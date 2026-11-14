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पीएम मोदी की मौजूदगी में डीके शिवकुमार ने भरी ऐसी हुंकार... बिफरे तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष ने दी बड़ी चेतावनी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के साथ, शुक्रवार, 13 नवंबर, 2026 को बेंगलुरु में बेंगलुरु मेट्रो की पिंक लाइन के एलिवेटेड सेक्शन के फ्लैग-ऑफ सेरेमनी के दौरान तवरेकेरे से IIM बेंगलुरु मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो ट्रेन में पहली सवारी करते हुए. ( IANS/PMO )

चेन्नई: दक्षिण भारत की सियासत में नया घमासान छिड़ गया है. इस बार घमासान दो दलों के बीच नहीं बल्लिक दो राज्यों के कांग्रेसी नेताओं के बीच छिड़ गया है. कावेरी जल विवाद और मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर यह नजारा देखने को मिल रहा है. मामला तमिलनाडु और कर्नाटक से जुड़ा है.

पूरा बवाल मैसूरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के उस आक्रामक बयान से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने ताल ठोकते हुए कहा था कि "मेकेदातु बांध के निर्माण को कोई नहीं रोक सकता." शिवकुमार का यह बयान अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि उनकी ही पार्टी की तमिलनाडु इकाई ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया.