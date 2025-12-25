लीबिया में भारतीय परिवार को बनाया बंधक, 2 करोड़ रुपये की डिमांड, 85 लाख फिरौती देकर हुई वापसी
मेहसाणा के किस्मत सिंह चावड़ा अपने परिवार के साथ यूरोप के लिए निकले, लेकिन उन्हें लीबिया में किडनैप कर लिया गया.
मेहसाणा (गुजरात): नॉर्थ गुजरात और खासकर मेहसाणा जिले में विदेश जाने का क्रेज इस हद तक बढ़ गया है कि लोग किसी भी कीमत पर सात समंदर पार जाने को तैयार रहते हैं, लेकिन यह क्रेज कभी-कभी पूरे परिवार को मौत के मुंह में धकेल देता है.
इसका एक उदाहरण हाल ही में उस समय देखने को मिला, जब मेहसाणा के बादलपुरा (मेऊ) गांव के एक परिवार पुर्तगाल गया और वहां एक कपल और उनकी तीन साल की मासूम बच्ची को लीबिया में एजेंटों ने किडनैप कर लिया. हालांकि, कई दिनों तक यातनाएं सहने और लाखों रुपये की फिरौती देने के बाद परिवार सुरक्षित घर लौट आया. इसके बाद परिवार ने राहत की सांस ली.
पुर्तगाल के सपने दिखाकर लीबिया के नर्क में धकेला
मेहसाणा के बादलपुरा गांव के रहने वाले किस्मत सिंह चावड़ा अपनी पत्नी और तीन साल की बेटी के साथ यूरोप में बसने का सपना लेकर घर से निकले थे. वह 29 नवंबर को एक एजेंट के जरिए दुबई पहुंचा. किस्मत सिंह के मुताबिक वह दो दिन दुबई में रहा. एजेंट ने उनसे वादा किया कि उसे दुबई से सीधे पुर्तगाल से यूरोप का वीजा मिल जाएगा, लेकिन यहीं से धोखाधड़ी शुरू हुई. पुर्तगाल भेजने के बजाय एजेंटों ने उसे लीबिया की फ्लाइट में बिठा दिया.
एयरपोर्ट से किडनैप किया
पीड़ित किस्मत सिंह चावड़ा ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा, "हमें लीबिया ले जाने के बाद हमें बताया गया कि यहां 4 घंटे का स्टॉप है, लेकिन बाद में हमें एयरपोर्ट के बाहर एक होटल में ले जाया गया. जैसे ही हम वहां पहुंचे, किडनैपर्स से हमारी असली मुठभेड़ हुई. उन्होंने हमारे पासपोर्ट और मोबाइल फोन छीन लिए और हमें बंधक बना लिया."
लीबिया में किडनैपर्स ने इस परिवार को बुरी तरह टॉर्चर किया था. किस्मत सिंह के मुताबिक उसे और उसकी पत्नी को अलग रखा गया था. उन्हें ठीक से खाना भी नहीं दिया जाता था. किडनैपर लगातार पैसे मांग रहे थे और धमकी दे रहे थे. वे गनपॉइंट पर किस्मत सिंह से घर पर वीडियो कॉल पर बात करवाते थे और कहते थे. तुम रोओ, अपने परिवार के सामने रोओ, तभी वे जल्द ही पैसे भेजेंगे. यह सुनकर मेहसाणा में बैठा परिवार डर गया.
दो करोड़ की मांग के बदले 85 लाख में डील
इस पूरी घटना के बारे में पीड़ित के रिश्तेदार महिपत सिंह राणा ने कहा कि किडनैपर्स ने शुरू में परिवार को छोड़ने के लिए 2 से ढाई करोड़ की फिरौती मांगी थी, लेकिन परिवार के लिए इतनी बड़ी रकम देना नामुमकिन था. किस्मत सिंह के भाई जो यूरोप में रहते हैं और यहां उनके परिवार की किडनैपर्स से लंबी बहस और मोलभाव हुआ. आखिर में मामला 85 लाख पर आकर रुका. परिवार ने लोन लेने के बाद भी यह रकम ऑनलाइन चुकाई.
एजेंट हर्षित और उसके गैंग का पर्दाफाश
महिपत सिंह राणा ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि इस पूरी साजिश के पीछे एजेंट हर्षित कमलेशभाई और उसके आदमी हैं. इस एजेंट को पहले परिवार को विदेश भेजने के लिए 30 लाख रुपये कैश दिए गए थे. इस तरह परिवार को कुल 1 करोड़ 15 लाख (30 लाख एजेंट + 85 लाख फिरौती) का फाइनेंशियल झटका लगा है. इसके बावजूद एजेंट ने उन्हें धोखा दिया और लीबियाई माफिया को सौंप दिया.
घर लौटकर धार्मिक मन्नतें पूरी कीं
लगभग 18 दिनों तक मौत का सामना करने के बाद जब किस्मत सिंह, उनकी पत्नी और प्यारी बेटी हेमखेम अपने घर लौटे, तो परिवार में खुशी का माहौल था. परिवार ने घर पहुंचकर सबसे पहले कुलदेवी और भगवान का शुक्रिया अदा किया और जो मन्नतें मांगी थीं, उन्हें पूरा किया.
परिवार अभी मेंटल ट्रॉमा से उबर रहा है. महिपतसिंह राणा ने साफ कर दिया है कि वह इस मामले पर चुप नहीं रहेंगे. आने वाले दिनों में एजेंट हर्षित कमलेशभाई के खिलाफ धोखाधड़ी और किडनैपिंग की साजिश के लिए पुलिस में ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज कराई जाएगी. वह चाहते हैं कि जो टॉर्चर उनके परिवार ने झेला है, वह किसी और के साथ न हो.
इस घटना ने एक बार फिर गैर-कानूनी इमिग्रेशन के खतरों को सामने ला दिया है. लीबिया जैसे देशों में गुजरातियों को बंधक बनाए जाने की यह पहली घटना नहीं है, लेकिन एक मासूम लड़की के अपहरण से पूरे डायोसीज में दहशत फैल गई है.
