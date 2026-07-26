ETV Bharat / bharat

कावेरी जल विवाद: तमिलनाडु-कर्नाटक सीमा पर तनाव, बेंगलुरु जाने वाली बसें होसुर में रोकी गईं

कावेरी जल विवाद और मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट को लेकर कन्नड़ संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बाद तमिलनाडु-कर्नाटक सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

Mekedatu Project Protest Bus Services From Tamil Nadu To Karnataka Temporarily Suspended At Hosur border
तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम की बसें होसुर बॉर्डर पर रोकी हैं (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 26, 2026 at 8:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

होसुर (तमिलनाडु): कावेरी जल विवाद को लेकर कन्नड़ संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बाद रविवार को तमिलनाडु से कर्नाटक जाने वाली बसों को होसुर बॉर्डर पर रोक दिया गया. बस सेवा के कुछ समय के लिए बंद होने से तमिलनाडु में यात्रियों को बहुत परेशानी हुई है.

कन्नड़ संगठन मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं. कन्नड़ संगठनों ने बांध के निर्माण का विरोध करने के लिए तमिलनाडु सरकार की आलोचना की.

कर्नाटक ने, बेंगलुरु और आस-पास के इलाकों में पेय जल की सप्लाई करने के लिए कनकपुरा के पास कावेरी नदी पर मेकेदातु में एक डैम बनाने का प्रस्ताव रखा है. हालांकि, तमिलनाडु ने डैम का कड़ा विरोध किया है, उनका दावा है कि इससे जल के प्राकृतिक बहाव पर असर पड़ेगा, किसानों को सिंचाई में दिक्कत होगी और यह सुप्रीम कोर्ट के 2018 के कावेरी फैसले का उल्लंघन करेगा.

डैम निर्माण के समर्थन में कन्नड़ जागृति वेदिके के कार्यकर्ता बेंगलुरु-होसुर बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इसे देखते हुए पुलिस ने रविवार सुबह 4 बजे से ही होसुर में बेंगलुरु जाने वाली तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम (TNSTC) की सभी बसों को रोक दिया है.

अधिकारियों ने कहा कि कृष्णागिरी जिले की पुलिस के आदेश पर एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है. इसके अलावा, TNSTC के धर्मपुरी ज़ोन ने भी सलाह दी है कि होसुर से आगे बेंगलुरु के लिए बसें न चलाई जाएं.

कृष्णागिरी पुलिस ने घोषणा की है कि अगली सूचना तक बेंगलुरु के लिए बसें नहीं चलेंगी. तमिलनाडु सरकार के परिवहन विभाग ने भी कहा है कि स्थिति पूरी तरह सामान्य होने के बाद ही बसें सीमा पार करेंगी.

इस प्रकार, तमिलनाडु से जाने वाली बसें होसुर में फंसी हुई हैं, जिससे सीमा पार यातायात रुक गया है. साथ ही तमिलनाडु-कर्नाटक सीमा पर जुजुवाड़ी और अट्टीपल्ली इलाकों में भी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं.

इस बीच, कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) की बसों के साथ-साथ प्राइवेट बसें भी बॉर्डर पार करके तमिलनाडु में आ रही हैं. तमिलनाडु के यात्रियों को होने वाली परेशानी को कम करने के लिए, परिवहन विभाग ने भीड़ के हिसाब से होसुर सिटी बसों की सेवा बढ़ाने की योजना बनाई है.

वर्तमान, अट्टीपल्ली तक चलने वाली 16 सिटी बसें पहले की तरह चल रही हैं, जबकि बेंगलुरु जाने वाले लोग दूसरी बसें ले रहे हैं. दूसरी ओर, प्राइवेट और KSRTC की बसें चल रही हैं, जिससे तमिलनाडु के लोग बेंगलुरु जा सकते हैं. दोनों राज्यों की पुलिस बॉर्डर इलाकों पर कड़ी नजर रख रही है.

यह भी पढ़ें- पूर्व CM सिद्धारमैया ने चुनावी रिटायरमेंट की घोषणा की, अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे

TAGGED:

MEKEDATU ISSUE
BUS SERVICES SUSPENDED AT HOSUR
TAMIL NADU KARNATAKA ROW
KAVERI RIVER WATER DISPUTE
MEKEDATU PROJECT PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.