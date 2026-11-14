पीएम मोदी की मौजूदगी में डीके शिवकुमार ने भरी ऐसी हुंकार... बिफरे तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष ने दी बड़ी चेतावनी
पीएम मोदी की मौजूदगी में कर्नाटक सीएम डीके शिवकुमार के बांध बनाने वाले बयान पर तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिकम टैगोर भड़क गए हैं.
Published : November 14, 2026 at 5:56 PM IST
चेन्नई: दक्षिण भारत की सियासत में नया घमासान छिड़ गया है. इस बार घमासान दो दलों के बीच नहीं बल्लिक दो राज्यों के कांग्रेसी नेताओं के बीच छिड़ गया है. कावेरी जल विवाद और मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर यह नजारा देखने को मिल रहा है. मामला तमिलनाडु और कर्नाटक से जुड़ा है.
पूरा बवाल मैसूरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के उस आक्रामक बयान से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने ताल ठोकते हुए कहा था कि "मेकेदातु बांध के निर्माण को कोई नहीं रोक सकता." शिवकुमार का यह बयान अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि उनकी ही पार्टी की तमिलनाडु इकाई ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया.
तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने सीधे अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री को निशाने पर लेते हुए साफ चेतावनी दे डाली कि तमिलनाडु की सहमति के बिना इस परियोजना की एक भी ईंट नहीं रखने दी जाएगी. एक ही पार्टी के दो राज्यों के दिग्गजों की इस जुबानी जंग ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है.
'सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खुला उल्लंघन'
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट के जरिए मणिकम टैगोर ने डी.के. शिवकुमार के बयान की कड़ी निंदा की. उन्होंने लिखा, "मैसूरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने टिप्पणी की कि 'मेकेदातु बांध के निर्माण को कोई नहीं रोक सकता' और केंद्र सरकार से इस परियोजना को अंतिम मंजूरी देने का आग्रह किया. यह बेहद निंदनीय है."
टैगोर ने आगे कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री लगातार ऐसा अड़ियल रुख अपना रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम आदेश का खुला उल्लंघन है. उन्होंने इसे संघवाद के सिद्धांतों के खिलाफ बताते हुए कहा कि इससे तमिलनाडु के डेल्टा जिलों के किसानों की आजीविका बर्बाद होने का खतरा पैदा हो गया है, जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है.
मोदी सरकार को भी दी नसीहत
केंद्र की मोदी सरकार पर दबाव बनाते हुए तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कावेरी नदी जल बंटवारे की व्यवस्था में एक निचले तटवर्ती (लोअर-राइपेरियन) राज्य के रूप में तमिलनाडु के अधिकारों को एकतरफा तरीके से कमजोर नहीं किया जा सकता.
उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि कर्नाटक को मेकेदातु परियोजना के लिए एक भी ईंट रखने की अनुमति न दी जाए. तमिलनाडु कांग्रेस की ओर से हम इस परियोजना को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे. हम अपने राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं."
क्या कहा था डी.के. शिवकुमार ने?
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने शुक्रवार 13 नवंबर को मैसूरु में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी के दौरान कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने मेकेदातु बांध के मुद्दे पर एक स्पष्ट फैसला सुनाया है. इसलिए, कर्नाटक में मेकेदातु बांध का निर्माण निश्चित रूप से होगा और इसे कोई नहीं रोक सकता. केंद्र सरकार को इस परियोजना के लिए कानूनी रूप से आवश्यक पर्यावरण और वन मंजूरियां देनी चाहिए."
उन्होंने आगे कहा, "हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस मामले में कर्नाटक के समर्थन में खड़ी होगी. हम प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं कि वे इस संबंध में हस्तक्षेप करें और हमारी सहायता करें."
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