइन टू मिलिट्री एक्सप्रेस टू कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी". दरअसल, सेना से रिटायर होने के बाद विलियम्स ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी (CSR) पर काम किया. उन्होंने अपनी दूसरी किताब ने सेना के जर्नी और CSR के सफर को लिखा है. बता दें कि राजीव विलियम्स भारतीय सेना से ब्रिगेडियर के पद से सेवानिवृत्त हुए और कॉर्पोरेट जगत में कार्यरत हैं. वे कई विचारकों से जुड़े हुए हैं.
