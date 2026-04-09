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मैतेई नागरिक समाज संगठनों ने कुकी उग्रवादियों की गिरफ्तारी की मांग की

मैतेई नागरिक समाज संगठनों ने ट्रोंगलाओबी में दो नाबालिगों की हत्या के लिए जिम्मेदार कुकी उग्रवादियों की गिरफ्तारी की मांग की है.

Manipur violence
मणिपुर हिंसा से जुड़ी तस्वीर (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 9, 2026 at 7:56 PM IST

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नई दिल्ली : मैतेई नागरिक समाज संगठनों और शैक्षणिक संस्थाओं ने गुरुवार को मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के ट्रोंगलाओबी में हाल ही में दो नाबालिगों की हत्या के लिए जिम्मेदार कुकी उग्रवादियों की तत्काल पहचान और गिरफ्तारी की मांग की.

मैतेई हेरिटेज सोसाइटी, दिल्ली मणिपुर सोसाइटी (डीमास), टीएमपी मणिपुर, एनयूपीआई और दिल्ली मणिपुर अकादमिक समुदाय ने संयुक्त रूप से कहा, “सरकार की तथाकथित शांति पहल एक दिखावा प्रतीत होती है, क्योंकि जब तक इन उग्रवादियों को बच्चों की बम धमाकों से हत्या करने की अनुमति दी जाती है, तब तक कोई भी शांति प्रयास आगे नहीं बढ़ सकता. आज भी, मैतेई राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का उपयोग नहीं कर सकते, जो उनका मौलिक अधिकार है. पूरे समुदाय को बंधक बनाकर कोई भी शांति समझौता कभी सफल नहीं हो सकता. यह शांति वार्ता नहीं, बल्कि ब्लैकमेल है.”

नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि मंगलवार तड़के कुकी उग्रवादियों द्वारा कथित तौर पर किए गए बम हमले में ओइनम टॉमथिन (5 वर्ष) और उसकी बहन ओइनम याइसाना (5 महीने) की हत्या के कुछ दिनों बाद नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे.

उन्होंने कहा, “7 अप्रैल, 2026 की तड़के, कुकी उग्रवादियों ने मोइरांग के ट्रोंगलाओबी में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक जवान के घर पर भीषण बम हमला किया, जिसमें उनके दो बच्चे (5 वर्षीय ओइनम टॉमथिन) और उनकी 5 महीने की नन्ही बहन (5 वर्षीय ओइनम याइसाना) सोते समय मारे गए.”

उन्होंने बताया कि यह हमला कुकी उग्रवादियों द्वारा मैतेई नागरिकों पर किया गया एक और बर्बर हमला है. यह हमला मणिपुर को तोड़ने और अपने काल्पनिक ‘कुकीलैंड’ के निर्माण की नापाक योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैतेई नागरिकों को निशाना बनाने के उनके निरंतर अभियान का हिस्सा है.

पीड़ितों के एक रिश्तेदार ओइनम बाबूटन ने कहा, “हम अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं, जिनके बारे में हमारा मानना ​​है कि वे कुकी उग्रवादी हैं. इन उग्रवादियों द्वारा मैतेई नागरिकों पर हमले और उनकी हत्या का अंत होना चाहिए.”नागरिक समाज संगठन ने राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सुरक्षा बलों की विफलता की भी कड़ी निंदा की.

उन्होंने अपने बयान में कहा, “सबसे चिंताजनक बात यह है कि पिछले तीन वर्षों से हमारी सुरक्षा बल इन उग्रवादियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने में लगातार विफल रही हैं, जिससे उन्हें मैतेई नागरिकों की हत्या करने की खुली छूट मिल गई है. अधिकतर मामलों में, सुरक्षा बलों के शिविर इनके बेहद करीब, महज कुछ सौ मीटर की दूरी पर स्थित हैं. इस घटना में, तीन प्रदर्शनकारियों को सीआरपीएफ ने गोली मार दी, जब उन्होंने सीआरपीएफ शिविर पर धावा बोल दिया. प्रदर्शनकारी इस बात से नाराज थे कि सेना हमले को रोकने में विफल रही, जबकि शिविर हमले वाली जगह से लगभग एक किलोमीटर दूर स्थित था.”

संगठनों ने आगे मांग की कि सरकार कुकी उग्रवाद के ढांचे को ध्वस्त करने के लिए निर्णायक कार्रवाई करे, शांति प्रयासों की शुरुआत से पहले सभी सशस्त्र कुकी समूहों को निरस्त्र करे और इस तरह के हमलों को रोकने में बार-बार हुई विफलताओं के लिए जवाबदेही तय करे.

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