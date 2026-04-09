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मैतेई नागरिक समाज संगठनों ने कुकी उग्रवादियों की गिरफ्तारी की मांग की

नई दिल्ली : मैतेई नागरिक समाज संगठनों और शैक्षणिक संस्थाओं ने गुरुवार को मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के ट्रोंगलाओबी में हाल ही में दो नाबालिगों की हत्या के लिए जिम्मेदार कुकी उग्रवादियों की तत्काल पहचान और गिरफ्तारी की मांग की.

मैतेई हेरिटेज सोसाइटी, दिल्ली मणिपुर सोसाइटी (डीमास), टीएमपी मणिपुर, एनयूपीआई और दिल्ली मणिपुर अकादमिक समुदाय ने संयुक्त रूप से कहा, “सरकार की तथाकथित शांति पहल एक दिखावा प्रतीत होती है, क्योंकि जब तक इन उग्रवादियों को बच्चों की बम धमाकों से हत्या करने की अनुमति दी जाती है, तब तक कोई भी शांति प्रयास आगे नहीं बढ़ सकता. आज भी, मैतेई राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का उपयोग नहीं कर सकते, जो उनका मौलिक अधिकार है. पूरे समुदाय को बंधक बनाकर कोई भी शांति समझौता कभी सफल नहीं हो सकता. यह शांति वार्ता नहीं, बल्कि ब्लैकमेल है.”

नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि मंगलवार तड़के कुकी उग्रवादियों द्वारा कथित तौर पर किए गए बम हमले में ओइनम टॉमथिन (5 वर्ष) और उसकी बहन ओइनम याइसाना (5 महीने) की हत्या के कुछ दिनों बाद नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे.

उन्होंने कहा, “7 अप्रैल, 2026 की तड़के, कुकी उग्रवादियों ने मोइरांग के ट्रोंगलाओबी में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक जवान के घर पर भीषण बम हमला किया, जिसमें उनके दो बच्चे (5 वर्षीय ओइनम टॉमथिन) और उनकी 5 महीने की नन्ही बहन (5 वर्षीय ओइनम याइसाना) सोते समय मारे गए.”

उन्होंने बताया कि यह हमला कुकी उग्रवादियों द्वारा मैतेई नागरिकों पर किया गया एक और बर्बर हमला है. यह हमला मणिपुर को तोड़ने और अपने काल्पनिक ‘कुकीलैंड’ के निर्माण की नापाक योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैतेई नागरिकों को निशाना बनाने के उनके निरंतर अभियान का हिस्सा है.